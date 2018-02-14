16:58 14 февраля 2018 0

Обломки Ан-148, рухнувшего в Подмосковье, ищут спасатели Фото: сайт МЧС России

Трагедия, подобная произошедшей в Подмосковье с разбившимся Ан-148, рискует повториться в любой момент. Оказалось, что только в феврале пассажирские лайнеры в России семь раз оказывались в схожей ситуации. Эксперты, опрошенные «URA.RU», утверждают: если принять на веру выводы специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), то получается, что россияне, летающие в зимнее время, постоянно рискуют.

Проблемы самолета Ан-148, которые считаются вероятной причиной катастрофы, наблюдаются у новейшего лайнера SSJ 100, сообщил в среду, 14 февраля, «Коммерсант». По данным издания, технические неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы в Подмосковье, все чаще фиксируются и у флагмана российского авиапрома SSJ 100. Как стало известно, всего за два дня мощного снегопада с SSJ 100 произошло семь подобных инцидентов, а в общей сложности с 2011 года — 14.

Из авиакатастроф, к сожалению, выводы делаются далеко не всегда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации Росавиации, которую ведомство приводит в своей телеграмме руководителям авиакомпаний и аэродромов, проблема, схожая с той, которая могла стать причиной крушения Ан-148, обнаружилась у самолетов SSJ 100 «Аэрофлота»: в частности, на борту фиксировалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Во всех случаях экипажи принимали решение прекратить взлет или же возвращались на аэродром. Таким образом, получается, что пилоты SSJ оказывались в схожей с разбившимся Ан-148 ситуации.

Впрочем, в АО «Гражданские самолеты Сухого» (производитель SSJ 100) заявили, что «ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ 100 невозможна конструктивно». «Проведенные испытания в специальных аэродинамических трубах, с имитацией критических условий обледенения показали, что противообледенительная система SSJ 100 справляется с обледенением», — заявили в концерне.

Комментируя авиационные эпизоды в период снегопадов в московском авиаузле 4—5 февраля, в ГСС пояснили, что «в случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости… срабатывал соответствующий индикатор». «Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров. То есть системы предупреждения… сработали в штатном режиме», — отметили в компании.

«Аэрофлот» обладает одним из самых молодых парков в мире. Большую часть составляют самолеты семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi SuperJet 100. По состоянию на 1 февраля 2018 года, в «Аэрофлоте» эксплуатируется 228 самолетов, средний возраст воздушного судна составляет 4,1 года. Первые 30 штук SSJ 100 поставлялись «Аэрофлоту» в 2011—2016 годах, поставка еще 20 лайнеров началась в прошлом году. Официальный представитель «Аэрофлота» на момент подготовки публикации был недоступен для комментариев.

Крушение Ан-148 в Подмосковье можно было предотвратить, уверены эксперты Фото: сайт МЧС России

Накануне, 13 февраля, эксперты МАК, завершив расшифровку данных бортового параметрического самописца потерпевшего крушения Ан-148, пришли к выводу, что в ходе всего полета, закончившегося крушением, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД, установлены на фюзеляже самолета, помимо прочего, определяют скорость самолета по давлению воздуха) находился в выключенном состоянии. По их мнению, фактором развития «особой ситуации» в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов. По всей видимости, это было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева.

Как пояснил «URA.RU» член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, в этой ситуации на самом деле «нет ничего особого и катастрофического». «Случается, что обогрев датчиков забывают включать, тогда пилоты замечают, что основные параметры — высота и скорость — на приборах отображаются некорректно. Однако после включения системы обогрева работа приборов за считанные секунды восстанавливается. Таким ситуациям учат каждого курсанта. Очевидно, что они не должны приводить к таким ужасным катастрофам», — пояснил собеседник агентства.

Согласно предположению бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, если речь действительно идет о проблемах с самолетами одного типа, то «возможно, имеет место какой-то недостаток».

«Во всех случаях, когда пилоты обнаруживали расхождение скорости, они принимали решение вернуться на аэродром. Это понятно — они следовали действующим рекомендациям, ведь сразу невозможно определить, о насколько сложной проблеме идет речь.

В то же время это достаточно простая ситуация с обледенением датчиков — из нее можно легко выйти при сохранении выдержки и спокойствия. Если же запаниковать, то можно много чего натворить»,

— заявил «URA.RU» Романов.

Бывший министр гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил «URA.RU», что речь идет об «очень опасной тенденции»: «Сейчас, после произошедшей катастрофы, мы вдруг узнаем, что фиксировалась целая серия технических неисправностей у SuperJet 100, однако, судя по всему, никаких действий для анализа ситуации, для вынесения ее на обсуждение на самый высокий уровень не предпринималось. Не случись трагедии с Ан-148, мы бы об этих эпизодах, скорее всего, вообще не узнали бы. Вопрос — почему?».

По его словам, складывается впечатление, что «раз мы ничего не делаем, то ждем новой трагедии, на этот раз — с SuperJet». «Надо понимать, что повторяемость дефектов в авиации рано или поздно приводит к трагедии. Задача государства — своевременно выявлять неполадки и предотвращать возможные катастрофы», — отметил Смирнов. Он подчеркнул, что

нынешнее крушение можно было предотвратить, если бы из катастрофы аналогичного Ан-148 5 марта 2011 года в ходе учебно-тренировочного полета были сделаны выводы.

«Но тогда на это, простите, просто забили. Как результат — мы получили новую, еще более масштабную, трагедию», — резюмировал Смирнов.