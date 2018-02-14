В Сургуте введено внешнее политическое управление

23:53 14 февраля 2018 0

Бывший вице-губернатор, ныне депутат ХМАО Андрей Филатов курирует работу мэрии Сургута. Экс-идеолог Комаровой следит за работой команды Шувалова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Прогнозы по явке на выборах президента России в Сургуте настолько пессимистичны, что окружной штаб по подготовке к голосованию ввел в городе внешнее управление: теперь координацию работы муниципального штаба ведет председатель бюджетного комитета думы ХМАО, экс-замгубернатора по идеологии Андрей Филатов.

Официально существование установок власти Югры отрицают, но, по данным инсайдеров, региональным властям поставлена задача набрать явку в целом по округу не менее 70%. Источники в «Единой России» сообщают, что по данным социсследования, проведенного партией, в большинстве территорий эти цели выглядят достижимыми. Проблемы будут прежде всего у крупных городов.

Избирательные участки в Сургуте традиционно пустуют. Прогноз на 18 марта также пока негативный Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Пока что социология выглядит так: Нижневартовск около 60%, но есть резервы. К нему стремится Ханты-Мансийск. Сургут — 45%, и это многими называется оптимистичным вариантом. В реальности цифры могут быть еще хуже», — говорит источник в региональном отделении «Единой России».

Сургут с каждым годом ставит новый антирекорд по явке. Крупные выборы в 2016-м (в Госдуму, парламент региона и думу города) привлекли внимание 30% горожан. На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году на участки пришли порядка 25% избирателей. «Есть классическая теория, что люди не ходят на выборы тогда, когда удовлетворены общим положением дел. Экономическая и социальная обстановка городах Югры объективно лучше, чем, например, на юге. У людей нет необходимости что-либо менять. Для понимания, что сохранение этого комфорта тоже требует участия в выборах, у людей не хватает политической сознательности», — объяснил низкую электоральную активность сургутян политолог Михаил Мартынов.

«По сегодняшним реалиям можно говорить, что проголосуют в Сургуте процентов 20-30 избирателей.

В запасе есть месяц и, возможно, положение дел изменится в связи с работой политтехнологов. Думаю, что явка не будет более 40%, хотя очень хотелось бы, чтобы Сургут, который славится негативизмом, включился в политический процесс», — считает политолог Надежда Ушакова.

Шувалов начинает делать попытки договориться с элитами. Но в округе говорят: слишком поздно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новому мэру Вадиму Шувалову не удалось переломить этот тренд: на довыборах в Думу ХМАО в 2017-м году — на участки пришли менее 9% избирателей. «Шувалов так и не смог консолидировать элиты: его постоянные стычки с другими городскими центрами влияния, отсутствие общей скоординированности в истеблишменте города — уже данность, которую до 18 марта не изменить», — знает источник в Сургуте, подтверждающий введение внешнего управления в штабе.

Кадровые изменения произошло в конце января. Тогда было принято решение об усилении штаба в Сургуте силами регионального штаба. Теперь в крупнейшем городе ХМАО еженедельно проходит выездное заседание окружных кураторов, а Андрей Филатов регулярно отчитывается в Ханты-Мансийск о том, как городская власть корректирует свою работу и имеет право вмешиваться в работу сотрудников Вадима Шувалова, если они переходят на привычные им режим и содержание работы.

Нефтяников и газовиков периодически обвиняли в подвозе сотрудников на участки для повышения явки. В 2018 году выборы пройдут чисто Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Советник главы Сургута Николай Павлов, отвечающий в администрации города за содействие в проведении выборов, отметил, что у него нет пока данных о прогнозируемой низкой явке. «В Сургуте традиционно низкая явка, но мы уверены, что сургутяне опровергнут сложившийся миф. Никаких особых мероприятий у нас не запланировано, это федеральная кампания, которую курирует ЦИК и региональная избирательная комиссия», — прокомментировал Павлов.

Одной из ключевых проблем для местной власти на выборах в марте стала установка федерального центра — для привлечения избирателей нельзя использовать административные методы. «Привычных автобусов с нефтяниками и газовиками, или бюджетников, который потом вынуждены отчитываться перед начальством, в этот раз не будет», — комментирует источник в «Единой России».

Шувалову пора паковать вещи? Его считают членом списка мэров, которым светит отставка после марта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Провал Сургута особенно заметен, поскольку в целом по округу показатель в 70% (ни разу ранее не достигавшийся) считается выполнимым. Политолог Александр Безделов напоминает: «В любом регионе явка в сельской местности и маленьких городах выше, чем в крупных населенных пунктах. ХМАО не исключение. Основную явку будут набирать в маленьких городах и районных центрах и поселках. Там она может доходить до 100% без каких-либо „криминальных“ способов».

Таким образом, проваленная в Сургуте явка в первую очередь ударит не по региональным властям, а по позициям мэра Вадима Шувалова — он возглавляет городской штаб по организации выборов, а также часто называется одним из градоначальников ХМАО, кого могут отправить в отставку после 18 марта.

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