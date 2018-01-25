22:53 25 января 2018 1

Температура внутри квартир в поселке ужасает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поселок Мартюш — фактически один из районов Каменска-Уральского — третьего по величине города Свердловской области. Трое суток при температуре -24 — -30 градусов жители замерзали в собственных домах из-за масштабной коммунальной аварии. Селяне, обозленные долгим ремонтом сетей, угрожали власти — требовали отставки главы района и заявляли о желании поехать вместе с детьми в Екатеринбург, к зданию правительства области. «URA.RU» побывало в истерзанном морозом пятитысячном поселке, который напоминает готовую вот-вот взорваться пороховую бочку.

Об отсутствии тепла в домах говорит буквально первый встречный. Беззубый пенсионер у придорожного кафе, увидев камеру, говорит, что в последние дни едва не замерз в собственном доме. Сетует — перебои с теплом случаются каждую зиму год за годом, но в этот раз — особенно страшно.

Прорывы произошли сразу в нескольких местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отопительный коллапс в Каменском районе, центром которого является Мартюш, совпал с аномальными для этих мест морозами. Сначала 19 января (-24 градуса) не выдержали трубы в пригородных селах Колчедан и Новоисетское. Прорехи удалось залатать в течение суток. 23 января (-26) мороз ударил вновь. На этот раз пострадал весь пятитысячный Мартюш. Сперва прорвало теплотрассу, затем во время спешного ремонта замерзла система подачи воды из котельной. К исходу дня ремонтники восстановили работу котельной, но на улицах одна за другой начали лопаться трубы, в которых оставалась вода. Следующие двое суток ремонтники без отдыха латали прореху за прорехой. Батареи в домах сельчан тем временем, то чуть сильно нагревались, то полностью остывали. В некоторых домах тепла не было вовсе.

«Сын у меня живет в Ташкенте, у него тепло. А у меня дома +10 градусов, хоть я и грею воздух электрообогревателем, — показывает термометр на пороге квартиры местный житель Борис. — Все делают также, не дай бог, упадут электросети — тогда точно замерзнем». Мужчину поддерживают молодые сельчанки: в школе и садике отменены уроки из-за холода в помещениях. Дома тоже холодно, малышей приходится укутывать в одеяла.

Жители собирают подписи под жалобой в прокуратуру и настроены на конфликт с чиновниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мы стоим внутри подъезда одного из домов, где нет отопления. Через 15 минут разговора начинают коченеть ноги. Закрепленные на стенах трубы при прикосновении обжигают ладонь холодом. Люди, живущие так трое суток, едва сдерживают ярость.

«Я, если честно, не понимаю, почему наши жизни зависят от того, дозвонимся мы Путину или нет?! Зачем нужна муниципальная и областная власть, если нам элементарно тепло не могут дать?! — горячится депутат Каменской районной думы Светлана Графская. Женщина созвала жильцов, чтобы собрать подписи под жалобой в прокуратуру.

В это время во дворе дома измученные рабочие металлическим шнуром проверяют, есть ли лед в выкопанной из земли трубе. До этого мастера всю ночь без отдыха жгли костры, чтобы отогреть теплоснабжающие конструкции — без этого вернуть тепло нельзя. Жители рабочих жалеют.

На улице около 30 градусов мороза, даже утепленные куртки и сапоги не спасают.

Монтеры работают без отдыха день и ночь, но не успевают латать дыры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сами монтеры, озадаченно столпившиеся у места очередного прорыва, увидев съемку сначала орут благим матом и чуть-ли не лезут драться. Потом начинают сбивчиво и торопливо рассказывать, что накипело: трое суток не были дома, у теплосетей несколько собственников из-за чего сроки ремонта затягиваются, конца работе не видно.

«Мы тут надолго,… [блин]. Вода куда-то уходит, значит, есть еще одно место прорыва. Сейчас буду по району кататься искать», — с отчаянием произносит седой бригадир. Его напарник, прожевывая в желтых зубах сигарету с хмыканьем подмечает, что за свою работу в нечеловеческих условиях в конце месяца получит 8 300 рублей.

За трудами работяг следит высокий мужчина в меховой дубленке, который сосредоточенно ходит от своей иномарки к месту прорыва трубы и обратно. Мужчина оказался Алексеем Кошкаровым, заместителем главы администрации по экономике и финансам. Завидев его сразу несколько селян бросаются с претензиями. Место одной разъяренной дамы занимает другая.

«Почему вы не утеплили трубы к зиме?», — возмущается женщина. «Утеплитель был, но он сгорел недавно», — отвечает чиновник. «Вы врете!», — кричит его собеседница.

«Я не вру, я тут вообще с 8-ми утра решаю оперативные вопросы», — отбивается Кошкаров. «Вы снова врете, я в 8 утра здесь ни вас, ни вашей машины не было», — не уступает селянка. «Ну, может я в 8:10 приехал. Или отъезжал на полчаса», — мрачнеет представитель администрации. Женщина срывается на крик. Достается всем, в том числе, и помощнику Кошкарова, случайно оказавшемуся рядом.

Утеплители на теплотрассе давно истлели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К семи вечера текущие прорывы удается залатать и тепло дают в последний дом. Однако и монтеры, и власти отказываются давать прогнозы, как долго селяне смогут жить в тепле и покое.

«Загадывать про прорывы не буду. Вчера мы сказали, что все сделали, а сети опять прорвало. О проблемах с утеплением теплотрассы мне известно, но у нас 97 километров сетей — объем просто не совпадает с нашими возможностями. Часть мы утеплили, часть не успели. Да, проблемы у нас есть, но поверьте, 10 лет назад все было гораздо хуже», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию глава Каменского района Сергей Белоусов.

Как рассказали собеседники «URA.RU» в областном министерстве ЖКХ, по итогам зимнего периода в регион будет направлена проверка. Пока же монтеры приходят в себя после трехсуточного трудового подвига, местные депутаты хотят обратиться за решением проблем к губернатору, а жители живут в ожидании новой аварии. Общее настроение: беда придет уже завтра.