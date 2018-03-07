За миллионы магазина «Лента» спорят депутат и экс-ФСБшник

00:12 07 марта 2018 1

В вотчине Сергея Дегтярева невиданный раскол — неуправляемы вице-мэр сводит счеты с местными коммерсантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продвижение федеральной торговой сети «Лента» в ХМАО застопорилось из-за конфликта бизнеса и власти. Нового заместителя главы Сергея Лагойду считают инициатором новой схемы, которая угрожает реализации проекта. В то же время депутатская группа, подконтрольная представителю регионального парламента Степану Пыталеву, использует для влияния на оппонента свои депутатские мандаты.

У Степана Пыталева (справа) зависла в воздухе очень важная сделка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поводом для спора стал земельный участок, расположенный вблизи Нефтеюганска, в 10 минутах езды от городской черты. На этой территории планируется построится третий в регионе гипермаркет федеральной торговой сети «Лента» (два других расположены в Ханты-Мансийске и Сургуте). По неофициальным данным, представители компании-ритейлера договорились о приобретении прав на интересующий земельный участок с депутатом окружной думы Степаном Пыталевым. По разным данным, сумма сделки составляет от 50 до 400 миллионов рублей.

Однако на сегодняшний день указанный участок относится к категории земель под жилищное строительство, и мэрия отказывается вносить изменения в кадастровый паспорт города. При этом, администрация готова отдать «Ленте» другой участок, что идет вразрез с интересами так называемой «группы Пыталева». В ответ на такую политику ряд местных депутатов, которых ассоциируют с «группой Пыталева», объявила мэрии аппаратную войну. Народные избранники угрожают блокировать ряд принципиальных для администрации решений в ходе думских сессий в 2018 году.

Опыт шантажа и взаимодействия у них есть. В конце прошлого года между депутатами и Сергеем Лагойдой уже происходили конфликты. В частности, члены городского собрания бойкотировали принятие бюджета, выставив мэрии ультиматум. Согласно ему, мэрия должна согласовывать с депутатами все инвестиционные проекты, совместно распределять финансирование от «Роснефти» и правительства Югры, признать думу равным политическим актором и управлять Нефтеюганском на паритетных началах. Помимо этого, были обозначены и более приземленные требования. Например, закупить для города топливо на случай ЧС, модернизировать котельные, предоставить субсидии местным коммунальным организациям.

Сергей Лагойда работает меньше полугода, но уже заставил истеблишмент Нефтеюганска нервничать Фото: Администрация Нефтеюганска

По оценкам инсайдеров агентства, ключевую роль в той истории сыграл Сергей Лагойда. После провала на службе в управлении ФСБ в Курганской области он по сути остался без работы, но обратил на себя внимание одного из вице-губернаторов Югры, что позволило ему избежать пенсии. Сфера ответственности в мэрии: городская экономика, финансы, взаимодействие с силовыми структурами.

«Это место долго пустовало — округ отметал все кандидатуры. Можно сказать, что Лагойда представляет в Нефтеюганске интересы своего спасителя. Он должен изменить существующий баланс сил», — комментирует на правах анонимности один из источников «URA.RU» знакомых с ситуацией.

Именно Лагойда, по неофициальной информации, помешал «группе Пыталева» приватизировать ряд городских активов из-за чего депутаты пошли на бойкот бюджета. После того, как стороны договорились о новых условиях продажи, бойкот был снят, а сам главный финансовый документ принят.

Вопрос с землей под магазин «Ленты» также упирается в политику нового вице-мэра. При этом, своего слова еще не сказал «серый кардинал» территории — депутат Думы ХМАО Владимир Семенов. Инсайдер в гордуме Нефтеюганска утверждает, что к Семенову уже обращался Степан Пыталев с просьбой помочь в борьбе с мэрией, однако получил отказ.

Владимир Семенов считается «серым кардиналом» Нефтеюганска и всех соседних с ним муниципалитетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Также определенный козырь остается в рукаве и у «Ленты». Компания может в любой момент прибегнуть к излюбленной тактике, ранее уже применяемой в ряде других регионов — ритейлер просто начинает строится на удобном для себя участке, а после вынуждает муниципалитеты переводить территорию под нужную категорию. Такая схема несет в себе финансовые издержки в виде судебных штрафов, однако в масштабах федеральной торговли вполне оправдана.

Получить комментарии Владимира Семенова, Сергея Лагойды и Степана Пыталева на момент подготовки материала не удалось. Последний, в частности, ранее заявлял, что не имеет к конфликту с мэрией никакого отношения.

В адрес торговой сети «Лента» направлен информационный запрос. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий в Нефтеюганске.