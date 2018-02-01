«ЕВРАЗ» оплатил планетарий, швейную мастерскую и вишневый сад

12:22 01 февраля 2018 0

Благодаря активным горожанам в Нижнем Тагиле появится, например, площадка для воркаута Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги конкурса грантов «„ЕВРАЗ“: город друзей — город идей!». Промышленный гигант уже не первый год разыгрывает по несколько миллионов рублей между организациями, которые меняют к лучшему городское пространство. В 2018 году, на деньги «ЕВРАЗа» и стараниями общественников в Тагиле появятся площадка для воркаута, вишневый сад, а в Качканаре — планетарий.

Конкурсу грантов «„ЕВРАЗ“: город друзей — город идей!» уже десять лет. В положении о нем говорится, что победу могут одержать проекты, создающие условия для развития и социализации детей, инвалидов и пожилых, те, что организуют спортивно-досуговые мероприятия, повышают уровень культурной жизни и сознательности подростков, развивают новые творческие направления, укрепляют семейные ценности и многое другое. В 2017 году конкурс впервые прошел в Междуреченске и Новокузнецке.

Однако впервые конкурс грантов прошел на Урале в 2007 году. За это время в городе появилось более 80 проектов, призванных изменить жизнь горожан к лучшему.

Например, победитель 2017 года — проект «Через тернии к звездам». Благодаря тому, что «ЕВРАЗ» выделил деньги, в обычной качканарской школе появится планетарий. И прийти сюда сможет любой желающий. Авторы проекта — 11-классница Виктория Шумакова и ее учитель Татьяна Дресвянникова.

100 000 рублей — грант от «ЕВРАЗа» — направлены на изготовление и установку памятника «Я люблю Качканар» на центральной улице города. фото Марины Ревиной

Кроме планетария, в городе будут реализованы такие проекты, как метеостанция в поселке Валериановск, оборудование скалодрома, поселковая студия компьютерных игр X-box, установка новых арт-объектов в городе и другие. Гранты до 100 тысяч рублей получили 12 конкурсантов, заявлялись более сорока.

Кроме того, будет реализован и еще один проект «И станут зримыми незримые миры»: это поставка компьютеров для слабовидящих детей, а потом и обучающие программы для этих ребят. Хотя «ЕВРАЗ» денег не выделил, но под личную опеку проект взял его вице-президент Максим Андриасов.

В Нижнем Тагиле на конкурс было подано 173 заявки, у каждй из которого была возможность выиграть грант до 500 тысяч рублей. Сумма общего призового фонда в Нижнем Тагиле составила 5 миллионов рублей. Но финансирование получат 16 проектов. Оценивали их члены конкурсного наблюдательного совета, в который вошли представители «ЕВРАЗа», администрации города, и общественники. Также все проекты каждый желающий мог посмотреть на сайте и отдать голос за понравившийся. В голосовании приняли участие 24,5 тыс. человек

Одной из самых необычных стала идея разбить вишневый сад на улице с таким же названием.

В одном из поселков, на пустыре площадью 500 квадратных метров, горожане посадят 200 деревьев. Сад будет огорожен живой изгородью, там будут дорожка, выложенная тротуарной плиткой, мостик через водосток, беседка, лавочки.

«Хотим привлечь местных жителей, чтобы каждая семья посадила своё именное дерево, но сад будет открыт для всех желающих», — рассказывает местному изданию один из обладателей гранта, председатель ТОС «Пограничный» Михаил Карпов. Кроме этого, при поддержке «ЕВРАЗа» в этом году пройдут несколько спортивных мероприятий, появятся теленовеллы с историями детей- сирот: телевизионный продукт поможет найти детям хороших опекунов или приемных родителей. А для более взрослых ребят будет организована швейная мастерская: тут сирот будут учить профессии.

Одним из самых ярких проектов 2017 года стал «Быть здоровым — жить в радости!». Два его организатора — Ольга Шильникова и Рустам Хайруллин —

построят большую спортплощадку на территории школы-интерната № 1, где потом проведут ряд спортивных мероприятий для детей-инвалидов.

Первые тренировки начались уже сейчас, занятия будут проходить три раза в неделю.

В рамках проекта «Степ-аэробика для дошкольников » для детского сада «Ласточка» Качканара приобретены степ-платформы для занятий аэробикой фото Марины Ревиной

Рустам Хайруллин создаст, по сути, еще одну воркаут-площадку в городе. (Воркаут в перводе с английского — «тренировка». Этим словом сокращённо называют стрит-воркаут — любительский вид спорта, представляющий из себя уличные тренировки на брусьях, турниках, шведских стенках и других конструкциях, которые можно найти во дворах или на общественных спортивных площадках — прим. редакции). Хайруллин возглавляет городское объединение «ВОРКАУТ Нижний Тагил» и известен за пределами Нижнего Тагила. Осенью прошлого года он принимал участие во всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи.

Грантовый конкурс «„ЕВРАЗ“: город друзей — город идей!» — проект, направленный на вовлечение общественности в деятельность по развитию городского пространства и охране окружающей среды, развитие общественной инициативы и повышение активности населения в сфере социального проектирования, благоустройства, экологического воспитания и сохранения городских природных ресурсов.

Проект «„ЕВРАЗ“: город друзей — город идей!» — дважды лауреат ежегодного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», организованнго Форумом доноров, PwC и газетой «Ведомости» в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании».