Чем опасен главный вымогатель ХМАО на свободе

16:37 26 января 2018 0

Эдуард Шмонин под домашним арестом, его проекты закрыты, но в ХМАО считают, что история получит продолжение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Югры получило неожиданный и неприятный вызов во время важного выборного цикла — на свободе оказался создатель скандального портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин. Суд ХМАО отправил бизнесмена под домашний арест, наложив максимально возможные ограничения.

Эдуарда Шмонина, который с момента задержания в апреле 2017 года находился под арестом, отпустили по решению окружного суда ХМАО. Апелляционную жалобу на постановление сургутского городского суда о продлении ареста подал адвокат бизнесмена Михаил Кучеров. В региональной инстанции заменили заключение под стражей на домашний арест, но наложили максимально возможные по УПК РФ ограничения: Шмонин не может покидать помещение без санкции следователя и не имеет доступа к сети Интернет.

«Мы не согласны и на эту меру пресечения, потому что человек ограничен в работе. А ему надо содержать семью, дочь в вузе учится. Так что домашний арест нарушает право на труд», — аргументирует адвокат Амил Аббасов. Выяснить подробности апелляционной жалобы на момент публикации не удалось — сотовый телефон автора обращения Михаила Кучерова отключен, сам Эдуард Шмонин на звонки не отвечает.

Смягчение меры пресечения в российской судебной практике, как правило, происходит, когда фигуранты уголовных дел соглашаются на сотрудничество со следствием, если силовики допустили нарушения, либо для получения новых доказательств: например, во время домашнего ареста обвиняемый совершает новое преступление, и его ловят с поличным.

У Шмонина нет доступа к Интернету, но в регионе опасаются, что он все равно сможет оказать давление на суд и следствие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Созданный Шмониным «Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. По версии следствия, владельцы портала под прикрытием журналистики регулярно требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека. Также была распространена продажа так называемых «блоков на негатив». По информации «URA.RU», в качестве потерпевших проходят бывший прокурор Сургута Александр Пономарев и экс-депутат из Нефтеюганска Евгений Востриков, а также еще ряд спецсубъектов — депутаты, адвокаты, сотрудники силовых структур. Расследованием уголовных дел в отношении Шмонина о вымогательстве, клевете и распространении порнографии занимается Следственный комитет РФ.

По неофициальным данным, в прокуратуре ХМАО решается вопрос об обжаловании освобождения Шмонина. Источники в силовых структурах также говорят, что планируется взять под защиту свидетелей, с целью избежать на них давления со стороны связанных со Шмониным группировок.

Шмонина выпустили из СИЗО — до 19 февраля он будет под домашним арестом, если решение суда ХМАО не опротестуют в кассационной инстанции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры в правоохранительных органах уверены, что Шмонин не будет сидеть молча, а найдет способ выйти на связь со своими спонсорами, а также возможность публиковаться на различных оппозиционных площадках через соратников по бизнесу. «Скорее всего, попытается вылезти на федеральный уровень, подключит социальные сети. Его главная задача: надавить на суд и следствие, чтобы избежать реального срока заключения. Возможно, откроет новый сайт под старым именем», — делится мнением источник, знакомый с ситуацией. Также ранее сообщалось, что в заключении Шмонин писал книгу, которую теперь может попытаться опубликовать.

Противники действующей власти региона могут в свою очередь использовать Шмонина для достижения своих целей и нанесения репутационного урона команде губернатора — создатель портала «Чиновник.ру» в этой истории может быть жертвой режима. Возможно, и из заключения Шмонин вышел не без помощи покровителей и политических оппонентов Комаровой.

Политолог Павел Манченко считает, что арест Шмонина уже не является такой необходимостью, как это было в первые месяцы расследования резонансного дела. «На мой взгляд, арест Шмонина был важен в первую очередь для следствия с точки зрения сбора и обобщения доказательств, а также невозможности Шмонина влиять на этот процесс. Преступления, обвинения по которым предъявлены Шмонину, не имеют такую степень общественной опасности, как тяжкие преступления и арест был мерой необходимой для всестороннего расследования. Я не думаю, что сейчас возобновится „Чиновник.ру“ или другие подобные проекты. Это прямое нарушение закона, и государство продемонстрировало волю, направленную на пресечение подобного рода противоправных действий», — отметил Манченко.

Эксперт также полагает, что сам факт освобождения Шмонина из-под ареста может сыграть в плюс властям региона. «Тот факт, что решение о домашнем аресте принял окружной суд ХМАО, является ярким подтверждением, что для возбуждения уголовного дела были не политические, а правовые основания, и никакая власть здесь роли не играла. Есть факт нарушения закона, есть ответвенность за это. Как бы ни пытались защитники Шмонина найти здесь политические аспекты, окружной суд поддержал бы решение нижестоящего суда, будь это частью системы или политического заказа, такого бы не произошло», — добавляет Павел Манченко.

Узнать позицию региональных властей на момент публикации не удалось — в правительстве ХМАО освобождение Эдуарда Шмонина из-под ареста не комментируют. «URA.RU» будет следить за развитием событий.