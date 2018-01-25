В ХМАО ждут публичных отставок и показательных арестов мэров

19:52 25 января 2018 2

В Югре уверены — Наталья Комарова и ее команда составляют список мэров, которых отправят в отставку после марта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самое обсуждаемое событие дня в Югре — задержание следователями СКР бывшего мэра Советского района Сергея Удинцева. Он подозревается в хищении чужого имущества, а его действия подорвали строительную отрасль на западе региона.

По версии следствия, Удинцев организовал перечисление бюджетных денег на счет муниципального фонда содействия развитию строительства «Жилище». «После чего путем угроз и уговоров потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО „Отделстрой“, откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании», — говорится в сообщении СКР по ХМАО.

Еще пару лет назад даже отставка Удинцева казалась невероятным событием — теперь ему грозит лишение свободы Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», в западной части ХМАО строительная отрасль испытывает кризис, подобного которому еще не было. По версии самих застройщиков, это произошло как раз из-за ликвидации фонда «Жилище», в бюджете которого при Удинцеве образовалась огромная финансовая дыра. Строители даже анонсировали массовые акции протеста возле Дома правительства ХМАО.

По данным источников в силовых структурах региона, уголовное дело о хищениях в «Жилище» — это только начало, а впоследствии Удинцеву могут предъявить обвинение и за махинации в сфере ЖКХ района. Именно проблемы в коммунальной сфере, а также возбуждение уголовных дел были причиной отставки мэра в 2016 году. Это произошло сразу после визита в Советский район губернатора Натальи Комаровой, во время которого власти ХМАО публично отчитали руководство муниципалитета. Более того, по данным источников агентства, компромат на Удинцева собирала губернаторская служба контроля.

После совещания в Сургуте представители элиты поспешили занести в список «двоечников» мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В задержании Удинцева в Югре разглядели сразу несколько сигналов. Самый очевидный — Комарова держит на контроле ситуацию с политическими оппонентами. Отставка Удинцева была серьезной политической победой губернатора, поскольку мэр Советского района считался человеком из команды тюменского политика Олега Чемезова, который когда-то был одним из конкурентов Комаровой.

Другой сигнал, который нашли в элите муниципалитетов: в регионе могут произойти новые отставки. Задержание Удинцева совпало с новым форматом работы Натальи Комаровой, которая как раз сейчас объезжает все муниципалитеты Югры. Эта стратегия команды губернатора направлена на выявление новых лидеров общественного мнения. На них власти ХМАО будут опираться в своей работе. Но представители элитарных групп говорят о возможной другой подоплеке — масштабной ревизии состояния дел на местах.

В Югре не сомневаются в способности Натальи Комаровой принять жесткие кадровые решения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Появилась даже версия, что сейчас в команде Комаровой составляют список мэров для предстоящей кадровой чистки. По версии источников «URA.RU», об этом говорит ряд действий губернатора, например, жесткая критика мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева на совещании в Сургуте. Или разговор с Вадимом Шуваловым, который прошел в менее позитивном ключе, чем общение с другими главами в рамках турне.

Югорский политолог Надежда Ушакова считает, что губернатор во время поездок по региону ставит перед собой несколько задач: составление списка будущих отставников вполне может быть среди них. «Как мне кажется, губернатор ставит перед собой цель встретиться с активными людьми и оценить настроение граждан в предвыборное время, узнать, чем сейчас дышат муниципалитеты. Наталья Комарова и ее команда параллельно выполняют и другие задачи. И это не только проверка работы глав городов и районов, но и настроения в градообразующих предприятиях, в общественных организациях, у видных активистов. Что касается встреч с главами — губернатор всегда держит ухо востро и тонко чувствует, кого и как спросить. И поэтому, как мне кажется, каждая встреча имеет заметный эффект», — отметила эксперт.

Представители элитарных групп также называют механизмы, которые позволят убрать не справившихся с работой глав. По одной из версий, мэров отправят в отставку по результатам статистических и социологических данных, доказывающих некомпетентность чиновников — градоначальникам в этом варианте будет предложено уйти самим.

По другой — это будет публичное отстранение от должности за недостижение требуемых показателей. «В документы, которые регламентируют оценки деятельности мэров, внесены изменения. Например, добавлено про управление муниципальным имуществом — это актуально для Сургута. Есть и ряд других положений», — комментирует источник агентства, знакомый с ситуацией. Он не отрицает, что в случае публичных отставок в ряде муниципалитетов могут быть возбуждены уголовные дела, как было с Удинцевым.

На момент публикации в департаменте общественных и внешних связей ХМАО не прокомментировали информацию об изменениях в оценке работы мэров. По версии инсайдеров агентства, отставки глав пройдут после марта 2018 года.