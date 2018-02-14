В Пермском крае началась политическая «чистка»

21:13 14 февраля 2018 0

У Максима Решетникова есть шанс избавить Краснокамск от политических войн и использовать позитивный опыт на других территориях Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Объединение самых проблемных территорий Прикамья повлекло политическую «зачистку». В Краснокамске, городе-сателлите Перми, лидер «Яблока» перестает быть центром принятия решений и в скором времени может вообще лишиться влияния. Наблюдатели полагают, что губернатор Максим Решетников имеет все шансы навести порядок на территории, которая долгие годы доставляет неприятности властям региона.

В среду, 14 февраля, Земское собрание Краснокамского района поддержало идею объединения с Краснокамском в единый городской округ. Таким образом, процесс пошел без каких-либо преград. Ожидается, что уже в мае будут объявлены выборы в новый парламент, начнутся и конкурсные процедуры на должность главы.

Виктор Басаргин своим вмешательством полностью дестабилизировал Краснокамск. Сейчас ситуация начала меняться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Процесс объединения района с городом в прошлом году поддержал губернатор Максим Решетников. Известно, что местные власти провели множество консультаций со всеми политическими силами и депутатами на территории, серию публичных слушаний. Внешне процесс объединения идет довольно гладко, но параллельно началась реализация «жесткого» сценария.

На прошлой неделе депутаты городской Думы Краснокамска внезапно отправили в отставку своего председателя Галину Ушакову. Одновременно с этим на региональном уровне начались разбирательства с главой города Юлией Потаповой. Дело в том, что в администрацию губернатора поступило заявление о нарушении мэром антикоррупционного законодательства: Потапову упрекнули в том, что она назначила директором муниципальной гостиницы дочь своего супруга Владимира Потапова (а сам он является депутатом гордумы).

На следующей неделе, по имеющейся информации, специальная комиссия примет окончательное решение, которое грозит отставкой градоначальника. Сама Юлия Потопова отказалась комментировать ситуацию.

Ольга Колоколова очень опытный политик, но что-то у нее, похоже, пошло не так Фото со страницы Ольги Колоколовой в Facebook

Краснокамск на протяжении многих лет считается одной из самых «трудных» территорий Прикамья. Но к окончательной дестабилизации политической ситуации привело вмешательство губернатора Виктора Басаргина. Летом 2015 года глава региона инициировал отставку сильного мэра Юрия Чечеткина (теперь он депутат Заксобрания). Решение удалось «продавить», но уход Чечеткина привел к тотальному усилению его главного оппонента — лидера регионального отделения «Яблока» Ольги Колоколовой. Прошло больше полугода до того, как в городе появился новый глава.

Отставку спикера Гордумы и разбирательства с новым мэром многие считают ударом по позициям «яблочницы». «Она фактически контролировала Думу и администрацию, но ситуация перевернулась. На краевом уровне у Колоколовой больше нет поддержки. А вместо политических интриг появляется понятный центр принятия решений — глава Краснокамского района, поддержанный губернатором. Происходит абсолютно логичная „зачистка“ территории», — говорит собеседник, близкий к властям региона, но не исключает, что Ольга Колоколова и после объединения останется сильным политическим игроком, если ее команда удачно выступит на выборах. В противном же случае она может потерять реготделение «Яблока», которое возглавляет уже больше 10 лет.

Ольга Колоколова в Facebook сначала выразила готовность дать комментарий, но позднее. Однако на повторное сообщение уже не ответила.

В ближайшей перспективе у Максима Решетникова может получиться то, что не смогли его предшественники — ликвидировать политическую турбулентность в Краснокамске и начать реальное развитие этой важной территории, полагает политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов.

«Краснокамск всегда был камнем преткновения для каждого губернатора. Но удачный выбор нового главы района и правильное ведение процесса объединения помогут купировать многие неприятности, которые ждали территорию в перспективе. И опыт Краснокамска в случае успеха может быть весьма полезен в дальнейшем — за последние годы в муниципалитетах накопилось немало серьезных проблем, которые требуют оперативного вмешательства краевых властей», — отметил эксперт.