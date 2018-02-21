Курганскую область возвращают в «красный пояс»

20:51 21 февраля 2018 0

Коммунисты начали с жалоб и примкнули к акциям протеста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С начала 2018 года коммунисты в Курганской области значительно влияют на региональную повестку. По данным источников «URA.RU», зауральский штаб КПРФ уже пообещал взять в регионе треть голосов избирателей. Правда, в правительстве Зауралья оценивают шансы коммуниста Павла Грудинина значительно скромнее. Однако есть сведения, что КПРФ планирует лишь усиливать агитационный нажим на зауральских избирателей, все же надеясь на значительный успех.

После жалобы подписи, собранные на закрытом предприятии, были аннулированы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области с начала года не затихают скандалы, в которые активно ввязываются коммунисты. Пока власти пытались утихомирить бунтующих из-за низких зарплат сельских учителей, которые записали видеообращение к президенту, возникла новая проблема. После жалобы коммунистов около 200 подписей, собранных за Путина на оборонном заводе, аннулировали. Письмо в ЦИК подписали руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын и депутат Курганской городской думы Яков Сидоров.

После некоторого затишья коммунисты снова оказались на острие информационной повестки, поскольку примкнули к учителям-пенсионерам, которые вышли на пикет в Кургане. Педагоги требуют вернуть стопроцентную компенсацию оплаты коммунальных выплат и массово подают в суд на правительство региона. «Сейчас говорят, что кто-то хочет использовать учителей для своих целей, но мы сами создали эту ситуацию, когда приняли решение на областной думе. Я, хоть и голосовал против, себя от думы не отделяю», — отметил руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын.

Учителя-пенсионеры вышли на пикет под красными флагами Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

Еще в 2017 году коммунисты активно подключились к движению «Антиуран. Курган». Активисты, которые протестуют против добычи радиоактивного сырья в Звериноголовском районе, пытаются согласовать в областном избиркоме референдум по этой проблеме. И хотя пока попытки пока были неудачными, сама инициатива снова привлекла внимание к вопросу.

Останавливаться на достигнутом коммунисты не планируют. Уже в ближайшие выходные они проведут большое мероприятие в Кургане, которое, как ожидается, посетит доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Юрий Болдырев. Василий Кислицын уточнил, что в предстоящий месяц коммунисты планируют сосредоточиться на работе в районах области.

Есть мнение, что подчиненные Алексея Кокорина (в центре) не всегда успевают информировать обо всей проделанной работе. В итоге у зауральцев складывается нечеткая картина происходящего Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Правительство, очевидно, не ожидало такого агрессивного начала кампании, хотя коммунисты еще в прошлом году подавали признаки активности, — отмечает социолог Сергей Ширяев. — Понятно, что у коммунистов новый лидер, поэтому у них есть задача привлечь к себе внимание. Курганцы использовали излюбленный прием с написанием жалоб, это оказалось успешной тактикой».

Между тем бурной активности штаб Владимира Путина в регионе не проявляет. «Ничего экстраординарного мы не планируем, есть задача работать на явку, мы этим занимаемся. Основная задача, чтобы не перестарались на местах и не задействовали административный ресурс. Такая же картина в других регионах», — заверил нас источник в штабе действующего президента.

В то же время в правительстве уверены — критиковать намного проще. «Коммунисты не обременены задачей разобраться в ситуации, у них задача поднять рейтинг своей партии. Эти вопросы они поднимают не для того, чтобы найти правду», — прокомментировал «URA.RU» собеседник в руководстве областного штаба Путина, который попросил не называть его имя. Он добавил, что правительству некогда заниматься политиканством.