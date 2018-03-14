Москва ответит Лондону? Что будет с визами? Рейтинг Путина пострадает?

20:49 14 марта 2018 0

Отношения Москвы и Лондона, похоже, заходят в тупик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией. Об этом в среду, 14 марта, в британском парламенте заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. Она подчеркнула, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. По ее словам, из страны в течение недели будут высланы 23 российских дипломата, а отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне. Также Мэй пообещала замораживание активов причастных к атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь лиц. Более того, Лондон на законодательном уровне намерен принять аналог «списка Магнитского».

Каких еще санкций ждать от Лондона, ожидается ли полный разрыв дипломатических отношений, как ответит Россия — на эти и другие вопросы отвечают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Что означает высылка дипломатов? Это разрывом отношений между двумя странами?

Ответ российского МИДа Англии, вероятно, окажется зеркальным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Высылка дипломатов — это известный ход, такой демонстративный жест, который не означает разрыв отношений между двумя странами, — считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. — Полагаю, что в ближайшее время Москва в ответ вышлет такое же количество британских дипломатов».

По его словам, ничего удивительного в таком поведении Англии нет: «Такое в нашей истории уже не раз бывало. И во времена СССР, и в постсоветские годы. Конечно, это не улучшит отношения, но и катастрофы пока тоже не произошло».

Какие еще санкции могут последовать со стороны Британии?

Торговые отношения, по мнению экспертов, в ближайшее время сойдут на нет. Но, пояснил «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев, Великобритания занимает 13-е место по объему товарооборота среди торговых партнеров России. «Согласно последним данным, ее доля в российском внешнеторговом обороте составляет 2,2%. Основные товары, которые мы получаем из Британии — это химическая продукция, поставки оборудования и автомобилей. При самом пессимистичном раскладе всего этого мы можем лишиться», — сказал эксперт.

Газ остается козырем в руках России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ермолаев напомнил, что половина импортированного с начала января до сегодняшнего дня Британией сжиженного природного газа пришлась на Россию: «Дело в том, что после закрытия газопровода с месторождения в Северном море поставки природного газа в Великобританию упали сразу на 12%, а оптовые цены на газ резко поднялись. Поэтому „газовый вопрос“ — это серьезный козырь в руках России».

С большой долей вероятности, Британия всерьез ограничит въезд в страну многих россиян, заявил «URA.RU» политолог Вячеслав Смирнов. «Очень вероятно, что из Британии вышлют детей российских чиновников, которые там учатся. Возможно, наша власть даст понять чиновникам, что учить своих отпрысков в стране, являющейся потенциальным противником в возможной войне — грешно и очень плохо для карьеры», — отметил Смирнов.

Как может ответить Россия на действия Лондона?

Первоначальный ответ России окажется зеркальным, утверждает в беседе с «URA.RU» член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. «Надо понимать, что Британия — не равноценный партнер, она не в состоянии тягаться с нами в одиночку. Именно поэтому России следует направить свои усилия на расторжение союза Англии, Франции и Германии. В частности, на немцев у нас есть рычаги влияния — это энергоресурсы», — пояснил собеседник агентства.

По мнению Судакова, англичане «перегнули палку»: «Самостоятельно, без США и Евросоюза, они ничего не могут сделать.

Они надеются действовать в коалиции против нашей страны. У самих англичан просто физически не хватит ресурсов идти в этом конфликте до конца. При этом фактически они объявили нам войну».

Судаков также напомнил, что около 20% элитной недвижимости в Лондоне принадлежит россиянам: «Не думаю, что Британии очень выгодно уходить в глубокую конфронтацию с хорошими инвесторами».

Как происходящее скажется на рейтинге Владимира Путина перед выборами в России?

Демарш, который совершила Великобритания, позитивно скажется на рейтинге Владимира Путина среди россиян, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Олег Матвейчев. «Как известно, любое давление на нашу страну автоматически повышает популярность ее лидера. Все это мы уже проходили. Такое хамское поведение англичан лишь подливает масла в огонь. В итоге их „санкции“ оказались пшиком: замах был на рубль, а удар на копейку», — отметил Матвейчев.

По его словам, россияне «не сильно расстроятся», если члены королевского семейства не приедут на чемпионат мира по футболу в России: «Их здесь не особо-то и ждали».

Чем чреват пункт о замораживании активов лиц, причастных к атаке на Великобританию, и активов России?

Россияне в Англии — это еще и хорошие инвесторы Фото: Илья Московец © URA.RU

«То, что подобная ситуация могла случиться, видно было несколько лет назад, отношения наших стран — ниже плинтуса, а деньги, как известно, любят тишину, — утверждает в беседе с „URA.RU“ политический консультант, гендиректор аналитического центра „PolitGeneration“ Ярослав Игнатовский. — К тому же, определенные меры были приняты до этого, в той же банковской системе. Что касается обычных более-менее состоятельных россиян, обладающих активами в Британии, то на них это скажется больнее».

По его мнению, Великобритания рискует нанести ущерб собственной репутации, поскольку завтра бизнесмены из любой другой страны сто раз подумают, прежде чем купить активы на туманном Альбионе.

«Очевидно, что в первую очередь эти меры коснутся тех, кто, по мнению британских властей, связан с так называемым „кремлевским списком“, — резюмировал Игнатовский. — При этом стоит опасаться, что доказательства могут в итоге оказаться тенденциозными, ведь есть закон „О криминальных финансах“, под который очевидно и будут подгонять списки».

Один из российских бизнесменов, который в настоящее время живет в Лондоне, на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что «российскую тусовку просто лихорадит».

«Все ждут самого плохого. Люди ведь понимают, что при желании у них могут отнять все активы, а самих выбросить из страны. Никто пока толком не понимает, насколько далеко зайдет это обострение отношений», — отметил инсайдер.

Усложнится ли процедура получения виз для рядовых россиян?

По словам члена Международного союза юристов Валерия Ванина, формально британская сторона не сообщала об изменении визового режима, пообещав ужесточить процедуру проверок граждан РФ. Однако, по его мнению, рядовые россияне неизбежно столкнутся со сложностями при оформлении документов.

«Стало понятно, что россияне в Британии — это нежелательные лица, поэтому Лондон сделает все, чтобы минимизировать их количество. Они могут начать отказывать в получении визы без объяснения причин, либо сделать процесс оформления очень затяжным», — пояснил Ванин. Он напомнил, что некоторое время подобную тактику применяли американцы по отношению к гражданам России.