В МЧС идут сокращения, зарплаты не растут, настроения упаднические

17:02 08 февраля 2018 2

Спасатели жалуются на «упаднические» настроения в своих рядах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

МЧС может быть расформировано до парада Победы на Красной площади 9 мая. Ранее стало известно, что курсанты Академии гражданской защиты МЧС не будут принимать участие в торжественном мероприятии впервые с 2002 года. СМИ связали это решение Минобороны с участием спасателей во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов авиационного училища: по Сети гуляет ролик танцев молодых людей в футболках МЧС России под композицию Satisfaction. Источник «URA.RU» в МЧС утверждает, что отстранение от парада Победы инициировано главой Минобороны Сергеем Шойгу: он недоволен положением дел в ведомстве.

Глава МЧС Владимир Пучков может остаться без места в кабмине Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По информации агентства, велика вероятность того, что глава МЧС Владимир Пучков потеряет место в кабмине по итогам реформы самого министерства после марта 2018-го. Источник «URA.RU» в аппарате правительства говорит, что последний год в Кремле согласовывается схема, при которой полномочия МЧС будут поделены между Минобороны и Росгвардией.

«Аппаратного веса Пучкова оказалось недостаточно для того, чтобы сохранить министерство», — поясняет собеседник агентства. По его словам, за время работы Пучкова ведомство демонстрировало системные проблемы в работе: президенту много раз лично приходилось вмешиваться в ситуацию с тушением лесных пожаров, наводнениями, паводками. При сменщике Шойгу участились трагедии с участием сотрудников МЧС: гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в республике Коми, катастрофа борта Ил-76, вылетевшего на тушение пожара под Иркутском, гибель главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.

Все это ставит вопрос о целесообразности работы министерства в таком формате, говорят источники издания. Собеседник агентства в окружении самого Пучкова рассказал, что глава МЧС сейчас ведет переговоры о возможности получить назначение и. о. губернатора в одном из регионов.

Сотрудники МЧС готовятся к расформированию своего ведомства с 2012 года. По словам источника агентства в министерстве, после того как Шойгу назначили на должность главы Минобороны, министр навестил своих бывших подчиненных — отряд Центроспас МЧС России.

«Он приехал в наш отряд и сказал: «Потерпите, мужики, скоро все наладится».

[Сергей] Кужугетович имел в виду, что заберет нас под свое крыло. В итоге, он во многом использовал наши наработки. Например, у Минобороны появились аэромобильные госпитали. Раньше только мы могли принимать пострадавших в любой точке планеты, а теперь у Минобороны есть отряды с десантными модулями. Логично, чтобы Центроспас от МЧС отошел в такой ситуации к военным», — рассказал один из спасателей «URA.RU».

Главу Минобороны Сергея Кужугетовича добрым словом вспоминают его бывшие подчиненные из МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы никогда не теряли столько самолетов и вертолетов, у нас никогда столько мужиков на пожарах не погибало. А управляли опытные спасатели со стажем, которые знали, что они делали», — пояснил собеседник агентства. Работник МЧС подтвердил, сейчас в ведомстве проходит оптимизация: идут сокращения, зарплаты не растут, повышают пенсионный возраст. Настроения в МЧС он назвал «упадническими».

Шойгу действительно был недоволен назначением господина Пучкова на место главы МЧС, подтверждает директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Складывается ощущение, что слухи, которые возникают против Пучкова, могут идти из структур, близких к Минобороны. Те, по всей видимости, пытаются подтолкнуть президента к нужному решению, но он под информационным давлением решения не принимает», — отметил политолог. По его словам, сохранит ли свое место Пучков и будет ли расформировано МЧС — зависит от ситуации, которая сложится ближе к маю 2018 года, когда Владимир Путин будет решать судьбы не только персоналий в правительстве, но и самих ведомств.

МЧС могут подстроить под новую управленческую схему, говорит политолог Николай Петров: «Шойгу может стать „силовым“ вице-премьером, который будет курировать вещи, связанные с военными угрозами и с ЧС. Тогда расформирование было бы логично. Но как при этом он выстроит свою работу — сохранит автономное ведомство либо сделает его частью какого-то суперведомства — это уже ему виднее».

Сергей Шойгу возглавлял МЧС 18 лет. В 2012 году на полгода он занял пост губернатора Московской области, после отставки Анатолия Сердюкова был назначен на должность министра обороны России.

В пресс-службе МЧС вопрос «URA.RU» о том, готовится ли ведомство к расформированию после мая 2018 года, оставили без ответа. На официальном сайте министерства приводятся данные со Всероссийского сбора по «подведению итогов за 2017 год и постановке задач на 2018 год», который прошел в среду, 7 февраля. По данным ведомства, за последние пять лет сложилась «устойчивая положительная динамика» в обеспечении пожарной безопасности и защите населения от ЧС. «За это время [c 2012 года] количество пожаров снижено на 14%, число людей, погибших при них — на 25%, травмированных — на 19%, — конкретизировал министр, — также в короткие сроки ликвидированы более 1800 чрезвычайных ситуаций и спасены свыше 1,5 миллионов человек», — говорится на официальном сайте МЧС.