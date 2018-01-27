Мэр, не понимающий реалий, поставил под угрозу проект властей ХМАО

20:03 27 января 2018 3

Ноу-хау от Нижневартовского района: гражданский форум без ЛОМов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на самом странном муниципальном гражданском форуме. Вместо реальных лидеров мнений в Нижневартовском районе главе региона представили людей, реализующих провластные проекты, но обмануть руководителя правительства ХМАО местным властям не удалось.

В вопросах Комаровой Саломатину усмотрели намек на скандал с аборигенами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В субботу, 27 января, Наталья Комарова посетила Нижневартовский район. Встреча с главой муниципалитета Борисом Саломатиным прошла не совсем на территории мэра — в администрации Излучинска. Может быть, по этой причине глава района заметно волновался и один раз даже забыл вопрос, который ему задал губернатор.

Наталью Комарову интересовали исполнение поручений, ранее полученных Саломатиным, развитие промышленности, сельского хозяйства, отношение власти с аборигенами. Мэр несколько раз поблагодарил Наталью Комарову и так же несколько раз назвал ее вопросы актуальнейшими для района.

Если верить словам Саломатина, никаких проблем в тех сферах, которые интересовали губернатора, нет, но в вопросе про коренные народы Севера местные журналисты уловили определенный подтекст.

Борис Саломатин на встрече с губернатором заметно волновался Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2016 году появилась информация, что в Югре растет количество уголовных дел в отношении аборигенов. Говорилось даже, что в этом могут быть замешаны власти муниципалитетов, а Нижневартовский район назывался одним из лидеров по количеству подобных скандалов.

После встречи с мэром, Наталья Комарова отправилась на пленарную сессию муниципального этапа гражданского форума общественного согласия — это новая идеологическая стратегия властей региона, позволяющая выявлять лидеров среди местных активистов. В Нижневартовском районе этот формат работы впервые дал сбой: назвать реальными ЛОМами участников форума могли, наверное, только в администрации Саломатина.

Молодежи на форуме почти не было Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На фоне большинства других муниципалитетов, где побывала Комарова, форум в Нижневартовском районе смотрелся странно — в некоторые моменты он походил на концерт, который привыкли проводить на отдаленных территориях ХМАО во время визита высоких гостей. Пленарная сессия началась с выступления местного коллектива, спевшего патриотичную песню во славу района. И завершился форум также патриотичной песней, но уже на тему Великой Отечественной войны.

В отличие от предыдущих муниципалитетов, на форуме в Нижневартовском районе молодежь была представлена в меньшинстве — большую часть мест в зале занимали пенсионеры, чиновники, депутаты, казаки, духовенство. Удивляли и сами проекты, с которыми выходили участники форума на сцену к губернатору. Во время предыдущих этапов обсуждались, например, инициатива по поиску пропавших детей, интерактивная книга про Югру, идеи для популяризации традиций коренных народов ХМАО.

Спасать проекты форума в Нижневартовском районе пришлось лично Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовском районе говорили про марафоны, фестивали, концерты, периодически подчеркивая: реализация стала возможной только благодаря поддержке районных властей.

Немногие социально направленные проекты, как выяснилось, реализуются на протяжении многих лет — например, благотворительная идея сбора денег для инвалидов существует с середины 2000-х.

Свои рекомендации Наталья Комарова предлагала в каждом муниципалитете, но здесь ей пришлось практически в каждом случае искать возможность, чтобы придать местечковому фестивалю потенциал как минимум регионального уровня.

Участникам сбора денег на инвалидов Наталья Комарова посоветовала, например, воспользоваться соцсетями, отметив, что важен индивидуальный подход. «Когда я работала мэром Нового Уренгоя, во время выборов я лично брала телефонную книжку и звонила жителям от А до Я. Спрашивала: „Вы проголосовали?“ „Сейчас пойду“, — отвечали мне», — поделилась глава ХМАО, рассказав, что и она бы приняла участие в благотворительной ярмарке, но ей сложно подстроить свой график, а таких людей, она уверена, большинство.

То ли форум, то ли концерт — таков уровень гражданского общества в Нижневартовском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По оценке политолога Василия Мархинина, муниципальный этап гражданского форума вполне может быть экзаменом для мэров на способность подстраиваться под новые задачи, которые ставит правительство ХМАО, тем более в сфере развития гражданского общества. «То, что в Югре стали работать над развитием гражданского общества, очень правильно. Насколько я могу судить, в большинстве муниципалитетов ХМАО искренне работают над поиском новых ЛОМов, НКО. Конечно, не все будут справляться. Вполне возможно, что в округе будут оценивать работу глав и по деятельности в этой сфере», — отметил Мархинин.

Какую оценку получит Борис Саломатин, пока сказать сложно: по неофициальным данным, список участников и сценарий гражданского форума согласовывался с мэром района, но в тиражируемом югорской элитой списке глав-отставников его фамилии пока нет. Саломатин — один из последних в Югре мэров (возглавляет район с 2006 года), которые сохранили свои позиции еще со времен губернатора Филипенко.

В округе принято считать, что мэр Нижневартовского района, придерживается консервативных взглядов и не всегда готов оперативно реагировать на запросы регионального центра.

Как ранее сообщало «URA.RU», Наталья Комарова запустила новый формат работы на территориях. В ближайшие недели глава Югры намерена объехать все муниципалитеты округа, где примет участие в гражданских форумах общественного согласия. По одной из версий, так региональное правительство выявляет новых лидеров общественного мнения, на которых сможет опираться в дальнейшей работе. Внутри элиты же появилось четкое убеждение, что губернатор проводит ревизию перед массовыми отставками глав городов и районов, которые должны пройти после марта.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.