Ролик пилотов-курсантов развязал борьбу за секс-равноправие

16:29 20 января 2018 0

Пилоты должны вселять пассажирам чувство безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандал с эротическим видео ульяновских летчиков-курсантов вскрыл гомофобию и страх перед проявлениями сексуальной раскрепощенности. Оказалось, что представители различных профессий имеют разные права на самовыражение. В то время, как одни могут «мастурбировать на глазах у всех», другие (пилоты, учителя, спасатели и представители иных профессий) должны оставаться исполнителями социальных ролей. Об этом «URA.RU» рассказали широко известный врач-сексолог, психотерапевт и активист ЛГБТ-сообщества.

Сексолог: пилоты не должны давать повода сомневаться в их профессионализме Фото: annabondarchuk, Instagram

В разговоре с «URA.RU» врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев заявил, что пилот — «специальность, которая предполагает ответственность, некоторую сдержанность, которую они [студенты-летчики] не проявили».

«Они относятся к особой сфере людей, которые отвечают за жизни больших групп людей и требования к ним несколько иные. Высококвалифицированный слесарь на заводе в выходной день может валяться пьяным, а в понедельник делать уникальные детали. Другое дело — учительница. Она может быть прекрасным педагогом, но в субботу и воскресенье ей пьяной валяться нельзя, потому что у нее должен быть соответствующий имидж и авторитет». Пилоты в своей работе должны исключать всякий риск и быть высокоорганизованными, а курсанты, по заявлению Полеева, такого впечатления не внушают. Сексолог сказал, что существует ряд профессий, где таких ограничений нет.

«Строители пусть разденутся, возьмут мастерки свои и пляшут на улицах, потому что они все равно плохо строят, но их контролируют. Специальные комиссии принимают у них дома. <…> А если они инженеры по металлу или сельскохозяйственные рабочие, то пусть вообще занимаются мастурбацией на глазах у всех»,

— считает Полеев. Он также отметил аспект гомосексуальности, который отражен в данном ролике. «Есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма. А у них там довольно в гомосексуальном плане это сыграно», — заявил эксперт, пояснив, что форменные фуражки и кожаные вещи (перчатки, портупея) на полуголых мужчинах при таких танцах однозначно считываются как атрибуты гомосексуального сообщества.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Владимир Лозовой согласен с Полеевым в том, что поступок был безответственным, «что характерно для тинейджеров, у которых не всегда точно работает умение предвидеть последствия своих поступков». Он отметил, что скандал получил такую огласку из-за табуированности некоторых аспектов сексуальности, а также из-за конъюнктурного мышления. «У нас очень разное общество. Налет пуритантства, конечно, чувствуется. Плюс поднимается вопрос гомосексуальности. <…> Политики и профессиональные летчики может и не комментировали бы ролик, но существует фактор «а что скажет начальство».

Директор благотворительного фонда Сфера, активист ЛГБТ Игорь Кочетков напомнил, что видео ульяновских курсантов является пародией на ролик, снятый солдатами британской армии. На видео 2015 года солдаты под ту же самую песню выполняют хозяйственные работы у себя в части. По заявлению Кочеткова, запись никоим образом не взбудоражила английскую общественность и не вызвала гнев старшего поколения или военных. Он заявил, что переносить качества молодых парней, которые они отразили в шуточном ролике, на будущую профессию не стоит. Комментируя возможный сексуальный подтекст, Кочетков отметил, что его увидели те, у кого «засвербило».

«Ветераны гражданской авиации, какие-то губернаторы решают за молодых людей как им себя выражать. То есть губернатору Ульяновской области было больше нечего делать, как смотреть в интернете этот клип, и потом по этому поводу аж дважды высказываться».

Он согласился с тем, что YouTube — новая общественная платформа, в которой еще не установлены правила, идет процесс ее саморегуляции. Кочетков подчеркнул, что чиновники в этой истории повели себя неадекватно, потому что «государство никак не должно было вмешиваться».

Напомним, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал видео оскорбительным и пообещал, что студентам и преподавателям грозят дисциплинарные взыскания. Вслед за ним ректор УИГА Сергей Краснов сравнил выходку курсантов с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Заслуженные пилоты России Юрий Сытник и Петр Марченко подчеркнули, что из таких курсантов хороших пилотов не получится, и, видимо, им стоило идти учиться на актеров, а в авиацию они попали, заплатив кому-то деньги.

Желая защитить курсантов, студенты в разных регионах страны начали снимать ролики-пародии. Получился настоящий флешмоб. Под клубный хит Benny Benassi Satisfaction студенты-медики, спасатели, учащиеся мореходного и строительного училищ опубликовали свои версии видео под хештегом #satisfactionchellenge

Несмотря на противоположные точки зрения, курсантов не отчислили. Сотрудники приволжской транспортной прокуратуры, проводившие проверку в институте заявили, что студенты не нарушили никаких нормативно-правовых актов и правил внутреннего распорядка вуза, а следовательно, отчислять их не за что. А вот педагогам, которые должны отвечать за моральный облик будущих летчиков, придется понести дисциплинарное наказание