Штаб Навального выясняет, почему в Югре никто не вышел на митинги

23:31 30 января 2018 0

Рейтинг Навального в ХМАО меньше одного процента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ оказался единственным регионом Уральского федерального округа, где 28 января не прошло ни одной акции сторонников блогера Алексея Навального. При том, что поддерживающие его югорчане существуют. Сейчас выясняется, почему акции не произошло. По данным «URA.RU», югорские сторонники были вызваны в питерскую штаб-квартиру Алексея Навального, где получили новые установки для работы по активизации протестного электората в Югре.

По словам собеседника, возглавляет делегацию из ХМАО руководитель групп «Команда Навального в Сургуте» и в «ВКонтакте» Андрей Барашников, который отвечает за распространения агитационного материала в экономической столице Югры. «Навальный полностью остался без поддержки стратегически важного региона. Сейчас решается вопрос о дальнейших попытках исправить эту ситуацию, ведется активная работа с его сподвижниками, не зря им всем оплатили дорогу и проживание в Санкт-Петербурге на время этих сборов», — комментирует источник агентства.

Андрей Барашников и Леонид Волков ФОТО: страница Барашникова во «Вконтакте»

На личной странице Андрея Барашникова в «ВКонтакте» размещена фотография с начальником штаба Навального Леонидом Волковым. «Поездка в Питер обыгралась новыми подробностями, планировал забежать только лишь за агитпродукцией в питерский штаб, а удалось встретиться и пообщаться с Леонидом Волковым, удалось узнать истинную причину — почему не открыли штаб Навального в Сургуте, какие планы на ближайшие месяцы и что делать. Было тесно и жарко, но все прошло отлично», — комментирует фотографию Андрей Барашников.

Сам Андрей Барашников, информацию источника опровергает. По его словам, он находился в Санкт-Петербурге по своим личным делам и случайно заскочил в штаб Навального, где встретился с Леонидом Волковым. Также Барашников добавил, что штаб в Сургуте не был открыт из-за высоких цен на аренду помещений.

«В связи с прошлыми террористическими актами — подача заявления на митинг должна была быть подана не позднее, чем за месяц до начала», — объясняет отсутствие акций протеста в ХМАО Андрей Барашников.

Получить комментарии Алексея Навального и Леонида Волкова, на момент публикации материала, не удалось. Их телефоны недоступны для звонков журналистов.

Интерес к Навальному в ХМАО пропал даже среди молодежи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Напомним, что ранее акции блогера в Югре поддерживались: 26 марта 2017 года митинги прошли в Нефтеюганске, 12 июня они состоялись в Сургуте и 24 марта Нижневартовске. Даже в декабре, когда в нескольких городах фиктивно собирали подписи за выдвижение Навального в президенты — активисты собирались организовать мероприятия в Югре, которые так и не состоялись.

По мнению политолога Александра Безделова, Алексей Навальный не пользуется популярностью в ХМАО из-за нескольких объективных факторов: «В ХМАО достаточно высокий уровень жизни, а следовательно уровень социальной напряженности куда ниже, чем в крупных городах. Учитывая этот факт, какой-то популярности среди оппозиции можно добиться только благодаря недовольству к местным властям, но и эта ниша уже занята и обработана представителями партии ЛДПР».

Также, по мнению Безделова, уровень популярности оппозиционного политика в ХМАО будет продолжать снижаться вплоть до полного исчезновения. «Местные, так называемые, сторонники Навального в большей степени — маргиналы, которые не умеют профессионально работать с аудиторией», — добавил Александр Безделов.

По мнению политолога Надежды Ушаковой, стабильность в развитии округа и материальное благополучие стали причиной аполитичности местных жителей, которым не интересны какие-то протестные политические движения в стране: «Отличным примером является низкая явка на выборах 2016 года, а также явка на довыборы в 2017 году. Низкая политическая культура горожан приводит к слабому интересу жителей к политике. Они просто не хотят как-либо включаться в эти процессы».

Как ранее объяснял «URA.RU» политолог, основатель консалтинговой группы Bakster Group Дмитрий Гусев, «ХМАО и ЯНАО — регионы с государственным мышлением. Туда ехали люди, движимые государственной целью, а не только за длинным рублем. Там добывали газ и нефть на благо страны, строили города на болотах создавали для себя дом. Их дети — это дети героев, и государственное мышление у них в крови, они не будут поддерживать негосударственные политические взгляды».