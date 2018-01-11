Решетников нашел лекарство от головной боли Басаргина

21:37 11 января 2018 0

Есть шанс, что Краснокамский район с его вечно воюющими элитами успокоится и не будет мучить Максима Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае одна из самых сложных территорий вошла в активный процесс объединения. Вместо муниципального района в виде ряда разрозненных поселений к концу года должен появиться новый городской округ. При этом наблюдатели рассуждают, что у губернатора Максима Решетникова появился шанс убить двух зайцев — и реализовать анонсированный проект, и оздоровить местные элиты, которые воюют между собой уже несколько лет.

Накануне в Краснокамске прошли публичные слушания по вопросу преобразования поселения в городской округ. Фактически проект предполагает укрупнение территории. Сначала будет упразднено городское поселение Краснокамск, а затем и Краснокамский муниципальный район. В итоге возникнет единый городской округ.

Виктору Басаргину Краснокамский район постоянно приносил лишь неприятности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публичные слушания прошли для инициаторов укрупнения более чем гладко, хотя ранее ряд местных политиков выступал с публичной критикой проекта. Фактически сейчас процесс объединения курирует команда нового главы Краснокамского района, известного политтехнолога Виктора Соколова. А в ноябре идею поддержал и губернатор Максим Решетников.

«Объединительные» темы уже на протяжении нескольких лет активно обсуждаются на ряде территорий Прикамья. Но теперь Краснокамск оказался впереди всех.

Предполагается, что объединение дальше пойдет по «мягкому» сценарию. По закону, референдум проводить не потребуется, вопрос может быть решен силами парламентов. Дума Краснокамска должна закрепить результаты публичных слушаний и направить в районное Земское собрание предложение о выходе из состава муниципалитета. На уровне Краснокамского района должны будут пройти опять же публичные слушания, после чего местные депутаты смогут обратиться в Заксобрание Пермского края. Городской округ будет образован отдельным региональным законом. Позднее в него смогут войти и другие поселения Краснокамского района, который в итоге будет упразднен.

Виктор Соколов в беседе с корреспондентом «URA.RU» пояснил, что, по данным социологических исследований, порядка 70% жителей Краснокамского района поддерживают образование городского округа. Выгода населения заключается в том, что территорией будет управлять единая команда. Численность чиновников сократится, взаимодействовать с ними станет легче. Сейчас на территории действуют два уровня власти и пять администраций, что затрудняет участие поселений в различных программах развития. Кроме того, приходится учитывать множество интересов, процессы согласования довольно сложные.

«Я убежден, что в сегодняшних условиях межмуниципальные объединения не за горами. Необходимо становиться конкурентными», — отмечает Соколов.

Ольга Колоколова не против реформ, но и действия новых властей она не одобряет Фото со страницы Ольги Колоколовой в Facebook

Главным риском для властей Краснокамского района была и остается лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова. Это один из самых влиятельных политиков на территории, в значительной степени контролирующий сферу ЖКХ. Ранее сторонники «яблочницы» как раз и выступали против объединения. Но в итоге сама она не пришла на судьбоносные публичные слушания.

Ольга Колоколова пояснила «URA.RU», что пропустила мероприятие, потому что приболела. Собеседница считает, что публичные слушания следовало проводить одновременно во всех четырех поселениях Краснокамского района, чтобы отработать тему в формате консолидированного решения и снять все вопросы.

«Я за ликвидацию двоевластия в Краснокамске — по любому из вариантов. Но при полном снижении рисков. Эти риски районные власти скрывают и намеренно не рассказывают про них», — говорит лидер «Яблока».

На сегодняшний день активно идут разговоры о возможном объединении также в Чайковском, Осинском и Чусовском районах. Источник агентства, близкий к властям региона, отмечает, что команда губернатора эти процессы поддерживает, но не ускоряет: «У властей есть убеждение, что объединение территорий полезно там, где его одобряет население. Оно сможет „освежить“ элиты. Плюс взаимодействовать с городскими округами легче, управляются они лучше».

Краснокамский район интересен еще и тем, что этот «спутник» Перми регулярно доставлял проблемы предыдущим губернаторам. Конфликтность достигла апогея летом 2015 года. Тогда территорией управляли глава района Юрий Крестьянников и сильный мэр Краснокамска Юрий Чечеткин (сейчас он является депутатом Заксобрания). При этом большим влиянием обладали Ольга Колоколова и экс-спикер районного Земского собрания Игорь Малых (теперь — тоже депутат Заксобрания). Итогом межэлитных разборок стало вмешательство губернатора Виктора Басаргина, который инициировал отставку Чечеткина. «Увольнение» проходило крайне тяжело и в борьбу вмешались самые разные силы на региональном уровне. В итоге новый мэр в городе появился лишь в конце марта 2016 года.

Другие политические риски на протяжении последних полутора лет связаны с поселком Майский: он стал протестным из-за упадка основного предприятия — крупного государственного свинокомплекса «Пермский». Местные жители с лета прошлого года выходят на пикеты и митинги. А свое отношение к власти они выразили на выборах в Совет депутатов, прошедших 10 декабря. При явке всего в 20,12% большинство мандатов получили самовыдвиженцы — шесть. В целом Краснокамский район не порадовал и на прошлогодних губернаторских выборах — явка составила 32,8% (худший результат в регионе).

Любые позитивные перемены сейчас пойдут на пользу Краснокамску — полагает бывший руководитель департамента внутренней политики администрации губернатора Сергей Неганов (сейчас он возглавляет Пермский государственный архив новейшей истории). «Объединение территорий предполагает новый формат работы. И это хорошая возможность вывести систему политических отношений на новый качественный уровень», — отметил собеседник.