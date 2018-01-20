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20 января 2018
19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
10:15  20 января 2018 12

Югорчане придали идее ульяновских курсантов-летчиков региональный колорит, станцевав в минус 37. ВИДЕО

«Телеканал N1 с вами!» — сообщили авторы видеоФото: скриншот видео «ВКонтакте»

Сотрудники телеканала N1 в Нижневартовске поддержали летчиков-курсантов из Ульяновска, снявший фривольный клип на песню Satisfaction. Журналисты станцевали под ту же композицию при температуре минус 37.

«Ульяновские курсанты, телеканал N1 с вами!» — подписали авторы свой ролик. В Сети он собрал множество комментариев. «Хоть в одежде», «Жгите ребята. Старым придуркам вас не сломить», «В чем смысл?», «По сравнению с ульяновскими курсантами полный отстой», — написали комментаторы «ВКонтакте». Отметим, что за два дня видео набрало более 60 тысяч просмотров.

Флешмоб, сами того не подозревая, запустили курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Парни станцевали эротический танец под клубный хит Benny Benassi начала двухтысячных. Возмущение поднялось из-за того, что студенты надели форменные фуражки. Когда стало известно, что парней могут отчислить из-за неподобающего поведения, многие решили их поддержать. Аналогичные ролики сняли будущие сотрудники МЧС, девушки из Рязановского техникума и даже представительницы армии Израиля.

Сейчас в Сети по хештэгу #satisfactionchellenge можно найти множество подобных видео. В акции «засветились» студенты-медики, учащиеся мореходного и строительного училищ и многие другие.

Иван Антонов
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