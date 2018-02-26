Депутаты устроили пьяную драку в ресторане из-за кепки с президентом

18:42 26 февраля 2018 18

Драка депутатов произошла в челябинском кафе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские депутаты устроили драку во время празднования Дня защитника отечества в ресторане «Сухуми». Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию. Колорит инциденту прибавляет тот факт, что одна сторона представляет известную в регионе «Калининскую семью», а другая — бывшего первого заместителя экс-губернатора Михаила Юревича.

В этом кафе нет видеонаблюдения, но во время драки была масса свидетелей, а ее участников растаскивали сотрудники заведения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Драка произошла вечером 22 февраля, в последний рабочий день недели. Однако известно о ней стало только сейчас. Праздник в кафе «Сухуми» отмечали несколько компаний. В этом заведении нет камер видеонаблюдения, за это его ценят VIP. Как рассказали корреспонденту «URA.RU» очевидцы, в одной из компаний отдыхал депутат Калининского райсовета Кирилл Чиглинцев. Когда несколько человек с его столика разъехались по домам, парламентарий с оставшимися друзьями присоединился к соседней компании. Через некоторое время приехал депутат Советского райсовета Сергей Шумаков вместе с друзьями, они сели за тот же стол. В какой-то момент несколько человек вышли покурить во дворик, там случился конфликт, переросший в драку.

Больше всего досталось Чиглинцеву. Пришлось даже вызвать «скорую», чтобы она оказала первую помощь депутату. После этого он уехал домой. А Шумаков и его окружение якобы продолжили дебош и даже повредили стену в кафе, из-за чего приезжали хозяева и требовали от депутата компенсацию.

Очевидцы полагают, что стену повредил буянивший Сергей Шумаков, когда Кирилл Чиглинцев уже уехал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кирилл Чиглинцев подтвердил корреспонденту «URA.RU», что находится на больничном из-за травмы. Поначалу он не хотел комментировать инцидент, однако позднее передумал.

«У Шумакова и его друзей было три дня, чтобы встретиться и извиниться», — объяснил депутат. По его словам, все началось с того, что он заметил у Шумакова кепку с изображением президента. «Я поправил ему головной убор со словами: „Прикольная кепка“. И в это время помощник Шумакова ударил в лицо сбоку, затем они меня завалили и стали пинать. На следующий день к вечеру я понял, что лучше не становится — весь день была температура, голова раскалывалась. Поехал в травмпункт. Там диагностировали вывих левого плеча, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины на голове и теле. После этого написал заявление о нанесении побоев. Полиция направила в областную больницу на судмедэксперизу. На боку гематома, почка болит, надо проверить на предмет повреждений», — сказал депутат.

По словам Кирилла Чиглинцева, ранее с Сергеем Шумаковым он никогда не виделся. Никаких конфликтов не было. «У меня такое первый раз было, чтобы исподтишка втроем били. Причем там куча свидетелей была. Никогда с Шумаковым ранее не пересекался, знал о его существовании только из прессы», — добавил депутат.

Сейчас на лице Кирилла Чиглинцева (с мячом) две заметные гематомы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Шумаков работает директором муниципального казенного учреждения «Городская среда». Его заместитель в этом МКУ, бывший подполковник полиции Дмитрий Савушкин, и специалист МКУ Максим Колупаев, по данным потерпевшего, участвовали в его избиении.

Администратор кафе «Сухуми» сказал корреспонденту «URA.RU», что никаких инцидентов не было. При этом сотрудник заделывал повреждение стены, которое, по всей видимости, осталось после дебоша Сергея Шумакова с друзьями. Один из очевидцев, которого удалось разыскать, сообщил, что депутаты в компании еще нескольких человек выходили покурить. И Чиглинцев, дескать, щелкнул по козырьку кепки Шумакова, за это потерпевшего и начали избивать.

Сергей Шумаков в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» опроверг свое участие в какой-либо драке. «Знаю его [Кирилла Чиглинцева], но не дрался с ним. Не видел, чтобы кто-то его бил. От вас впервые об этом слышу. Я его даже пальцем не трогал. Детский сад какой-то. Он же мой депутат-коллега — зачем драться? Ну, пусть полиция разбирается, приглашает. Кирилл вроде нормальный парень. Может, перепил», — заверил депутат.

Застать врача в его клинике не удалось — он взял больничный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кирилл Чиглинцев — куратор Фонда изучения наследия П. А. Столыпина в УрФО, потомственный врач, возглавляет медцентр «Радуга», совладельцами которого являются известный в Челябинске коммунальщик Владимир Ветхов (одна треть доли) и Максим Тушенцов (две трети). Последний — пасынок бывшего первого вице-губернатора Сергея Комякова, который занимал эту должность при экс-главе региона Михаиле Юревиче. На Максима Тушенцова был записан основной семейный бизнес. «Учредители не в курсе произошедшего. Это мои личные дела», — сказал Кирилл Чиглинцев.

Сергея Шумакова относят к так называемой «Калининской семье, лидерами которой считаются олигарх Александр Аристов и авторитетный депутат гордумы Виталий Рыльских. Директор МКУ, по некоторым данным, представляет интересы членов этого неформального объединения — депутата Госдумы Андрея Барышева и первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова. В последнее время имя Сергея Шумакова связывают с многочисленными скандалами из-за большого передела на рынке киосков и павильонов.

Сергей Шумаков утверждает, что не трогал коллегу, ничего не видел и не знает об инциденте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время выборов в райсовет стало известно, что Сергей Шумаков привлекался к уголовной ответственности по ст. 218 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) якобы за то, что избил полицейского. Тогда дело закрыли за примирением сторон. В Советском райсовете Сергей Шумаков возглавляет комитет по регламенту и депутатской этике.

Он возглавляет одну из первичных организаций «Единой России» и входит в районный политсовет партии. Кирилл Чиглинцев также избирался в свой совет депутатов при поддержке партии власти.

Лидер регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш об инциденте узнал от корреспондента «URA.RU». «Обязательно будем разбираться», —заверил он. Руководитель пресс-службы управления МВД по Челябинску Светлана Калмыкова подтвердила, что в отдел полиции Калининского района поступило заявление от гражданина о причинении ему телесных повреждений 22 февраля. «Заявление зарегистрировано. Проводится проверка», — сказал официальный представитель городской полиции.

В правоохранительных структурах добавили, что материалы будут переданы в следственное управление Следственного комитета по Челябинской области, поскольку участники инцидента — спецсубъекты. И только в СКР будет приниматься процессуальное решение.