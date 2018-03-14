Тюменские адвокаты жалуются в Москву: их захватила дочь начальника

23:26 14 марта 2018 0

Адвокатская палата Тюменской области располагается в здании на улице Комсомольской — в самом центре города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В адвокатской палате Тюменской области — раскол. Информированные источники агентства полагают, что ситуация близка к ЧС, который «прославил» региональное сообщество на всю Россию в 2008 году. Тогда для урегулирования конфликта Федеральная палата адвокатов (ФПА) направляла в Тюмень своих представителей, поскольку работа местных юристов была практически парализована.

Тюменские адвокаты направили письма в совет Федеральной палаты адвокатов и президенту палаты Юрию Пилипенко. В обращениях (копии имеются в распоряжении редакции) говорится о нарушениях, которые будто бы допускаются в тюменской палате. В частности, речь идет о назначении на оплачиваемую должность руководителя адвокатского колл-центра Ирины Степиной — дочери президента палаты Виктора Степина, которой, по мнению авторов письма, дали практически неограниченные полномочия.

Теперь адвокаты сами уповают на Фемиду — письма в Федеральную палату уже поступили Фото: Илья Московец © URA.RU

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» на условиях анонимности источник в адвокатской палате региона, многие защитники сейчас зарабатывают в основном на участии в уголовных делах по назначению (то есть за услуги адвоката платит государство). Оплата составляет 632 рубля в день. Теперь формировать список адвокатов, допущенных к таким делам, сможет единолично дочь президента — ранее этот вопрос координировали ответственные адвокаты при коллегиях. Кроме того, говорит источник, по закону адвокаты не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью и занимать подобные должности.

Авторы письма отмечают, что адвокатское сообщество пыталось поднять этот вопрос в совете палаты, однако столкнулись с неожиданным отпором. «Все попытки поднять и обсудить спорные вопросы пресекаются в резкой форме, иногда доходит до открытых оскорблений, некоторые решения совета выдаются как принятые им, хотя они не рассматривались и за них не голосовали члены совета», — говорится в письме. «Люди на заседаниях говорят „нет“, а в протоколе появляется: „Вопрос прошел“», — поясняет источник агентства. При этом с сайта палаты все протоколы заседаний совета за несколько лет пропали.

Судя по протоколу февральского заседания правления Союза ветеранов адвокатуры Тюменской области (копия есть в распоряжении редакции), здесь тоже растет недовольство руководством палаты. В частности, ветеран Анатолий Быков отметил плохое качество кадровой работы в палате, напомнив что один из членов Совета «привлекается к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления и в настоящее время находится под стражей», а член квалификационной комиссии уже осужден за умышленное преступление. «Руководством палаты не хранятся и не чтятся традиции адвокатуры Тюменской области», — подчеркнул он.

«Был переизбран и секретарь палаты — когда и как это произошло, неизвестно», — говорит источник агентства, напоминая о глобальном скандале 2008 года, когда урегулировать многомесячный громкий конфликт в Тюмени пришлось федералам.

«В 2008 году был переворот, несколько адвокатских коллегий воевали за власть, — рассказывает собеседник „URA.RU“. — В итоге мир воцарился только тогда, когда президентом палаты был избран Василий Яковлев. Но он отслужил свои восемь лет, и ушел. А при Степине все началось заново».

В 2008 году президент ФПА Евгений Семеняко отмечал, что «ситуация в адвокатской палате Тюменской области, действительно, приобрела чрезвычайный характер». «Часть членов совета (легитимного) блокирует возобновление им своей работы. А „незаконный совет“ с избранным этим же советом „президентом“ игнорируют решение суда и рассылают по адвокатским образованиям призывы не выполнять решения легитимного совета», — цитирует Семеняко «Новая адвокатская газета». Раскол прекратился только после визита в Тюмень представителей ФПА.

В адвокатской палате Тюменской области начался раскол Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Источник подчеркнул, что адвокатская палата Тюменской области — одна из самых богатых в России: «У нас единственных есть свои помещения — все остальные арендуют», а в качестве членских взносов за год палата получает около 12 миллионов рублей. «Причина борьбы — власть и имущество», — уверен и другой собеседник агентства из числа бывших представителей адвокатского сообщества.

Еще один источник агентства из тюменской городской коллегии адвокатов в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что некая оппозиция в областной палате была всегда. «Возможно, сейчас они просто поднимают головы, поскольку Яковлев, действительно, был сильным руководителем, и при нем был мир. Людей устраивала работа Яковлева. Не исключено, что те очаги сопротивления, которые были, теперь почувствовали слабого руководителя и усиливают свои позиции», — полагает он.

Сейчас ситуация близка к открытому взрыву, и авторы письма надеются, что федералы вновь вмешаются и не допустят громкого скандала.

В ФПА РФ корреспонденту «URA.RU» сообщили, что получили письма тюменцев. Вмешиваться в региональный конфликт, судя по официальному ответу ФПА, здесь пока не собираются. «Законом предусмотрен порядок, в соответствии с которым органы самоуправления адвокатской палаты субъекта РФ формируются адвокатами на местах и ими же контролируются, — пояснили в ФПА. — Проверки финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты проводит ревизионная комиссия, которая избирается адвокатами и подотчетна им.

Адвокаты ежегодно на собрании (конференции) рассматривают и утверждают (или не утверждают) отчеты совета адвокатской палаты по различным направлениям деятельности, указанным в законе. Так что реакция ФПА РФ на подобные жалобы была и будет в соответствии с положениями федерального законодательства: вопросы формирования органов адвокатского самоуправления в регионе и контроль за их деятельностью — это исключительные полномочия адвокатов этой палаты».

Оперативно получить комментарий президента Адвокатской палаты Тюменской области не удалось: сначала в приемной корреспонденту «URA.RU» сообщили, что Виктор Степин занят, до 18 часов у него заседание совета. После 18 часов дозвониться также не удалось: в трубке постоянно раздавались короткие гудки. Между тем, по информации источника агентства в совете палаты, сегодняшнее заседание не состоялось и было перенесено на пятницу на 16:00.