Арестованный челябинский адвокат оказался главным «решалой» силовиков

21:13 12 февраля 2018 1

Адвокат-«решала» Олег Зайцев потянул за собой замначальника Следственного отдела по Курчатовскому району Александра Есипова (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новость об аресте челябинского адвоката Олега Зайцева прогремела среди силовиков, как большая сенсация. Этот юрист считался самым известным «решалой», через которого можно было выйти практически на любого правоохранителя и обсудить вопрос уголовного преследования. Многие в открытую говорили, что его покровители работают в ФСБ и СКР, а полицейские бояться с ним связываться.

О связях Зайцева в силовых структурах впервые громко заговорили после побоища на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом. Тогда адвокат защищал интересы нескольких нападавших, в том числе людей известного криминального авторитета Романа Килиевича — Андрея Курдюкова и Евгения Постникова. Делом занималась следственная группа, куда входили старший следователь четвертого следственного управления ГСУ СКР (по УрФО) свердловчанин Игорь Бедерин, старший оперуполномоченный регионального управления ФСБ Олег Натальченко и другие силовики. По информации источников «URA.RU» в правоохранительных структурах, во время обысков у обвиняемых изъяли поддельные документы на угнанные машины и дорогую аппаратуру для отключения самой современной автосигнализации. Однако Олег Зайцев добился, чтобы документы и оборудование вернули его подзащитным, что вызвало немалое удивление.

Игоря Бедерина (справа) называли приятелем Олега Зайцева и Олега Натальченко Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Курдюков и Постников получили по три года лишения свободы, несмотря на активное участие в нападении на гостей «Торнадо». Так как уже провели почти два года под стражей, вскоре оформили условно-досрочное освобождение (УДО). Тогда говорили, что наказание получили «пехотинцы», а их босс избежал суда каким-то чудесным старанием Олега Зайцева.

В банду Килиевича входил угонщик Алексей Малов, задержанный оперативниками ГУ МВД по региону. Сначала он во всем признался. А затем его адвокатом стал Олег Зайцев. После этого Малов перестал сотрудничать со следователями и написал заявление на полицейских о том, что на допросах его избивали. Челябинское следственное управление СКР трижды проводило проверки по заявлениям Малова — Зайцева. Всякий раз в возбуждении дела было отказано, так как никто Малова не бил. Ту же позицию занимала и прокуратура. Однако Зайцев добился, чтобы материалы забрало четвертое следственное управление СКР, и уже известный челябинцам Егор Бедерин возбудил дело.

Обвинения предъявили заместителю начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по области Андрею Меньшенину, оперуполномоченным Денису Кольцову и Михаилу Бугуеву, а также замначальника отдела по раскрытию имущественных преступлений Алексею Кондрашенкову и начальнику отделения по раскрытию краж автотранспорта Сергею Бородулину. Последние двое скрылись и были объявлены в розыск.

В суде благодаря личному вмешательству замгенпрокурора России в УрФО Юрия Пономарева резонансное дело было закрыто, а полицейские — оправданы. Уже тогда в надзорном ведомстве заговорили о массовых фальсификациях доказательств во время расследования.

Полицейские отомстили банде автоугонщиков за организацию преследования Андрея Меньшенина, Михаила Бугуева и Дениса Кольцова (слева — направо) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские же не спустили с рук банде Килиевича преследование своих коллег, поскольку преступники фактически разгромили уголовный розыск и лучших экспертов по борьбе с автоугонами. Сотрудники ГУ МВД по области задержали Килиевича, Курдюкова, Постникова и еще группу соучастников за угоны дорогих иномарок. Их адвокатом ожидаемо стал Олег Зайцев. И поначалу он оправдывал свою репутацию, добившись небольших сроков участникам банды. Но прокуратора встала на сторону полицейских и потребовала пересмотра дела. И со второй попытки члены группировки автоугонщиков получили справедливое наказание — от 9,5 до 11 лет колонии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в 2014 году, в разгар конфликта между правоохранительными структурами, публично обвинил уральских силовиков в коррумпированности. «По моей информации, Малов входит в группировку дважды судимого Романа Килиевича, промышлявшую кражами и перегонами в Казахстан дорогих иномарок, а также всем спектром „сопутствующих услуг“ — это перебивка номеров, инсценировки ДТП, мошенничества со страховками, поджоги. А ее прикрытие обеспечивали действующие силовики, в том числе старший оперуполномоченный регионального управления ФСБ Олег Натальченко», — заявлял тогда парламентарий.

Депутат, со слов сокамерников Малова, рассказал, что за арест челябинских полицейских следователю уральского СКР Игорю Бедерину якобы заплатили 4 млн рублей. «Всей организацией, с его слов, занимался адвокат Зайцев, нанятый лидером группы Килиевичем. Он же убедил Малова оговорить сыщиков, обещая взамен свободу», — подтвердил ходившие в кулуарах слухи Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн был одним из первых, кто публично объявил о коррупции среди челябинских силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Публичного развития скандала не последовало. Однако в 2015 году Олег Зайцев был лишен статута адвоката в Челябинской области. Причины такого решения коллеги держат в секрете. В приватных разговорах они подтверждают, что сделали это после заявления Хинштейна, под давлением силовиков. Позже Зайцев вернул статус адвоката, но уже в Тюменской области.

Та же участь постигла сотрудника ФСБ Олега Натальченко. По информации СМИ, еще во время расследования дела банды Килиевича, на него дали показания сразу несколько автоугонщиков. Они якобы рассказали, что сотрудник ФСБ лично организовал переброску похищенных элитных иномарок сначала в специальные «отстойники», где перебивались номера и оформлялись поддельные документы, а затем через российско-казахстанскую границу — на продажу. Олег Натальченко вынужден был подать в отставку. При увольнении он скачал информацию с рабочих компьютеров в своем отделе и забрал жесткий диск. За это его признали виновным по ч.1 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну), приговорили к 1,5 годам условно. И сразу освободили от наказания по амнистии.

Игорь Бедерин остался в системе и участвовал в расследовании других уголовных дел. Тем неожиданней стало задержание Олега Зайцева сотрудниками управления ФСБ по региону в рамках уголовного дела, которое возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по области. Адвокат, по версии челябинских силовиков, должен был передать 5 млн рублей заместителю руководителя Следственного отдела по Курчатовскому району Александру Есипову за прекращение уголовного преследования банды обналичников. Это ровно те «услуги», в оказании которых Зайцева подозревали уже много лет, называя профессиональным «решалой».

Олег Зайцев может отделаться легким испугом: Александр Есипов (в центре) — более важная фигура для отчета о борьбе с коррупцией, считают силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В воскресенье, 11 февраля, и в понедельник, 12 февраля, суд удовлетворил ходатайства об аресте соответственно Зайцева и Есипова на время расследования их уголовных дел. Причем на процессах по избранию им меры пресечения было объявлено, что адвокат дал показания на силовика и заявил о сотрудничестве со следствием. А деньги на взятку передала некая гражданка Султанова, также проходящая свидетелем по делу Есипова.

«Похоже, Зайцев отделается легким испугом, если действительно даст нужные показания и поможет изобличить силовика-коррупционера», — считает сотрудник правоохранительной структуры.

В то же время сотрудник правоохранительных органов не считает, что Олегу Зайцеву кто-то будет помогать. «В четвертом следственном управления ГСУ СКР проблемы — то ли уволены, то ли отстранены руководитель [Руслан Ибиев] и его заместитель [Дмитрий Корешников, непосредственный начальник Игоря Бедерина]», — объясняет собеседник. Точно так же отдельно, по его словам, стоит рассматривать задержание следователя следственного отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Александра Козлова по обвинению во взяточничестве. Хотя в его деле также фигурируют адвокаты.

«Одно дело — считать человека виновным, другое — поймать за руку. Тем более квалифицированного адвоката. Поэтому, как только провели оперативно-розыскные мероприятия, зафиксировали все и взяли Зайцева с деньгами, возбудили уголовное дело. А когда он дал показания на Козлова, пришли и за ним. Это текущая деятельность», — заверил корреспондента «URA.RU» на условиях анонимности один из высокопоставленных силовиков. В то же время он не исключил, что показания Олега Зайцева могут стать поводом для возбуждения новых уголовных дел.