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12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:58  12 марта 2018 0

Нижний Тагил второй раз за месяц приковал к себе мировое внимание

В город прилетело 12 сборных из разных стран мира. «Эти соревнования уже вошли в историю»
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Свердловская область, гора Долгая, чеканов алексей
Благодаря Алексею Чеканову Нижний Тагил ежегодно проводит соревнования международного уровняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижний Тагил снова в мировой повестке. И визит президента России Владимира Путина не единственная причина этого. В выходные на горе Долгая прошел финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, собравший 12 сборных. Как признаются организаторы из Международной федерации лыжного спорта (FIS), соревнование уже вошло в историю. Дело в том, что, помимо лыжников-мужчин, на спортивном комплексе «Аист» состязались женщины, которые ранее не допускались до этого вида спорта.

Триумфатор Кубка в Нижнем Тагиле, 23-летняя Стефания Надымова
Фото: Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья

«Лыжное двоеборье сочетает в себе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки, — объясняет президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Свердловской области Алексей Чеканов. — Обычно сначала спортсмены совершают по одному прыжку с трамплина, а затем в этот же день проходит гонка на беговых лыжах. Первым начинает гонку спортсмен, занявший лидирующее место после прыжков, вторым — тот, кто показал второй результат, и так далее».

Впервые финал Континентального кубка прошел в Нижнем Тагиле в прошлом году. «Похоже, организаторам так у нас понравилось, что они решили перенести двоеборье в Нижний Тагил на постоянной основе», — говорит Чеканов.

В этом году соревнования на Долгой собрали 12 команд. Помимо России, приехали спортсмены из Австрии, Японии, Италии, Франции, Финляндии, США, Чехии, Германии, Норвегии, Словении и Казахстана. «Ни с федерацией, ни с WADA у нас никаких разногласий нет. Например, в декабре на Кубок по прыжкам на лыжах с трамплина к нам приезжали 17 сборных, на двоеборье в выходные — 12. У спортсменов никакого негатива нет. Всем все нравится», — убеждает президент свердловской федерации.

Пять лет назад на Долгой появился трамплинный комплекс, который сегодня входит в десятку лучших в мире и ежегодно собирает самых титулованных спортсменов. На выдающееся инженерное сооружение тогда было затрачено порядка двух миллиардов рублей (при нынешнем курсе доллара — все шесть миллиардов).

Эрнест Яхин (слева) стал серебряным призером Кубка
Фото: Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья

«На самом деле трамплины появились там в 60-е годы. Но во времена перестройки стали никому не нужны, их бросили. Сам я родился в тех местах. Мальчишкой видел, как проходили первые соревнования. Поэтому мне всегда хотелось их восстановить. В итоге спустя 25 лет это удалось», — вспоминает Алексей Архипович.

Масштабная реконструкция спортивного комплекса, строительство новых трамплинов стали толчком к развитию прыжкового спорта. Прошедшее на Долгой двоеборье это в очередной раз доказало. Сразу два спортсмена из России поднялись на верхние ступени пьедестала. Главная звезда женского двоеборья в России — 23-летняя Стефания Надымова из Пермского края — стала первой на состязаниях в Нижнем Тагиле среди женщин. Россиянин Эрнест Яхин занял второе место на этапе Континентального Кубка по лыжному двоеборью, уступив австрийцу Бернхарду Флашбергеру.

«У нас был почти тридцатилетний перерыв. Поэтому победы — это дело времени. Уже сейчас мы показываем превосходные результаты. А что будет еще через несколько лет?» — уверенно заявляет Чеканов.

Сегодня он лоббирует строительство детско-юношеской школы на Уктусе. Дело в том, что из-за удаленности Долгой от регионального центра далеко не все могут заниматься прыжками. «На Уктусе нужно сделать 30-метровый трамплин для детей. Чтобы они приходили в секцию, занимались, а потом самые способные приезжали в Нижний Тагил оттачивать свое мастерство на более высоких фигурах. Свердловская область должна стать центром этого вида спорта», — говорит Чеканов.

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Трамплины в Нижнем Тагиле входят в десятку лучших в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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