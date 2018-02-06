14:02 06 февраля 2018 5

Несмотря на то, что СБРР занимал 320-е место в российском рейтинге, для Тюмени это важный банк Фото: Наталья Двизова

Утром тюменцев встретила новость об отзыве лицензии у «Сибирского банка реконструкции и развития». Согласно заявлению Центробанка, в СБРР резко ухудшилось финансовое положение. Это связано с крупными сделками с ценными бумагами в конце декабря 2017 года: ликвидные активы заменялись заведомо безнадежными. А еще из кассы банка в том же году пропала крупная сумма денег. Как выяснило «URA.RU», речь идет о половине миллиарда рублей.

«Было заявление в полицию, — рассказал источник агентства. — В нем говорится, что обналичили деньги в Германии». Оперативно получить комментарий полиции и пресс-службы банка не удается. Центральный офис СБРР закрыт, на двери объявление: банк закрыт, лицензия отозвана.

Источник «URA.RU» сообщает: на счетах у клиентов СБРР, в основном тюменцев, было около трех миллиардов рублей. «Это достаточно крупная сумма для экономики региона, так что, конечно, последствия для региона будут», — говорит собеседник агентства.

На дверях офиса — объявление, что банк закрыт и лицензия отозвана Фото: Наталья Двизова

Происходящее может быть связано с нечистоплотностью его руководства, считает тюменский политолог Александр Безделов: «Банк был создан прежде всего Романютой (соучредитель, председатель правления СБРР Григорий Романюта, — ред.) и Коробовым (Сергей Коробов — экс-депутат тюменской облдумы, экс-владелец ЗАО „Строймонтаж“, был объявлен в розыск Интерполом, — ред.) для финансирования прежде всего строительных проектов Коробова, — полагает собеседник агентства. — В то время Коробов участвовал в управлении финансовым учреждением. После того как Коробов исчез, его семья не принимает участия [в управлении банком], деятельность банка единолично контролирует Романюта».

Безделов напомнил, что это не первый банк, лишившийся лицензии, в котором работал Григорий Романюта. «До этого он был зампредправления „Тюменьэнергобанка“, который, как мы знаем, тоже исчез. Правда, к чести Романюты надо сказать, что это случилось уже после того, как он оттуда ушел. Но факт остается фактом».

По информации из сообщества банкиров и застройщиков, в банке обслуживались такие крупные застройщики Тюменской области, как «Меридиан» и ГК «ЭНКО».

Коммерческий директор ГК «Мередиан» Иван Друганов сообщил, что у компании действительно был открыт счет в СБРР, но к моменту отзыва лицензии у банка на нем находилась незначительная сумма, которая не повлияет на деятельность компании. Директор по информационной политике ГК «ЭНКО» Вадим Толчеев сообщил, что его компания прекратила взаимоотношения с СБРР еще в прошлом году.

Как пояснил «URA.RU» директор департамента экономики Тюменской области Ольга Простнева, «Сибирский банк реконструкции и развития» был изначально направлен на работу в области поддержки строительной отрасли региона: «Сейчас сказать сложно, какой объем кредитов „выпадет“ у застройщиков. Заместить кредитные средства в других банках можно достаточно оперативно. Более того, серьезные организации выстраивают взаимоотношения с разными банками, поэтому я не думаю, что отзыв лицензии у СБРР как-то повлияет на динамику работы строительной отрасли».

Основной вопрос, который предстоит решить руководству банком, — дальнейшая работа с физическими лицами и представителями малого бизнеса. Об этом заявила Ольга Простнева: «Механизмы возвращения средств через Агентство страхования вкладов отработаны. В течение двух недель после отзыва лицензии физлица обратятся в агентство, и им вернут положенную сумму в течение трех дней после обращения в агентство. Однако именно малые предприниматели ориентированы на работу с одним банком. Смогут ли они оперативно перестраховаться?» — сообщила Простнева.

По данным из открытых источников, учредителями СБРР являются на 19,9% — ООО «Реском — Тюмень», 19,3% — Наталья Коробова, 15,6% — Алексей Лебзак, 15,5% — Наталья Кобзева, 15,5% — Александр Никулин, 14,3% — Григорий Романюта.