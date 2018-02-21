Курганскую область возвращают в «красный пояс»

С начала 2018 года коммунисты в Курганской области значительно влияют на региональную повестку. По данным источников «URA.RU», зауральский штаб КПРФ уже пообещал взять в регионе треть голосов избирателей. Правда, в правительстве Зауралья оценивают шансы коммуниста Павла Грудинина значительно скромнее. Однако есть сведения, что КПРФ планирует лишь усиливать агитационный нажим на зауральских избирателей, все же надеясь на значительный успех.
В Курганской области с начала года не затихают скандалы, в которые активно ввязываются коммунисты. Пока власти пытались утихомирить бунтующих из-за низких зарплат сельских учителей, которые записали видеообращение к президенту, возникла новая проблема. После жалобы коммунистов около 200 подписей, собранных за Путина на оборонном заводе, аннулировали. Письмо в ЦИК подписали руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын и депутат Курганской городской думы Яков Сидоров.
После некоторого затишья коммунисты снова оказались на острие информационной повестки, поскольку примкнули к учителям-пенсионерам, которые вышли на пикет в Кургане. Педагоги требуют вернуть стопроцентную компенсацию оплаты коммунальных выплат и массово подают в суд на правительство региона. «Сейчас говорят, что кто-то хочет использовать учителей для своих целей, но мы сами создали эту ситуацию, когда приняли решение на областной думе. Я, хоть и голосовал против, себя от думы не отделяю», — отметил руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын.
Еще в 2017 году коммунисты активно подключились к движению «Антиуран. Курган». Активисты, которые протестуют против добычи радиоактивного сырья в Звериноголовском районе, пытаются согласовать в областном избиркоме референдум по этой проблеме. И хотя пока попытки пока были неудачными, сама инициатива снова привлекла внимание к вопросу.
Останавливаться на достигнутом коммунисты не планируют. Уже в ближайшие выходные они проведут большое мероприятие в Кургане, которое, как ожидается, посетит доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Юрий Болдырев. Василий Кислицын уточнил, что в предстоящий месяц коммунисты планируют сосредоточиться на работе в районах области.
«Правительство, очевидно, не ожидало такого агрессивного начала кампании, хотя коммунисты еще в прошлом году подавали признаки активности, — отмечает социолог Сергей Ширяев. — Понятно, что у коммунистов новый лидер, поэтому у них есть задача привлечь к себе внимание. Курганцы использовали излюбленный прием с написанием жалоб, это оказалось успешной тактикой».
Между тем бурной активности штаб Владимира Путина в регионе не проявляет. «Ничего экстраординарного мы не планируем, есть задача работать на явку, мы этим занимаемся. Основная задача, чтобы не перестарались на местах и не задействовали административный ресурс. Такая же картина в других регионах», — заверил нас источник в штабе действующего президента.
В то же время в правительстве уверены — критиковать намного проще. «Коммунисты не обременены задачей разобраться в ситуации, у них задача поднять рейтинг своей партии. Эти вопросы они поднимают не для того, чтобы найти правду», — прокомментировал «URA.RU» собеседник в руководстве областного штаба Путина, который попросил не называть его имя. Он добавил, что правительству некогда заниматься политиканством.