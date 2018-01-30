И он перезрел, и мы прозрели

19:11 30 января 2018 2

Павел Грудинин — кандидат-разочарование-2018 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как бы ни было обидно и неловко перед самими собой, мы — те кто в декабре с воодушевлением отнёсся к выдвижению Павла Грудинина кандидатом в президенты России — должны признаться. Мы поспешили. Мы не разглядели. Мы быстро очаровались и потому быстро разочаровались.

Вообще, политиками очаровываться, конечно, не надо в принципе. Их надо оценивать по делам, по двум простым формулам: соответствуют ли слова поступкам и меняет ли их работа жизнь к лучшему, причём, что очень важно в случае с политиками — не их собственную жизнь, а жизнь максимального количества людей. Но это теория, а на практике мы действительно готовы верить в «конкуренцию идей, а не людей» и ещё помним те времена, когда газеты печатали программы кандидатов, а мы зачитывались ими и спорили друг с другом, что реализуемо, а что нет, с чем мы согласны, а с чем — не очень. Это было давно, на заре политического взросления современной России.

Не прошло и нескольких недель, как стало понятно, что Грудинин ничем не отличается от Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

То, что потом всё изменилось, не так уж и плохо. И зря мы ругаемся, что кандидаты уже не всегда публикуют программы. Не публикуют, потому что чаще всего мы и так уже их знаем. Знаем, о чём будет говорить Жириновский, какие слова произносит Зюганов, а к чему призывать Миронов. Знаем и о планах действующего президента Путина — он же их не скрывает. Мы помним, как было до Путина, и видим, как стало при нём. Кто-то выискивает недостатки, а большинство оценивает достижения, позитивно оценивает.

Так было бы и на этот раз, но часть из нас — тех, кто в общем-то за и кто не хотел бы, чтобы достижения исчезли — «ввели во искушение». Или почти ввели, неважно. Часть из нас… нет, не то чтобы захотела каких-то кардинальных перемен, хватит их нам, лучше двигаться поступательно и в одном направлении. Часть из нас, наверное, просто купилась на новую картинку.

Этой картинкой оказался Павел Грудинин, который неожиданно был выдвинут КПРФ кандидатом в президенты вместо Геннадия Зюганова. И, согласитесь, было на что купиться. Он и раньше мелькал (но ещё не примелькался) на экранах со смелыми и, в общем-то, справедливыми заявлениями. Он выглядел вполне интеллигентно, при этом — весьма консервативно (те же усы — редко кто их сейчас носит) и в хорошем смысле этого слова по-мужицки. Он был совсем не Зюгановым и, сказать по правде, мы прекрасно понимали, что никакой он, в общем-то, не коммунист, а твёрдый такой социал-демократ. Так нам казалось. Мы грешным делом стали думать: а в принципе, может за него?

«Мы поняли, что Грудинин — плоть от плоти этой элиты с её замашками и тёмными пятнами» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Был декабрь, канун Нового года и нам всем хотелось чудес. Мы стали присматриваться. И прислушиваться.

Потом были «20 шагов к лучшей жизни» — программа действий, всё как мы любим. И мы даже не слишком вчитывались, потому что есть она, и уже хорошо. Конечно, те, кто всё-таки вчитался, получили больше вопросов, чем ответов, удивлялись несостыковкам, банальностям и даже обыкновенному популизму, но то ведь выборы, убеждали мы себя. Это же всегда так. Всегда ли?

Отрезвление было постепенным. Мы сопротивлялись фактам, мы ждали объяснений, но их не было. Только показавшаяся нам новой картинка «сумевшего сохранить честь и честность» меняла очертания, и сквозь неё мы начинали видеть хорошо знакомый нам портрет обычного коммерсанта из 90-х. «Экономическое чудо» совхоза им. Ленина оказалось знакомой историей стремительного обогащения на изъятии и продаже земли.

Человек «от сохи», как оказалось, не слишком-то любит эту русскую «соху», предпочитая и отдыхать не здесь, и, конечно, храня деньги не в России, а в далёких офшорах.

Мы стали замечать агрессию в ответах на «неудобные» вопросы журналистов, стали уставать от спутанных объяснений про забытые миллиарды, стали понимать, что ничего нового здесь нет, что всё это мы уже видели и видим в таких же, как он, представителях элиты 90-х.

Мы поняли, что Грудинин — плоть от плоти этой элиты с её замашками, с её тёмными пятнами, с её запрятанными, припрятанными и вывезенными подальше от Родины деньгами, с её распоясавшимися детками, не стесняющимися публично говорить о любви к наркоте. Мы всё это знаем, мы всё это проходили.

А он продолжал. Продолжал говорить то, что мы больше не хотим слышать. Мы не хотим, чтобы нам подмигивали, рассказывая про офшорные счета: мол, ну вы всё понимаете, все так живут, и это государство виновато. Нет, мы не понимаем, потому что мы так не живём. Мы — не Грудинин.

Нам просто на секунду захотелось свежих лиц, ярких людей, при этом опытных, грамотных, с историей успеха. Что называется — с багажом за плечами. Но не с таким багажом, который, как оказалось, носит за своими плечами Павел Грудинин…