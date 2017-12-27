Суд решил судьбу челябинского строителя, арестованного после звонка Путина

11:06 27 декабря 2017 2

Андрей Пязок остался в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд в среду, 27 декабря, рассмотрел ходатайство адвокатов депутата гордумы, владельца «Речелстроя» Андрея Пязока, взятого под стражу решением Центрального райсуда. Защита настаивала на изменении меры пресечения, но суд оставил Пязока под арестом.

Сам депутат содержится в СИЗО-1, он участвовал в заседании суда в режиме видеосвязи. Также он попросил удалить прессу. «Данная часть процесса — узкое разбирательство в отношении меня лично и должно рассматриваться в закрытом режиме», — заявил владелец «Речелстроя», но суд ему в этом отказал. Отец Андрея Пязока через адвокатов передал гарантию, что предоставит свою квартиру для домашнего ареста сына, если суд изберет такую меру пресечения. От Челябинского кузнечно-прессового завода поступила гарантия о готовности заплатить залог за владельца «Речелстроя» в 5 млн рублей.

Суд оставил в силе прежнее решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Доводы следователя голословные, надуманные и не подтверждаются материалами дела, — заявил на суде адвокат Дмитрий Медведев. — Мой подзащитный знал об уголовном деле, которое расследовалось в главном следственном управлении ГУ МВД по региону. Знал, что дело было передано в следственное управление. Он не скрывался, представлял все документы, ходил на допросы. Пязок является учредителем „Речелстроя“ и не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Хищения совершали менеджеры». Доводы другого адвоката, Евгения Юдина, противоречили словам его коллеги, пояснившего, что владелец «Речелстроя» не имеет отношения к хозяйственной деятельности фирмы. «Без Пязока стройка встанет!» — подчеркнул Юдин. «Моя позиция простая, — также заявил депутат. — Мой арест помешает достроить дома».

По словам Андрея Пязока, ему инкриминируется хищение средств дольщиков в рамках сделки между ООО «Дивизион» и «Стройком». «Это самостоятельная коммерческая сделка между компаниями, не связанными между собой, — отметил Пязок. — Договор заключен в соответствии с законодательством, на рыночных условиях. Все коэффициенты и расценки соответствуют рынку. Договор выполнен в полном объеме, закрыт всеми документами, работы оплачены. Нет оснований полагать, что „Дивизиону“ нанесен ущерб. Раз „Дивизиону“ ущерб не причинен, то не было ущерба „Речелстрою“ и дольщикам. Мошенничество, которое мне предъявляют, — это финансово-хозяйственная деятельность». Представитель прокуратуры возражал против изменения меры пресечения Андрею Пязоку: «Проводятся следственные действия, очень большой объем. Свидетели боятся давления».

Владелец «Речелстроя» не согласился с доводами прокуратуры о возможном давлении с его стороны на свидетелей. «С мая я начал понимать, что предмет претензий ко мне связан со сделкой. Я не воздействовал на свидетелей, уверен, что у следствия нет ни одного доказательства. Свидетели, давшие показания, что опасаются за жизнь и здоровье, вводят в заблуждение следствие и суд, — заявил Пязок. — Я добровольно сдал следователю, загранпаспорт, где имелась открытая четырехлетняя шенгенская виза. Это к аргументам, что могу скрыться от следствия. В фирме уволились ключевые сотрудники из-за нервозной обстановки. Новый директор неделю назад вступил в должность, не владеет ситуацией, одним из условий его работы было, чтобы я постепенно ввел его в курс дела. Арест приведет к негативным последствиям в плане достройки домов и передачи квартир собственникам». Пязок также заявил, что и депутатская работа требует много времени.

Суд отклонил все доводы следствия и оставил в силе решение Центрального райсуда о взятии Андрея Пязока под стражу. Владелец «Речелстроя» был задержан 11 декабря сотрудниками УФСБ по региону. Претензии силовиков касаются строительства жилых домов в микрорайоне Чурилово Lake City. Уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года, в Следственный комитет материалы переданы в конце октября.

По версии следствия, Пязок вывел средства дольщиков в другие фирмы, из-за чего не хватило денег на завершение строительства микрорайона. 9 ноября проблемы «Речелстроя» вышли на федеральный уровень — одной из дольщиц позвонил президент РФ Владимир Путин. По согласованию с областными властями достраивать микрорайон будет строительная компания «Западный луч». Это решение было принято в октябре. А 9 ноября проблемы «Речелстроя» вышли на федеральный уровень — одной из дольщиц позвонил президент РФ Владимир Путин.