Судьбу главного следователя Урала решит проверка Бастрыкина

22:10 01 февраля 2018 0

Инсайд про Ибиева из СКР: «Критика в его адрес — очень жесткая» Фото: Официальный сайт президента РФ

Судьба и должность руководителя Четвертого следственного управления СКР Руслана Ибиева — до сих пор под вопросом. Сегодня многие уральские СМИ сообщили, что он уволен: якобы об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин в ходе встречи с потерпевшими по делу о страшной аварии в ХМАО. Однако, как выяснило «URA.RU», председатель Следственного комитета пока не принял решение.

Участники встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, состоявшейся накануне в Сургуте в управлении СКР по ХМАО, расходятся во мнениях, что именно сказал глава ведомства о начальнике 4-го следственного управления Руслане Ибиеве. Сложность в том, что встреча проходила в режиме «офф рекордс»: поскольку Бастрыкин является персоной, охраняемой ФСО, перед началом всех присутствующих попросили сдать сумки, портфели и сотовые телефоны. Запись беседы сделать никому не удалось.

Всего на встрече присутствовало около 15-20 человек, из которых восемь — родители детей, пострадавших в страшной аварии в ХМАО год назад. «Сперва Бастрыкин послушал мнение юристов о том, что, по нашему мнению, было сделано во время следствия не так, какая должна быть квалификация, кто еще виновен, — рассказал „URA.RU“ адвокат Дмитрий Дядькин. — Потом слушали потерпевших. Вместе с Ибиевым были два генерала и следователь, который ведет новое уголовное дело, — им была предоставлена возможность рассказать о том, как идет расследование. Потом заслушали родителей, которые рассказали о проблемах с лечением — Александр Иванович обещал помочь и в этой части».

В верхах СКР решают судьбу Руслана Ибиева ФОТО: сайт Управления генпрокуратуры в УрФО

По словам Дядькина, из уст Бастрыкина прозвучала фраза о том, что руководство тех, кто проводил расследование, уволено. «Но никаких фамилий (в том числе Ибиева) не звучало», — уточняет адвокат. «О начальнике 4-го следственного управления он отзывался как о грамотном руководителе, который вел очень серьезные дела, а тут, говорит, такой прокол на вашем деле, — вспоминает Александр Вакула — родитель одного из детей, пострадавших в аварии. — Стыдно, говорит, мне перед вами, что столько ошибок было допущено во время следствия. Но слово „увольнение“ я не помню — как я понял, Ибиев отстранен на время следствия».

Развеять сомнения «URA.RU» помог сотрудник силового ведомства, который лучше, чем потерпевшие, запомнил детали встречи. «Бастрыкин сказал, что будет проведена проверка, на основании которой будет приниматься решение о наказании и, возможно, увольнении руководителя следственного управления по УрФО, — сообщил источник в силовом ведомстве, близкий к окружению главы СКР. — Категоричного заявления о том, что Ибиев уволен, не звучало, но критика в его адрес была очень жесткой».

Официальный представитель Четвертого следственного управления СКР (бывшего управления следственного комитета РФ по УрФО) Эрнст Кочетков в разговоре с корреспондентом агентства не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об увольнении Ибиева.

«Я сейчас в командировке, мне неудобно говорить», — ответил он по телефону. «URA.RU» направило официальный запрос о судьбе «главного следователя Урала» в пресс-службу Следственного комитета России — ответ на него к моменту публикации не поступил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Александр Бастрыкин побывал в ХМАО уже третий раз за полгода (до этого он прилетал в сентябре и октябре 2017 года). Визиты главы СКР связаны с многочисленными жалобами потерпевших на расследование уголовное дело о страшной аварии, в которой погибли дети-спортсмены. Она произошла 4 декабря 2016 года на 926 км трассы Ханты-Мансийск—Тюмень: автобус, везший детей из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск после соревнований по акробатике, столкнулся с грузовиком Volvo (тралом) и двумя легковыми автомобилями. Причиной аварии стал невидимый в темноте негабаритный груз (буровое оборудование), перевозимый тралом.

Как выяснилось, незадолго до этого водитель грузовика Раиль Саитханов был лишен прав, но сотрудники ГИБДД в его родной Башкирии вернули ему права. В результате ДТП погибли 12 человек, большинство из них — дети. Уголовное дело было расследование и дошло до суда: 16 января подсудимые выступили с последним словом. Помимо Саитханова, на скамье подсудимых также оказались Александр Сидорук (индивидуальный предприниматель — владелец пассажирского автобуса, на котором ехали дети), водитель автобуса Марат Зайнуллин и директор детской спортшколы Ирина Тарасова, которая просила суд об оправдании. Приговор будет оглашен 5 февраля.