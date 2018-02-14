{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Югры
23:53  14 февраля 2018 0

В Сургуте введено внешнее политическое управление

Провален прогноз по явке на выборы президента. Над мэром поставили бывшего идеолога округа
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Дума ХМАО. Декабрь. Ханты-Мансийск., филатов андрей
Бывший вице-губернатор, ныне депутат ХМАО Андрей Филатов курирует работу мэрии Сургута. Экс-идеолог Комаровой следит за работой команды ШуваловаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Прогнозы по явке на выборах президента России в Сургуте настолько пессимистичны, что окружной штаб по подготовке к голосованию ввел в городе внешнее управление: теперь координацию работы муниципального штаба ведет председатель бюджетного комитета думы ХМАО, экс-замгубернатора по идеологии Андрей Филатов.

Официально существование установок власти Югры отрицают, но, по данным инсайдеров, региональным властям поставлена задача набрать явку в целом по округу не менее 70%. Источники в «Единой России» сообщают, что по данным социсследования, проведенного партией, в большинстве территорий эти цели выглядят достижимыми. Проблемы будут прежде всего у крупных городов.

Единый день голосования 10 сентября 2017 года в РФ. Сургут, избирательный участок, выборы, голосование
Избирательные участки в Сургуте традиционно пустуют. Прогноз на 18 марта также пока негативный
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Пока что социология выглядит так: Нижневартовск около 60%, но есть резервы. К нему стремится Ханты-Мансийск. Сургут — 45%, и это многими называется оптимистичным вариантом. В реальности цифры могут быть еще хуже», — говорит источник в региональном отделении «Единой России».

Сургут с каждым годом ставит новый антирекорд по явке. Крупные выборы в 2016-м (в Госдуму, парламент региона и думу города) привлекли внимание 30% горожан. На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году на участки пришли порядка 25% избирателей. «Есть классическая теория, что люди не ходят на выборы тогда, когда удовлетворены общим положением дел. Экономическая и социальная обстановка городах Югры объективно лучше, чем, например, на юге. У людей нет необходимости что-либо менять. Для понимания, что сохранение этого комфорта тоже требует участия в выборах, у людей не хватает политической сознательности», — объяснил низкую электоральную активность сургутян политолог Михаил Мартынов.

«По сегодняшним реалиям можно говорить, что проголосуют в Сургуте процентов 20-30 избирателей.

В запасе есть месяц и, возможно, положение дел изменится в связи с работой политтехнологов. Думаю, что явка не будет более 40%, хотя очень хотелось бы, чтобы Сургут, который славится негативизмом, включился в политический процесс», — считает политолог Надежда Ушакова.

Первый международный форум "Нефтяная столица". Сургут, Шувалов Вадим, кириленко михаил
Шувалов начинает делать попытки договориться с элитами. Но в округе говорят: слишком поздно
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новому мэру Вадиму Шувалову не удалось переломить этот тренд: на довыборах в Думу ХМАО в 2017-м году — на участки пришли менее 9% избирателей. «Шувалов так и не смог консолидировать элиты: его постоянные стычки с другими городскими центрами влияния, отсутствие общей скоординированности в истеблишменте города — уже данность, которую до 18 марта не изменить», — знает источник в Сургуте, подтверждающий введение внешнего управления в штабе.

Кадровые изменения произошло в конце января. Тогда было принято решение об усилении штаба в Сургуте силами регионального штаба. Теперь в крупнейшем городе ХМАО еженедельно проходит выездное заседание окружных кураторов, а Андрей Филатов регулярно отчитывается в Ханты-Мансийск о том, как городская власть корректирует свою работу и имеет право вмешиваться в работу сотрудников Вадима Шувалова, если они переходят на привычные им режим и содержание работы.

Клипарты и адресники. Сургут, сургутнефтегаз, вахта
Нефтяников и газовиков периодически обвиняли в подвозе сотрудников на участки для повышения явки. В 2018 году выборы пройдут чисто
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Советник главы Сургута Николай Павлов, отвечающий в администрации города за содействие в проведении выборов, отметил, что у него нет пока данных о прогнозируемой низкой явке. «В Сургуте традиционно низкая явка, но мы уверены, что сургутяне опровергнут сложившийся миф. Никаких особых мероприятий у нас не запланировано, это федеральная кампания, которую курирует ЦИК и региональная избирательная комиссия», — прокомментировал Павлов.

Одной из ключевых проблем для местной власти на выборах в марте стала установка федерального центра — для привлечения избирателей нельзя использовать административные методы. «Привычных автобусов с нефтяниками и газовиками, или бюджетников, который потом вынуждены отчитываться перед начальством, в этот раз не будет», — комментирует источник в «Единой России».

Отчет Главы города Шувалова в Думе. Сургут, Шувалов Вадим
Шувалову пора паковать вещи? Его считают членом списка мэров, которым светит отставка после марта
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Провал Сургута особенно заметен, поскольку в целом по округу показатель в 70% (ни разу ранее не достигавшийся) считается выполнимым. Политолог Александр Безделов напоминает: «В любом регионе явка в сельской местности и маленьких городах выше, чем в крупных населенных пунктах. ХМАО не исключение. Основную явку будут набирать в маленьких городах и районных центрах и поселках. Там она может доходить до 100% без каких-либо „криминальных“ способов».

Таким образом, проваленная в Сургуте явка в первую очередь ударит не по региональным властям, а по позициям мэра Вадима Шувалова — он возглавляет городской штаб по организации выборов, а также часто называется одним из градоначальников ХМАО, кого могут отправить в отставку после 18 марта.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров