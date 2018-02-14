Югорские судьи пытаются легализовать обман коммунальщиков

17:09 14 февраля 2018 3

Уникальная ситуация в Радужном — судьи встали на сторону неплательщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В югорском городе Радужном коммунальщики уже четыре месяца спорят с судебной системой, пытаясь убедить местных мировых судей в, казалось бы, очевидном факте: поставщики ресурсов вправе взыскивать долги с неплательщиков.

Об этом «URA.RU» рассказали в АО «Горэлектросеть». Компания из Нижневартовска в 2016 году заключила договор концессии с администрацией Радужного, получив в управление имущество местного «Горводоканала». Тогда и обнаружилось, что в расчетах за коммунальные ресурсы царит неразбериха. Учет потребленной воды практически не велся, а управляющие компании даже не имеют договоров с ресурсниками для предоставления коммунальных услуг.

Платить за воду в Радужном не привыкли, и в этом жителей поддерживает суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После заключения концессионного соглашения образовалась задолженность потребителей перед поставщиками — суммарно порядка 25 млн рублей. Эти деньги ресурсоснабжающее предприятие пытается взыскать с должников, обратившись в суд. Но совершенно неожиданно у злостных неплательщиков за воду образовалось «юридическое прикрытие» — мировые судьи встали на сторону потребителей, не желающих платить по счетам. Судебные приказы не издаются, заявления о взыскании долгов возвращаются заявителям.

«Такой позиции суда мы не ожидали. Тем более что есть обширная судебная практика в разных регионах, и мировые судьи выносят решения в пользу ресурсоснабжающих организаций, — прокомментировали ситуацию в „Горэлектрсетях“. — Претензии к неплательщикам за потребленные ресурсы потому и рассматриваются в порядке упрощенного судопроизводства, что подобные дела, как правило, не требуют сбора обширной доказательной базы. Есть факт задолженности за потребление — должна быть оплата».

В правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства России, четко говорится, что если УК не заключила договор с ресурсоснабжающией организацией, то именно «ресурсник» становится поставщиком, в данном случае, воды, а оплачивает потребитель — непосредственно житель. Но мировые судьи Радужного, отказывая в рассмотрении заявлений о взыскании долгов, ссылаются на положение Жилищного кодекса, согласно которому поставщика коммунальных услуг определяют собственники на основании протокола общего собрания — именно отсутствием этого документа аргументируют свои отказы служители Фемиды. При этом судьи знают, что ресурсоснабжающая организация все по тому же Жилищному кодексу не может выступать инициатором собрания собственников, а те, кто могут его инициировать (жильцы или УК — прим.ред.), в этом не заинтересованы.

АО «Горэлектросеть» Нижневартовска стало партнером властей Радужного, но столкнулось с неожиданной проблемой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поставщиком коммунальной услуги, по логике судей, должна быть управляющая компания. Но в том-то и суть претензий водоснабжающей организации, что УК — а их в Радужном три, и все они находятся в частных руках — не могут считаться поставщиком того, что они не приобрели у ресурсников.

По мнению источников «URA.RU», все происходящее больше похоже на нежелание судейскими чинами признать собственные ошибки, ранее ими же совершенные. В новых обстоятельствах, когда концессионер указывает на то, что «управляшки» торговали товаром, который не приобретали, принятие правосудного решения поставит под сомнение предыдущую практику радужнинских мировых судей, которые раньше неоднократно взыскивали задолженность по коммуналке с неплательщиков, но в пользу управляющих организаций.

Любопытно, что в Радужном исторически сложилась уникальная ситуация. По данным источников «URA.RU», до договора концессии местный «Горводоканал» находился практически в рабстве у коммунальщиков — ему платили не по факту потребленных ресурсов, а на основании того, сколько денег поступало от жителей. Концессионер взялся за наведение порядка, организовал учет потребленной воды, но платить по счетам в Радужном, судя по всему, не привыкли.

«По сути, создается опасный прецедент, связанный с особенностями гражданско-процессуального законодательства. По действующим нормам ГПК обратиться с иском в федеральный суд мы не вправе — дела о взыскании задолженностей по коммунальным платежам до 500 тысяч рублей рассматриваются именно мировыми судьями. Можем лишь подать частную жалобу на полученные нами определения федеральному судье, что мы и сделали. Но, если нас не поддержат, то окажемся практически в патовой ситуации и не сможем взыскать деньги. Договоров с управляющими компаниями у нас нет, а значит, и нет законных оснований предъявлять иски в их адрес. А обязать платить граждан суд отказывается», — констатируют в АО «Горэлектросеть».

Разобраться в действиях судей может только суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Могут ли рассчитывать на чью-то помощь коммунальщики, твердо убежденные в своей правоте — вопрос открытый. Им остается надеяться на то, что спор, стороной которого является предприятие, согласившееся стать партнером муниципалитета города Радужный в рамках концессионного соглашения, привлечет к себе внимание судебного департамента ХМАО-Югры.

Развитию сотрудничества бизнеса и власти на основе концессионных соглашений, как известно, уделяют особое внимание президент и федеральное правительство, ратующие за привлечение эффективных управленцев к наведению порядка в коммунальной сфере. «А как навести порядок, когда суды закрепляют для ресурсников невозможность взыскания долгов на десятки миллионов рублей? Стандартный выход для ГУПов и МУПов при таких раскладах — повышения тарифов. Но, как ни парадоксально, „частники“ такой подход не приемлют и намерены добиваться оплаты за поставленные ресурсы, защищая по факту интересы добросовестных потребителей. Жаль, что государство в лице судебных органов, похоже, не намерено отстаивать ни интересы поставщиков коммунальных ресурсов, ни интересы граждан, рассчитывающих на стабильность коммунальных тарифов», — комментирует сложившуюся ситуацию на условиях анонимности источник в бизнес-сообществе Радужного.

Получить комментарий у мировых судей на момент публикации не удалось. В аппарате Радужнинского судебного района потребовали официальный запрос, отказавшись давать разъяснения по телефону.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.