Шутка Рыбки осложнит жизнь и мужчинам, и женщинам в России

16:01 11 февраля 2018 1

Легкомысленная история эскортницы может обернуться реальными бедами Фото: с личной страницы Насти Рыбки в «Инстаграм»

В российских соцсетях появился новый вид блогеров, чей тренд набирает огромную популярность. Сначала прославилась Диана Шурыгина с историей про изнасилование, теперь ее пример повторила представительница эскорт-сферы Настя Рыбка, терроризирующая миллиардера Олега Дерипаску совместными фото и своими откровениями. Обе за короткое время добились огромной известности в масштабах страны. Огромная опасность таится здесь в том, что сложившийся тренд позволяет в будущем уйти от ответственности тем, кто совершает реальные преступления, уверены опрошенные «URA.RU» лица.

Одна из составляющих создаваемой сегодня легенды о Рыбке — насиловал ее Олег Дерипаска или нет. Девушка сначала написала на своей странице в «Инстаграм», что изнасилование было, потом заявила, что пошутила, в итоге миллиардер подал на нее в суд. История привлекла столько внимания, что даже если олигарху удастся разорить модель — у нее в любом случае останутся известность и последователи в соцсетях. Среди последних могут найтись и подражатели. «Каждый со своей целью хайпит.

Но в целом подобная желтушность — она всегда популярна. Тут, как в СМИ: ключевой показатель — посещаемость, и на подобных жареных темах ее проще всего поднять»,

— поясняет блогер «старый солдат» Сергей Колясников.

Павел Пятницкий: «Таких, как эта Рыбка, у нас много в стране. Я очень много езжу по регионам, и мне везде говорят: «У нас есть такая» Фото: с личной страницы Насти Рыбки в «Инстаграм»

«Таких, как эта Рыбка, у нас много в стране. Я очень много езжу по регионам, и мне везде говорят: „У нас есть такая“. И интерес к подобным историям приводит к тому, что на месте псевдонасильника может оказаться любой парень. Мне после эфиров по 120 обращений — люди пишут про то, что их несправедливо осудили по подобным статьям», — отмечает лидер движения «Гражданское право» Павел Пятницкий.

Но самое страшное, на взгляд собеседника «URA.RU», в том, что популярность подобных блогеров, слава, которую они ловят, строится на легкомысленном обсуждении очень опасных вещей. Тем самым повышается толерантность общества к подобным преступлениям. «Поступок, на мой взгляд, очень низкий, так шутить нельзя. У нас ведь в стране много реальных жертв насилия, и для них все это, конечно, тяжело воспринимать. А все эти хайповые шуточки могут и вовсе привести к ситуации, как в притче про мальчика и волка. В следующий весь этот нездоровый ажиотаж может привести к тому, что общество не поверит жертве реального насилия, скажет „да это еще одна Шурыгина“», — уверен Пятницкий.

Причем опасность вполне реальная угрожает в первую очередь представительницам эскорт-услуг и путанам. «Если было изнасилование — значит, надо не выкладывать в «Инстаграм», а идти и подавать заявление в полицию. А дальше действуешь по установленной процедуре. Когда же начинаются какие-то манипуляции «заплати-не заплати» — я считаю, во-первых, это подводит профессию, во-вторых — это просто пиар и дешевая слава. Это политические игрища, — поясняет руководитель движения в защиту секс-работниц России «Серебряная роза» Ирина Маслова. -

Если ты считаешь, что тебя изнасиловали, тогда иди до конца. Тем более с такой мощной пиар-поддержкой. А тут: сейчас я говорю так, а потом по-другому, то женись, то денег дай — ну это просто некрасиво. Это просто недостойно по отношению к профессии».

Другой вопрос — как появляются подобные персонажи. По мнению Колясникова, в данном конкретном случае очевидно, что все дело исключительно в политике, а Рыбка — просто удачный инструмент в чужих руках. «Тут важно, на чем единственном „взлетела“ эта история — из-за фактуры. Одно дело, когда бы она просто сказала — всем плевать, и другое — когда размещает фотографии с яхты, это уже фактура. Но важна еще и подача. Вся эта информация ведь два года валялась у нее на странице и никому не была интересна. Просто так раздуть тему с ровного места обычный человек не сможет. Тут нужен кто-то, у кого есть соответствующие навыки и ресурсы. Как в данном случае, когда, как я понимаю, была задача „привязать“ Дерипаску к Приходько. А так: ну яхта, ну девочка — всего этого полно: Прохоров вон целыми самолетами возил и ничего, никому это не интересно».

Напомним, скандал разгорелся после того, как известная блогер-модель Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, опубликовала на своей странице в «Инстаграм» заявление, что подверглась групповому изнасилованию на яхте олигарха Олега Дерипаски. Девушка разместила в соцсети фотографии с судна, где вместе с ней действительно запечатлен миллиардер. Позже она заявила, что это шутка, одна Дерипаска вознамерился отстоять свою честь в суде и подал иск. Рыбка объяснила это обычной ревностью ухажера, однако на всякий случай объявила «кастинг адвокатов».