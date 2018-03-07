Именитые спортсмены России живут в нищете и завидуют футболистам

20:53 07 марта 2018 0

История олимпийской чемпионки Алины Загитовой вызвала шок у многих Соцсети

Большинство российских спортсменов сегодня живут в тяжелых условиях. Основные деньги вращаются исключительно в футболе и хоккее. Остальным атлетам об обеспеченной жизни приходится лишь мечтать. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают, что государство должно устранить имеющийся перекос, поскольку это значительно подрывает имидж всей страны.

Бурная дискуссия вокруг условий жизни российских атлетов развернулась после того, как японские журналисты сняли фильм о жизни 15-летней олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Российская фигуристка показала зарубежным репортерам съемную однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м, в которой она живет вместе с бабушкой и сестрой. На этой же жилплощади обитают две шиншиллы и кот. В квартире нет ремонта, обшарпанные стены и старая мебель. Жилищные условия всемирно известной спортсменки просто поразили пользователей Сети.

Больше всего из спортсменов зарабатывают футболисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это действительно неприятная история — такие талантливые спортсмены не должны жить в подобных условиях. Это ужасно», — заявил «URA.RU» главный редактор портала Sport24 Самвел Авакян. По его словам, «крайне удивительно, что такая мегазвезда мирового спорта, как Загитова не имеет даже контракта от крупных брендов и вынуждена ютиться в съемной квартирке». «Если контракта нет, то, думаю, поддержку должно оказать государство», — отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что сегодня огромные деньги вращаются в сфере футбола и хоккея, а все остальное — «просто крохи».

Представитель одного из российских футбольных клубов, пожелавший сохранить инкогнито, пояснил «URA.RU», что футболисты действительно «зарабатывают больше всех».

«Но это же самый зрелищный спорт. Поэтому ребята на жизнь не жалуются. Что касается девушки [Загитовой], то не беспокойтесь за нее — скоро у нее тоже все будет. Она еще совсем молоденькая, успеет заработать, в рекламе сняться. Будете ей еще завидовать», — заверил собеседник агентства.

Именитая спортсменка живет в старой съемной квартире Фото: скрин видео YouTube

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, нет ничего странного в том, что Загитова, ставшая всего несколько недель назад олимпийской чемпионкой, не купила себе квартиру в Москве. «А чему тут удивляться? У нас полстраны живет в таких условиях, разве об этом кто-то говорит? Я думаю, что сейчас, после Олимпийских игр, квартирный вопрос Загитовой будет обязательно решен», — заявил «URA.RU» Иванов.

Он не увидел ничего странного в условиях проживания девушки. «Ей 15 лет, чемпионкой стала недавно, не вижу здесь проблемы. Она — скромная, непритязательная в хорошем смысле девушка. С нее надо брать пример, а не с наших футболистов и теннисисток», — заключил собеседник «URA.RU».

Отметим, Загитова завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане, побив мировой рекорд. В награду за победу Алине вручили иномарку. Но девушка решила отдать автомобиль родителям, так как ей всего 15 лет и у нее нет водительского удостоверения. Загитова, помимо звания олимпийской чемпионки, завоевала титул чемпионки Европы. Ранее девушка также выигрывала юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.