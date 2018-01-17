На разговор к Путину вызвали трех уральских мэров. Не самых известных

19:28 17 января 2018 3

Владимир Путин обсуждает с мэрами вопросы развития малых городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сегодня в рамках рабочей поездки в Коломну посетил перинатальный центр, а в эти минуты начинается встреча главы государства с мэрами малых городов и исторических поселений страны. На встрече присутствуют и уральцы — по информации «URA.RU», федеральный округ будут представлять трое, хотя в целом на муниципальном форуме уральцев больше.

Всего в Коломну приглашены 244 руководителя из 71 субъекта РФ, говорится на сайте организатора — Минстроя РФ.

Три уральца — это глава Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов, глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин и глава Лабытнанги Марина Трескова (Ямал).

Глава Верхотурья Алексей Лиханов хорошо подготовился к встрече с президентом, но тезисами делиться не стал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхотурье расположен Духовный центр Урала, в который стекаются христианские паломники со всей страны. Тяжелейшей проблемой в нем является состояние ЖКХ.

Алексей Лиханов подготовил презентации, литературу и документы, но не стал делиться с корреспондентом «URA.RU» тезисами выступлений: «Если разговор будет строиться в формате живого общения, то придется импровизировать. Думаю, что в рамках живого разговора что-то удастся сказать».

Глава Ишима Федор Шишкин рассказал корреспонденту «URA.RU», что на форуме рассчитывает получить новый опыт, который будет способствовать развитию города. «Здесь будет идти речь в целом о развитии и городской среды, и туризма, и о жилищно-коммунальном хозяйстве, — отметил Федор Шишкин. — В Ишиме в целом все в норме, а критика в адрес руководства всегда и везде есть. Город сейчас развивается, в планах у нас строительство нового Дворца культуры, Ледового дворца, он нужен для развития хоккейного спорта. Хотим и благоустройством заниматься дальше, в 2018-19 годах три парка разбить — это будут небольшие новые парки».

Лабытнанги в 2017 году стали первым городом, в который пришла «Комфортная среда».

«Искренне уверена, что участие в форуме малых городов позволит оценить текущую ситуацию, почерпнуть новые идеи и, опираясь на представленные в рамках форума лучшие практики, определить точки роста в развитии нашего заполярного города», — сказала Марина Трескова.

За пределами встречи с президентом остались свердловчане Александр Устинов (Краснотурьинск), Александр Берчук (Невьянск) и Владимир Струнин (Верхние Серги), тюменцы Александр Смелик (Ялуторовск) и Александр Анохин (Заводоуковский городской округ), ямалец Александр Подорога (Муравленко).

В город Лабытнанги, который возглавляет Марина Трескова, в прошлом году пришла программа «Комфортная среда» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Александр Устинов пояснил, что главной темой беседы станет восстановление и развитие городской среды. Федеральное правительство в рамках софинансирования выделяет моногородам средства на ремонт центральных улиц и городов, исторические территории получают средства на восстановление особых архитектурных объектов и рукотворных исторических мест: «Мы приехали, чтобы узнать, будет ли федеральное правительство в будущем продолжать это направление, в каких размерах будут финансовые вложения и какие будут критерии отбора муниципалитетов».

Устинов рассказал, что в Краснотурьинске местные власти проводят восстановление туристическо-рекреационной зоны по улице Октябрьская. Ее первым этапом стало создание геологического музея. Далее планируется восстановление Богословского подворья, где жил Ефграф Степанович Федоров — родоначальник минералогии и кристаллографии.

Александр Подорога из Муравленко поделился, что ему в этом мероприятии интересны еще и кулуарные встречи с коллегами.

«Обсуждаем практически все. От благоустройства городов в тяжелых условиях Крайнего Севера до новых строительных материалов и технологий. Вплоть до бордюрного камня и тротуарной плитки», — отметил Александр Подорога.

От Пермского края в форуме принимает участие глава Добрянки Дмитрий Антонов.

От Курганской области на форум направились глава Шадринска Людмила Новикова, мэр города Далматово Евгений Волынец. Также в мероприятии примет участие глава Шумихи Анатолий Козлов. «Мы хотим как можно больше узнать о программе благоустройства исторических городов, как в нее попасть», — рассказал о своих ожиданиях Евгений Волынец.

Изначально планировалось участие кого-то из руководителей Кургана, однако от поездки решили отказаться, сообщили в пресс-службе мэрии.