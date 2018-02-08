Как западные центры подкидывают фейки россиянам: темы, каналы, реакция

14:18 08 февраля 2018 5

Против России по всему миру работают тысячи «фабрик мыслей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Против России развернута настоящая война при помощи многочисленных «фабрик мыслей»: информационные выпады и атака зарубежной пропаганды ведется через форумы, блоги, мессенджеры и социальные сети. К такому выводу пришли в Международном институте новейших государств, подготовившем доклад «Ресурсы влияния» зарубежных фабрик мысли на российские общественно-политические процессы». Пик противостояния ожидается в самое ближайшее время — в канун выборов президента России 18 марта.

Против нашей страны война ведется в социальных сетях и мессенджерах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Поводом для настоящей лавины ориентированных на сознание жителей той или иной страны идеологической продукции традиционно становятся избирательные кампании — шанс радикального изменения политики», — говорится в сопроводительной записке к докладу, который презентован сегодня, 8 февраля. В документе отмечается, что оказание давления на избирателей, вмешательство в ход избирательной кампании, спецмероприятия по дискредитации выборов вплоть до попыток организации массовых беспорядков являются «традиционным инструментарием по давлению на страны, претендующие на по-настоящему суверенный статус».

Как пояснил «URA.RU» один из авторов доклада, политолог Алексей Мартынов, против нашей страны работает множество западных «мозговых центров», которые генерируют антироссийскую повестку: «Эти технологии обкатываются на территории ряда постсоветских государств, в частности, на Украине.

До определенного времени пресловутые «фабрики мысли» довольно свободно работали и в нашей стране, пока их работу не регламентировали».

В докладе проведен анализ основных «фабрик мыслей» на Западе и так называемых «гибридных подрывных центров». Мартынов указал, что практически любая западная или существующая на западные средства «фабрика мысли» независимо от своей структуры финансирования и бэкграунда может подключиться к подрывной кампании против России.

Автор доклада о «фабриках мысли», политолог Алексей Мартынов, говорит, что мы научились противостоять атакам Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Можно сказать, что вся „мозговая мощь“ американских правительственных и околоправительственных „фабрик мысли“ в данный момент направлена на изобретение способов снизить влияние России в мире и придумать максимально болезненные для российской экономики виды санкций. При этом борьба идет в политической, экономической и культурной сферах во всех странах и на всех континентах», — подчеркнул Мартынов.

Авторы доклада ссылаются на данные университета американского штата Пенсильвания, который ежегодно публикует рейтинг мировых «мозговых центров». Это исследование считается наиболее полным в мире, на него ориентируются ООН и другие международные организации. Так, более 1950 ученых оценивают аналитические центры, опираясь на 18 разработанных в Пенсильванском университете критериев. В рейтинге за 2016 год (рейтинг-2017 еще не опубликован) собрано более 6,5 тысяч «фабрик мысли» со всего мира.

«Фабрики мысли» делятся на несколько категорий. В их числе — автономные и независимые, которые не получают заметного финансирования от какого-либо одного источника. Они ведут независимую от правительства какой-либо страны научную политику. Также существуют правительственные «фабрики», партийные, корпоративные и др.

«Важно, что нам удалось научиться противостоять этому явлению. У нас появились свои «фабрики мысли». Конечно, такого масштаба у нас нет, но мы берем качеством.

То, что в последнее время западные страны ополчились на наши структуры вроде Russia Today, является ярким свидетельством того, что мы достигли определенного уровня.

Но надо понимать, что интеллектуальное давление на Россию не ослабнет, поэтому нам надо развивать эту систему, причем не только на международном и федеральном уровне, но и на региональном», — отметил Мартынов.

Он подчеркнул, что «фабрики» занимаются различными «вбросами», которые призваны будоражить наше общество и раскалывать российские элиты. Один из последних ярких примеров —

публикация в минувшем январе исследования англо-американской консалтинговой компании IHS, в котором футбольных болельщиков пугают возможными терактами в России в ходе чемпионата мира по футболу.

Прямой лжи в этом предупреждении нет: чемпионат, безусловно, является привлекательной целью для ИГИЛ (запрещена в РФ), говорит Мартынов. «Однако непредвзятый аналитик выбрал бы формулировку «любое массовое мероприятие может стать привлекательной целью для террористов». Это относится к чемпионатам мира, Олимпийским играм, концертам, государственным праздникам.

Получается, что формально независимый от госструктур или основного спонсора и известный в первую очередь коммерческими исследованиями аналитический центр IHS своим авторитетом подключается к кампании по изоляции России, ведущейся большинством западных СМИ», — отметил Мартынов. При этом подобные страшилки мгновенно тиражируются в мессенджерах и соцсетях: »«Кремлевские» списки и доклады — из той же серии. Это их основное средство борьбы с нами».

Война сегодня — это в первую очередь война интеллекта и технологий, говорят эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Другой пример — перед украинскими аналитическими центрами сегодня поставлена задача снизить результат Владимира Путина на президентских выборах не менее чем на 5% от рейтинга на момент начала избирательной кампании. Главными темами выступают коррупция, в том числе в Минобороны, невыполнение программы перевооружения. Для этого подготовлены тысячи «интернет-бойцов», которые через соцсети вбрасывают видеоролики, карикатуры и «серьезные» статьи, призванные повлиять на явку избирателей.

Разработка различных пакетов санкций и концепции изоляции России от всего мира — это также продукт работы данных «мозговых центров».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил «URA.RU», что западные «фабрики мысли» работают довольно эффективно: «Их разработки агрессивны и просты, потому что в политике сложные сценарии не работают. Они исходят из того, что Россия для Запада — постоянный противник, который периодически становится врагом. Надо признать, что мы пока не научились работать сценарно, а действуем, как правило, реактивно. Это и понятно — наша страна в течение длительного времени вообще не занималась такой работой».