Мэр, не понимающий реалий, поставил под угрозу проект властей ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на самом странном муниципальном гражданском форуме. Вместо реальных лидеров мнений в Нижневартовском районе главе региона представили людей, реализующих провластные проекты, но обмануть руководителя правительства ХМАО местным властям не удалось.
В субботу, 27 января, Наталья Комарова посетила Нижневартовский район. Встреча с главой муниципалитета Борисом Саломатиным прошла не совсем на территории мэра — в администрации Излучинска. Может быть, по этой причине глава района заметно волновался и один раз даже забыл вопрос, который ему задал губернатор.
Наталью Комарову интересовали исполнение поручений, ранее полученных Саломатиным, развитие промышленности, сельского хозяйства, отношение власти с аборигенами. Мэр несколько раз поблагодарил Наталью Комарову и так же несколько раз назвал ее вопросы актуальнейшими для района.
Если верить словам Саломатина, никаких проблем в тех сферах, которые интересовали губернатора, нет, но в вопросе про коренные народы Севера местные журналисты уловили определенный подтекст.
В 2016 году появилась информация, что в Югре растет количество уголовных дел в отношении аборигенов. Говорилось даже, что в этом могут быть замешаны власти муниципалитетов, а Нижневартовский район назывался одним из лидеров по количеству подобных скандалов.
После встречи с мэром, Наталья Комарова отправилась на пленарную сессию муниципального этапа гражданского форума общественного согласия — это новая идеологическая стратегия властей региона, позволяющая выявлять лидеров среди местных активистов. В Нижневартовском районе этот формат работы впервые дал сбой: назвать реальными ЛОМами участников форума могли, наверное, только в администрации Саломатина.
На фоне большинства других муниципалитетов, где побывала Комарова, форум в Нижневартовском районе смотрелся странно — в некоторые моменты он походил на концерт, который привыкли проводить на отдаленных территориях ХМАО во время визита высоких гостей. Пленарная сессия началась с выступления местного коллектива, спевшего патриотичную песню во славу района. И завершился форум также патриотичной песней, но уже на тему Великой Отечественной войны.
В отличие от предыдущих муниципалитетов, на форуме в Нижневартовском районе молодежь была представлена в меньшинстве — большую часть мест в зале занимали пенсионеры, чиновники, депутаты, казаки, духовенство. Удивляли и сами проекты, с которыми выходили участники форума на сцену к губернатору. Во время предыдущих этапов обсуждались, например, инициатива по поиску пропавших детей, интерактивная книга про Югру, идеи для популяризации традиций коренных народов ХМАО.
В Нижневартовском районе говорили про марафоны, фестивали, концерты, периодически подчеркивая: реализация стала возможной только благодаря поддержке районных властей.
Немногие социально направленные проекты, как выяснилось, реализуются на протяжении многих лет — например, благотворительная идея сбора денег для инвалидов существует с середины 2000-х.
Свои рекомендации Наталья Комарова предлагала в каждом муниципалитете, но здесь ей пришлось практически в каждом случае искать возможность, чтобы придать местечковому фестивалю потенциал как минимум регионального уровня.
Участникам сбора денег на инвалидов Наталья Комарова посоветовала, например, воспользоваться соцсетями, отметив, что важен индивидуальный подход. «Когда я работала мэром Нового Уренгоя, во время выборов я лично брала телефонную книжку и звонила жителям от А до Я. Спрашивала: „Вы проголосовали?“ „Сейчас пойду“, — отвечали мне», — поделилась глава ХМАО, рассказав, что и она бы приняла участие в благотворительной ярмарке, но ей сложно подстроить свой график, а таких людей, она уверена, большинство.
По оценке политолога Василия Мархинина, муниципальный этап гражданского форума вполне может быть экзаменом для мэров на способность подстраиваться под новые задачи, которые ставит правительство ХМАО, тем более в сфере развития гражданского общества. «То, что в Югре стали работать над развитием гражданского общества, очень правильно. Насколько я могу судить, в большинстве муниципалитетов ХМАО искренне работают над поиском новых ЛОМов, НКО. Конечно, не все будут справляться. Вполне возможно, что в округе будут оценивать работу глав и по деятельности в этой сфере», — отметил Мархинин.
Какую оценку получит Борис Саломатин, пока сказать сложно: по неофициальным данным, список участников и сценарий гражданского форума согласовывался с мэром района, но в тиражируемом югорской элитой списке глав-отставников его фамилии пока нет. Саломатин — один из последних в Югре мэров (возглавляет район с 2006 года), которые сохранили свои позиции еще со времен губернатора Филипенко.
В округе принято считать, что мэр Нижневартовского района, придерживается консервативных взглядов и не всегда готов оперативно реагировать на запросы регионального центра.
Как ранее сообщало «URA.RU», Наталья Комарова запустила новый формат работы на территориях. В ближайшие недели глава Югры намерена объехать все муниципалитеты округа, где примет участие в гражданских форумах общественного согласия. По одной из версий, так региональное правительство выявляет новых лидеров общественного мнения, на которых сможет опираться в дальнейшей работе. Внутри элиты же появилось четкое убеждение, что губернатор проводит ревизию перед массовыми отставками глав городов и районов, которые должны пройти после марта.
«URA.RU» будет следить за развитием событий.