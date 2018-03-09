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09 марта 2018
15:44  09 марта 2018 4

Чем новый фильм Соловьева про Путина отличается от предыдущих

«Миропорядок 2018» распространяется только в соцсетях. И этому есть объяснение
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Соловьев выпустил фильм про Путина «Миропорядок 2018»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Журналист Владимир Соловьев представил свой документальный фильм о буднях президента России: за несколько дней его уже посмотрело 11 млн человек. «Миропорядок 2018» готовился более года. Владимира Путина снимали в командировках, во время работы, в окружении коллег и оппонентов. Проект, на который автор очевидно затратил серьезные ресурсы, распространяется только в соцсетях: ранее по требованию Центризбиркома «Первый канал» досрочно прекратил повторный показ фильма Оливера Стоуна, основанного на серии интервью Путина.

В фильме Соловьева Путин говорит о самых актуальных международных проблемах, с которыми Россия сталкивается. Так, рассказывая о Сирии, он назвал главную причину, по которой пришлось вмешаться во внутренний конфликт ближневосточной страны (Сирия могла стать крупнейшим очагом международного терроризма), охарактеризовал нынешние отношения с Западом, отдельно остановился на украинском вопросе.

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Журналист Владимир Соловьев больше года снимал президента
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам президента, события 2014 года сопровождались масштабным обманом со стороны США. Владимир Путин также признался, что «давно привык» к ярлыку «главного мирового злодея», который на него навешивают западные СМИ и напомнил высказывание генерал-фельдмаршала Христофора Миниха о России: «Она напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, то не понятно, как она вообще существует».

Фильм можно считать программной презентацией позиции Владимира Путина касательно всей мировой повестки и роли России в ней, считают политологи. При этом главная его аудитория — это внутренний зритель, житель России: именно ему Путин объясняет геополитический курс страны.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов видит фильм напоминанием о том, какое величие приобрела Россия за годы правления Владимира Путина: «Мы вернули себе субъектность на мировой арене и никакое внешнее давление не сможет свернуть нас с выбранного пути. Успехи на внешней арене станут залогом продолжения позитивных изменений внутри страны».

Визит Президента РФ Владимира Путина на "VI Всероссийский форум рабочей молодёжи". Екатеринбург, путин владимир
Владимир Путин рассказал без купюр о самом насущном
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению политконсультанта, генерального директора аналитического центра «PolitGeneration» Ярослава Игнатовского, «Владимир Владимирович уже давно находится в таком положении, когда он может рассказать россиянам, особенно молодым, о прошлом. Мы готовы были покончить с холодной войной и интегрироваться в мировые политические и экономические процессы на условиях равноценного партнерства. Американцы не смогли переступить через себя, и стали сдерживать быстрорастущую Россию, а европейские страны, несмотря на желание сотрудничать с нами, оказались слабы, чтобы этому противостоять».

Член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов напомнил, что это не первый фильм о российском президенте. Ранее были (в том числе авторства Соловьева) «Неизвестный Путин», «12 лет при Путине», «Президент», «Интервью с Путиным». В новой картине Путин «держится уверенно, оптимистично, производит впечатление человека, точно знающего, чего он хочет». «Фразу „мы настроены на самое лучшее будущее, и мы его добьемся“ можно считать его предвыборным лозунгом в этой кампании», — заключил собеседник агентства.

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