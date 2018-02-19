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00:00  19 февраля 2018 0

Бизнесмены Сургута напомнили прокурору Югры о расстрелах чиновников

Владельцы ларьков не хотят закрывать свои точки и перешли на язык угроз
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Собрание городской ассоциации частных предпринимателей. Сургут, предприниматели сургута, ларечники, собрание предпринимателей
Владельцы ларьков обвинили власть в неумении вести диалог, но сами отказались от диалогаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Владельцы ларьков в Сургуте начали второй раунд борьбы с местными властями: накануне они отказались от общения с руководством мэрии и направили письмо с угрозами в адрес губернатора округа Натальи Комаровой и прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина. Проблема с киосками в крупнейшем городе Югры продолжается несколько лет: при динамичном развитии стационарной торговли, Сургут пришел к тому же этапу изменений, что и все российские города — настала потребность сокращать количество киосков. При прежнем мэре Дмитрии Попове кампания закончилась расстрелом чиновников. При нынешнем градоначальнике Вадиме Шувалове массовые попытки снести павильоны только начались.

Собрание городской ассоциации частных предпринимателей. Сургут, гаврикова дарья, шерстнева анна, мединцева светлана
Вице-мэр Анна Шерстнева в сопровождении коллег из мэрии приехала к предпринимателям — разговор не получился
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В конце недели вице-мэр Анна Шерстнева в сопровождении других чиновников из экономического блока администрации приехала на встречу с членами Ассоциации частных предпринимателей Сургута. Власти города предложили бизнесменам широкое обсуждение проблемы в конце февраля, к которому стороны смогут подготовить свои предложения, но бизнесмены ответили резким отказом.

Вместо этого члены ассоциации направили письма окружному прокурору и губернатору. Они требуют отменить постановление №9598, которое регламентирует размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Сургуте. По мнению заявителей, чиновники создали огромное количество административных барьеров и вынуждают владельцев торговых павильонов сносить свои точки.

Приводятся такие примеры — одному из бизнесменов не согласовали размещение четырех ларьков, поскольку у предпринимателя оказалась пеня по уплате транспортного налога в размере 66 рублей и долг по налогу на имущество — 19 рублей. Другому ИП отказали из-за недоимки по уплате взноса в пенсионный фонд — 1200 рублей.

Не продлевают также договоры аренды бизнесменам, в чьих торговых точках продавали алкоголь несовершеннолетним.

По мнению ассоциации частных предпринимателей, все эти причины не могут использоваться для сноса ларьков и павильонов.

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Владельцы ларьков не постеснялись также напомнить губернатору о трагедиях, которые ранее происходили в Сургуте. «В 2013 были убиты два служащих администрации Чорнонос Владимир и Аюпов Руслан при осуществлении сноса шиномонтажной мастерской без судебных исполнителей», — говорится в обращении.

В мэрии напомнили, что постановление было разработано при участии самих бизнесменов. «Порядок издан в целях правового регулирования вопросов в сфере НТО. При разработке дважды проводилось общественное обсуждение, все поступившие замечания были рассмотрены, обсуждены с предпринимателями и в значительной мере учтены. Заданные на прошедшей сегодня встрече вопросы приняты для дальнейшей проработки, и предприниматели приглашены на дополнительную встречу с профильными структурными подразделениями», — прокомментировали заявления предпринимателей в администрации Сургута.

«Жители требуют навести порядок с ларьками. Все знают, как они появляются: подделываются подписи, документы. Зачем эти павильоны, если в каждом доме есть нормальный стационарный магазин. А тут, по сути, идет прямой шантаж, потому что в суд они идти не хотят — у нас все законно», — отметил источник в администрации, знакомый с ситуацией.

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