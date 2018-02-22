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22 февраля 2018
21 февраля 2018
20 февраля 2018
01:36  22 февраля 2018 1

Чтобы начальство отстало, врачи записывают на выборы даже рожениц

В Свердловской области к урнам зазывают глупой чиновничьей игрой. Профессионалы смеются
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, очередь , референдум, голосование, выборы2016
Высокая явка на выборы-2018 поставлена под сомнениеФото: Анна Майорова © URA.RU
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В начале этой недели стартовала массовая кампания по созданию предвыборной базы «Мобилизатор», в которую должны войти данные о собирающихся принять участие в выборах президента РФ свердловчанах. Представители областной и муниципальной власти высылают руководителям предприятий необходимые таблицы и инструкции для их заполнения. У ознакомившихся с ними управленцев возникает один серьезный вопрос.

Как ранее сообщало «URA.RU», изначально «Мобилизатор» задумывался как инструмент для связи между властью и избирателями. Предполагалось, что главное его частью станут телефоны свердловчан, по которым при первой необходимости могут позвонить и передать информацию специально обученные операторы. Однако в предлагаемых таблицах нет отдельных столбцов для занесения контактных данных.

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Администрация города выдает бизнесменам подробные инструкции по заполнению «Мобилизатора»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный бизнесмен предоставил редакции бланки для сбора информации о его сотрудниках, полученные в одной из районных администраций Екатеринбурга. В них предлагается указать наименование предприятия, фамилию, имя и отчество работников. Отдельно должны быть указаны наименование муниципального образования, населенного пункта и в отдельных случаях района города, где проживает избиратель, а также его улица, дом и корпус (если таковой есть в адресе).

Отдельно к таблицам прилагается брошюра, в которых подробно описаны рекомендации — когда и какие встречи проводить с персоналом и что на них говорить. Помимо этого, рекомендуется провести встречи с работавшими на предприятии ветеранами. «Видно, что брошюру писал профессионал. Настолько все грамотно расписано и настолько все соответствует политической ситуации», — подчеркнул источник «URA.RU».

Аналогичные листы получили в начале недели на совещании в областном минздраве главные врачи региональных больниц. Перед ними выступил один из заместителей министра. Он пояснил, что необходимо включить в таблицы не только данные о всех сотрудниках. К ним необходимо добавить информацию, каких двух избирателей приведет с собой приведет каждый работник. По непроверенным данным, не успевшим выполнить задание в установленный срок руководителям больниц пригрозили лишением премии.

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Вчерашние роженицы пополнят списки активных избирателей
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Источник «URA.RU» в медицинских кругах подчеркнул, что отдельные главврачи решили упростить порученную им работу. В частности, в некоторых перинатальных центрах в списки включают фамилии и адреса рожениц из медстатистики. «Главное сейчас сдать списки. Ведь, раз в них не будет точных адресов и телефонов, вряд ли кто-то будет проверять их достоверность. Благодаря этому освободится время для решения профильных задач, которого всегда не хватает», — говорит один из главврачей.

Один из работающих на предвыборной кампании политконсультантов на условиях анонимности заявил, что в данном виде «Мобилизатор» окажется практически бесполезным инструментом. «По всей видимости, сыграл свою роль запрет на сбор персональных данных и прогремевшие в других регионах скандалы, где такие данные пытались собирать. Но это лучше, чем ничего. Это хотя бы какая-то форма взаимодействия власти с предприятиями», — пояснил эксперт.

Перекликается с этой мыслью и данный корреспонденту «URA.RU» комментарий представителя областной власти. По его мнению,

«Мобилизатор» — «своеобразная пугалка для граждан, которые по какой-либо причине не хотят идти на выборы»: »«Мобилизатор» ведь не заставляет голосовать за конкретного кандидата.

Он заставляет только выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Фактически это — цивилизованная замена штрафам, которые накладываются в некоторых других государствах на тех, кто не ходит голосовать».

Он не видит катастрофы в том, что в списках появятся «мертвые души»: «Не факт, что всех из вошедших в список будут проверять, ходили или нет они на выборы. Главное, чтобы сами государственные и муниципальные служащие выполнили свой гражданский долг».

Ранее социологи ВЦИОМ указывали, что более 70% россиян намерены принять участие в выборах президента. Источники в свердловском избиркоме утверждали, что в регионе эта цифра похожа.

Получить комментарий в пресс-службе свердловского минздрава не удалось. Руководитель пресс-службы не отвечал на звонки.

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