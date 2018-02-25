Надолго ли у российских хоккеистов олимпийское золото

23:33 25 февраля 2018 4

«Только Господь Бог» может ответить, когда РФ возьмет золото в следующий раз Фото: russiahockey, Instagram

Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали олимпийское золото. По иронии судьбы в прошлый раз (в 1992 году во Франции) команда спортсменов из бывшего СССР также выступала под нейтральным флагом. Обе победы состоялись, когда в Играх не участвовали игроки NHL — национальной хоккейной лиги, в которую входят лучшие атлеты США и Канады. «URA.RU» спросило у экспертов, является ли золото удачей, или это результат напряженной работы команды.

После поражения на сочинской Олимпиаде 2014 года (российские хоккеисты заняли пятое место) на должность тренера назначили Олега Знарка, который начал формировать команду. «Это была целенаправленная работа, которая велась четыре года. Национальная хоккейная лига отказалась делать перерыв в своем чемпионате и участвовать в Олимпийских играх [2018 года]. Сейчас они [канадцы] не довольны третьим местом. А как они хотели? Пусть теперь репу чешут и думают. Я думаю, в следующий раз будут участвовать», — сказал в беседе с «URA.RU» министр спорта и туризма Челябинской области Леонид Одер.

Главный редактор газеты «Спорт экспресс» Максим Максимов в свою очередь отметил, что у любого успеха или неудачи есть комплекс причин. В данном случае повлияло то, что турнир был без игроков NHL. «Когда приезжают все сильнейшие энхаэловцы, мы одни из [лучших], а когда их нет, мы — номер один. Но не стоит в этой победе искать второе дно. У нас есть хорошая молодежь подрастающая, которая в будущем может стать суперзвездами. Тот же Кирилл Капризов, который забил решающую шайбу; Никита Гусев, который играет на уровне NHL (забил две шайбы в финале) и весь турнир провел очень сильно», — сказал собеседник агентства.

«У нас многое заточено под сборную. Так выстроена хоккейная система. Я не хочу давать оценки, хорошо это или плохо. Возможно, из-за этого страдает уровень чемпионата КХЛ, но, тем не менее, сильнейшие [игроки] собраны в двух клубах: ЦСКА и СКА. Календарь сделан удобно под сборную. Тренеры являются совместителями. Лига заточена под сборную, чтобы та приносила результат. Сейчас результат есть, значит, наверное, все правильно делалось», — отметил спортивный эксперт.

Спортивный комментатор ВГТРК Григорий Твалтвадзе обратил внимание на то, что на Олимпийских играх царит особая непредсказуемая атмосфера: спортсмены могут выиграть чемпионат мира, но потерпеть поражение на Играх. Поэтому уже то, что соперниками россиян стали не США или Канада, а Германия является «чудом».

«Только Господь Бог» может ответить на вопрос о том, как дальше будет развиваться ситуация. Наша беда в том, что перспективные спортсмены не задерживаются в России, а едут за границу за длинным рублем. Наши будущие успехи и поражения во многом зависят от того, удастся ли переломить эту тенденцию <…> Отдельно я хочу поздравить Дацюка, Мозякина и Ковальчука. Это особенная победа для них, потому что по возрасту вряд ли им еще когда-то удастся выступить на Олимпийских играх», — считает Твалтвадзе.

Главный редактор «Спорт экспресс» Максимов также отметил, что когда конкуренцию россиянам составят игроки NHL, неизвестно, где окажется Россия- в финале или только в пятерке. «В современном хоккее есть топ-6 сборных (США, Канада, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия), которые занимают разные места в зависимости от поколения игроков. Сейчас канадцы выделяются в первую очередь», — пояснил он.

В финальном матче против Германии в составе российской команды играли несколько уральцев: выпускники челябинской хоккейной школы («Трактор») Вячеслав Войнов — открыл счет в матче с немцами — и Никита Нестеров, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, уроженец Екатеринбурга Павел Дацюк. «Сергей Мозякин и [Василий] Кошечкин много лет играют в ХК „Металлург“, но они воспитанники других школ», — говорит челябинский министр Одер.