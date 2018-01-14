Свердловские власти испортили коллегам предвыборный праздник

21:54 14 января 2018 0

Различные инструменты повышения явки помогли привлечь на свердловские избирательные участки на 8-20% больше уральцев, считает политолог Андрей Колядин Фото: Александр Мамаев

Власти Свердловской области оказались в центре политического скандала. На них ополчись коллеги из других регионов и даже Центризбирком. Причина — проведение «предвыборной лотереи» для повышения явки во время губернаторской кампании в сентябре 2017 года. Как стало известно «URA.RU» во время учебы вице-губернаторов по внутренней политике и председателей региональных избиркомов в Москве, которая проходила в конце ноября прошлого года, чиновнику от региона вынесли выговор. По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, глава ЦИК РФ Элла Памфилова разнесла опыт проведения фестивалей с розыгрышем призов на избирательных участках «в пух и прах».

«Памфилова заявила, что проведение на участках фестивалей фактически является запрещенными законом лотереями», — на условиях анонимности поделился подробностями один из очевидцев выговора. Он также отметил, что глава ЦИК четко дала понять регионам, что повторение свердловского кейса во время президентских выборов в марте 2018-го неприемлемо.

Глава ЦИК Элла Памфилова отругала вице-губернаторов за лотереи на изберкомах. Особенно досталось свердловскому Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как рассказали агентству собеседники из двух региональных ЦИК, сейчас ведутся активные консультации: избирком решает, в какой форме и при каких условиях могут вестись «предвыборные лотереи».

Негодование главы ЦИК вызвал «Фестиваль „Уральские самоцветы“», который проводился 10 сентября, в день губернаторских выборов. Тогда на территории двадцати муниципалитетов Свердловской области в соседних с избирательными участками помещениях проводилась беспроигрышная лотерея. Среди призов значилось 15 квартир, 130 автомобилей «Лада Гранта», 10000 единиц товаров бытовой техники, более 700 000 единиц других товаров и сувениров.

Этот фестиваль был создан по подобию тюменских, которые местные власти проводят уже много лет, каждый раз добиваясь все большего интереса земляков. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев работал главой администрации Тюмени, и на его первых всенародных выборах команда хотела повторить опыт соседей. Однако скопировать программу полностью, не допустив юридических ошибок, не удалось: полпред президента Игорь Холманских и глава ЦИК Элла Памфилова критиковали «Уральские самоцветы» даже во время кампании.

Жесткая позиция Памфиловой вызвана задачей на проведение кристально чистых президентских выборов. Как пояснил политтехнолог Андрей Колядин, подобные розыгрыши призов формально не нарушают закон, но вызывают сомнение в истинной мотивации избирателей.

«Это создает картину, будто электорат приходит голосовать не за кандидата, а за печеньки.

Поэтому в ходе президентской выборной кампании, насколько я знаю, эта идея не поощряется. Я сталкивался с регионами, где такая методика применялась и раньше, они даже пытались ее интегрировать в президентскую кампанию, но было принято решение в этот раз так не поступать». По словам эксперта, который до декабря 2017 года работал в прокремлевском фонде ЭИСИ,

свердловским кейсом была недовольна не только Памфилова, но и ряд чиновников из администрации президента.

Устный запрет региональным властям на проведение подобного рода мероприятий вызвал недовольство сразу нескольких чиновников, ответственных за выборы в других субъектах. «Мы всегда повышали явку в проблемных районах за счет этой технологии, и все было нормально. А теперь неумение свердловчан организовать мероприятие по уму, привело к тому, что пострадали все — нас еще больше ограничили в инструментах мобилизации!» — пояснил источник «URA.RU» в администрации другого региона УрФО.

Руководитель администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов получил «политический Оскар» за выборы 2017 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, сами свердловские власти отрицают, что фестивали с розыгрышами призов отменили именно из-за них. Как сообщил источник «URA.RU», руководитель Администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов хвастался коллегам, что получил от администрации президента премию за успешное проведение выборов, которую в коридорах власти называют «политическим Оскаром». Дело далеко не только в кейсе Свердловской власти, федеральной власти не понравилась ситуация сразу в нескольких регионах, подтвердил «URA.RU» Колядин.

Он уточнил, практика проведения лотерей на выборах распространена с начала 90-х годов: «Раньше это было так — „приди проголосуй — и получи бутылку водки“. Когда лотереи стали ассоциировать с формой подкупа, это этим стали заниматься отдельные фонды». По его словам, в Свердловской области на последних губернаторских выборах розыгрыш призов обеспечил рост явки — от 8 до 20% на отдельных участках.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев (справа) открывает выставку в рамках фестиваля «Золотая осень» в 2014 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В итоге, из-за новой установки об отмене лотерей накануне президентских выборов, регионы оказались в сложной ситуации. Как сообщает фонд «Петербургская политика», задача повышения явки на президентских выборах — одна из основных для руководства регионов на ближайшие месяцы. Однако инструментов для этого становится все меньше.

Сначала в политических кругах была популярна идея проведения местных референдумов одновременно с президентскими выборами, однако затем и от нее отказались, говорит президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Ты проведешь свой референдум, и это станет рискованным прецедентом. Нельзя сказать „а“, не сказав „б“. Сейчас люди забыли про референдумы, они давно не применялись, а выборы могут им напомнить», — рассказал Бунин «URA.RU», отметив, что голосование по неактуальным вопросам не поднимет явку и власти это понимают.

Он согласен, что перед президентским выборами руководство регионов оказалось в весьма непростом положении. «Федеральную власть не очень волнуют проблемы губернаторов.

Идея легальности и легитимности выборов прочно вошла в обиход АП, но как губернаторы будут выкручиваться с явкой, их мало волнует», — говорит Бунин.

В текущих условиях у руководства регионов остается только один способ мобилизовать избирателей — всеми силами создать атмосферу праздника: концертами, выступлениями артистов и прочими нехитрыми инструментами.