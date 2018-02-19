Бизнесмены Сургута напомнили прокурору Югры о расстрелах чиновников

00:00 19 февраля 2018 0

Владельцы ларьков обвинили власть в неумении вести диалог, но сами отказались от диалога Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Владельцы ларьков в Сургуте начали второй раунд борьбы с местными властями: накануне они отказались от общения с руководством мэрии и направили письмо с угрозами в адрес губернатора округа Натальи Комаровой и прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина. Проблема с киосками в крупнейшем городе Югры продолжается несколько лет: при динамичном развитии стационарной торговли, Сургут пришел к тому же этапу изменений, что и все российские города — настала потребность сокращать количество киосков. При прежнем мэре Дмитрии Попове кампания закончилась расстрелом чиновников. При нынешнем градоначальнике Вадиме Шувалове массовые попытки снести павильоны только начались.

Вице-мэр Анна Шерстнева в сопровождении коллег из мэрии приехала к предпринимателям — разговор не получился Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В конце недели вице-мэр Анна Шерстнева в сопровождении других чиновников из экономического блока администрации приехала на встречу с членами Ассоциации частных предпринимателей Сургута. Власти города предложили бизнесменам широкое обсуждение проблемы в конце февраля, к которому стороны смогут подготовить свои предложения, но бизнесмены ответили резким отказом.

Вместо этого члены ассоциации направили письма окружному прокурору и губернатору. Они требуют отменить постановление №9598, которое регламентирует размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Сургуте. По мнению заявителей, чиновники создали огромное количество административных барьеров и вынуждают владельцев торговых павильонов сносить свои точки.

Приводятся такие примеры — одному из бизнесменов не согласовали размещение четырех ларьков, поскольку у предпринимателя оказалась пеня по уплате транспортного налога в размере 66 рублей и долг по налогу на имущество — 19 рублей. Другому ИП отказали из-за недоимки по уплате взноса в пенсионный фонд — 1200 рублей.

Не продлевают также договоры аренды бизнесменам, в чьих торговых точках продавали алкоголь несовершеннолетним.

По мнению ассоциации частных предпринимателей, все эти причины не могут использоваться для сноса ларьков и павильонов.

Владельцы ларьков не постеснялись также напомнить губернатору о трагедиях, которые ранее происходили в Сургуте. «В 2013 были убиты два служащих администрации Чорнонос Владимир и Аюпов Руслан при осуществлении сноса шиномонтажной мастерской без судебных исполнителей», — говорится в обращении.

В мэрии напомнили, что постановление было разработано при участии самих бизнесменов. «Порядок издан в целях правового регулирования вопросов в сфере НТО. При разработке дважды проводилось общественное обсуждение, все поступившие замечания были рассмотрены, обсуждены с предпринимателями и в значительной мере учтены. Заданные на прошедшей сегодня встрече вопросы приняты для дальнейшей проработки, и предприниматели приглашены на дополнительную встречу с профильными структурными подразделениями», — прокомментировали заявления предпринимателей в администрации Сургута.

«Жители требуют навести порядок с ларьками. Все знают, как они появляются: подделываются подписи, документы. Зачем эти павильоны, если в каждом доме есть нормальный стационарный магазин. А тут, по сути, идет прямой шантаж, потому что в суд они идти не хотят — у нас все законно», — отметил источник в администрации, знакомый с ситуацией.