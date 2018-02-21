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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
16:25  21 февраля 2018 4

Зауральский избирком запретил антиуранщикам проводить референдум

АО
«Антиуранщики» не намерены сдаватьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Избирательная комиссия Курганской области не согласовала заявку активистов движения «Антиуран. Курган» на проведение в регионе референдума о запрете на добычу урана в Звериноголовском районе Зауралья. Решение было принято в среду, 21 февраля, передает корреспондент «URA.RU».

Отказ мотивировали несоответствием представленных документов требованиям закона. В ходатайстве у восьми членов инициативной группы были указаны недостоверные данные (прописка, номер паспорта и другие). Один из главных инициаторов референдума Любовь Кудряшова, как оказалось, вообще не имеет прописки на территории области. По мнению членов избиркома, это значит, что она не может инициировать референдум в Зауралье.

Кудряшова заявила, что избирком заинтересован в том, чтобы помешать проявлению воли народа. «Проведем референдум, хотите вы этого или нет», — резко отреагировала она, добавив, что в Конституции не сказано, что гражданин без прописки не может участвовать в референдуме. Она отметила, что инициаторы указывали не прописку, а место жительства.

Эмоциональное выступление Кудряшовой прервал председатель областного избиркома Валерий Самокрутов: «Ничего сложного нет — поправить и вновь представить документы». Члены комиссии поддержали своего руководителя. Кудряшова вышла из зала, не дождавшись голосования. Еще один представитель инициативной группы, который присутствовал на заседании, заявил, что документы будут переделаны.

К 2025 году АО «Далур» планирует ввести в эксплуатацию месторождение «Добровольное» в Звериноголовском районе. Противники открытия нового производства считают, что оно приведет к экологической катастрофе — загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод химикатами и радиоактивными частицами. Попытки активистов доказать это в суде не увенчались успехом, сообщало ранее «URA.RU».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
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