Источник: деньги из банка Тюмени выносили сумками

17:57 19 февраля 2018 0

Вопрос о банкротстве решится 15 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначена дата судебного заседания по иску Центробанка о признании банкротом Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). Оно состоится 15 марта в Арбитражном суде Тюменской области. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

В заявлении, поданном 12 февраля, Банк России попросил признать СБРР банкротом, открыть конкурсное производство, а полномочия конкурсного управляющего возложить на Агентство по страхованию вкладов. ЦБ РФ напомнил, что у СБРР с 6 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а обязательства СБРР, согласно отчету на 1 февраля, превысили его активы — 3 миллиарда 377 миллионов рублей против 2 миллиардов 636 миллионов. Суд предложил Банку России до судебного заседания подготовить сведения о составе кредиторов СБРР.

Григория Романюту пока не могут найти Фото: кадр из видеоролика. Youtube, Юридическая фирма «Арбитраж.ру»

Источник «URA.RU», близкий к правоохранительным органам, подтвердил информацию о том, что председатель правления и соучредитель СБРР Григорий Романюта объявлен в розыск. Пока неизвестно, исчез он один или вместе с супругой: Елене Романюте в октябре прошлого года был вынесен приговор по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в рамках «дела Тюменского индустриального университета». Суд назначил ей полтора года лишения свободы условно, при этом, согласно приговору, Романюта должна была отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

В УФСИН по Тюменской области засекретили информацию об исполнении приговора по этому резонансному делу. В ответе на запрос «URA.RU» за подписью начальника УФСИН Алексея Костенко сообщается, что предоставить «информацию в отношении гражданки Романюты Е. А. не представляется возможным в связи с тем, что данная информация в соответствии с требованиями ФЗ „О персональных данных“ носит конфиденциально-персонифицированный характер».

Источники агентства, близкие к банковской сфере, предположили, что январская «операция» по изъятию более 500 миллионов рублей из кассы банка была тщательно подготовлена.

В частности, рассказали они, в день кражи всех сотрудников банковского офиса попросили уйти домой вовремя, хотя ранее многие постоянно задерживались на службе. Утром же оказалось, что все видеокамеры внутри банка были отключены.

«Говорят, что работала только одна камера снаружи и в ее объектив попала некая машина, в которую забрасывали тяжелые сумки», — рассказал источник, отметив, что работники банка и ранее заметили некие странности. К примеру, в кассе долгое время копились деньги, а за полтора-два месяца до кражи в банке сменился главный кассир. «Он исчез вместе с Романютой», — отметил источник. Заявление о хищении более полумиллиарда рублей из кассы СБРР поступило в тюменскую полицию 29 января. Один из источников «URA.RU» ранее отмечал, что деньги, вынесенные из кассы СБРР, были сняты со счетов в Германии.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что расследование данного уголовного дела продолжается. «В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление, розыск и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию», — подчеркнули в пресс-службе.