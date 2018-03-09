Чем новый фильм Соловьева про Путина отличается от предыдущих

15:44 09 марта 2018 4

Соловьев выпустил фильм про Путина «Миропорядок 2018» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналист Владимир Соловьев представил свой документальный фильм о буднях президента России: за несколько дней его уже посмотрело 11 млн человек. «Миропорядок 2018» готовился более года. Владимира Путина снимали в командировках, во время работы, в окружении коллег и оппонентов. Проект, на который автор очевидно затратил серьезные ресурсы, распространяется только в соцсетях: ранее по требованию Центризбиркома «Первый канал» досрочно прекратил повторный показ фильма Оливера Стоуна, основанного на серии интервью Путина.

В фильме Соловьева Путин говорит о самых актуальных международных проблемах, с которыми Россия сталкивается. Так, рассказывая о Сирии, он назвал главную причину, по которой пришлось вмешаться во внутренний конфликт ближневосточной страны (Сирия могла стать крупнейшим очагом международного терроризма), охарактеризовал нынешние отношения с Западом, отдельно остановился на украинском вопросе.

Журналист Владимир Соловьев больше года снимал президента Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам президента, события 2014 года сопровождались масштабным обманом со стороны США. Владимир Путин также признался, что «давно привык» к ярлыку «главного мирового злодея», который на него навешивают западные СМИ и напомнил высказывание генерал-фельдмаршала Христофора Миниха о России: «Она напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, то не понятно, как она вообще существует».

Фильм можно считать программной презентацией позиции Владимира Путина касательно всей мировой повестки и роли России в ней, считают политологи. При этом главная его аудитория — это внутренний зритель, житель России: именно ему Путин объясняет геополитический курс страны.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов видит фильм напоминанием о том, какое величие приобрела Россия за годы правления Владимира Путина: «Мы вернули себе субъектность на мировой арене и никакое внешнее давление не сможет свернуть нас с выбранного пути. Успехи на внешней арене станут залогом продолжения позитивных изменений внутри страны».

Владимир Путин рассказал без купюр о самом насущном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению политконсультанта, генерального директора аналитического центра «PolitGeneration» Ярослава Игнатовского, «Владимир Владимирович уже давно находится в таком положении, когда он может рассказать россиянам, особенно молодым, о прошлом. Мы готовы были покончить с холодной войной и интегрироваться в мировые политические и экономические процессы на условиях равноценного партнерства. Американцы не смогли переступить через себя, и стали сдерживать быстрорастущую Россию, а европейские страны, несмотря на желание сотрудничать с нами, оказались слабы, чтобы этому противостоять».

Член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов напомнил, что это не первый фильм о российском президенте. Ранее были (в том числе авторства Соловьева) «Неизвестный Путин», «12 лет при Путине», «Президент», «Интервью с Путиным». В новой картине Путин «держится уверенно, оптимистично, производит впечатление человека, точно знающего, чего он хочет». «Фразу „мы настроены на самое лучшее будущее, и мы его добьемся“ можно считать его предвыборным лозунгом в этой кампании», — заключил собеседник агентства.