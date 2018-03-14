«Каждый хочет заработать на IKEA, особенно чиновники»

22:11 14 марта 2018 0

Строительство IKEA под Челябинском стопорят чиновники и силовики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одним из самых больших провалов экономического блока южноуральского правительства стало заявление шведской компании IKEA о переносе сроков строительства своего магазина и ТРК «МЕГА». Еще недавно было прямо противоположное сообщение — о намерении вложить 87,5 млрд рублей в четыре торговых центра, в том числе под Челябинском. Сейчас срок строительства сдвинули сразу на три года, объяснив всего лишь сменой концепции проекта. Что на самом деле происходит со строительством челябинского магазина IKEA, выясняли корреспонденты «URA.RU».

Шведская компания в январе 2016 года объявила о покупке участка в 40 гектаров в Сосновском районе напротив заброшенного поста ГАИ на кременкульском выезде из областного центра. Тогда гендиректор ООО «ИКЕА Сентерc Рус Девелопмент» Давид Гуссе на пресс-конференции в Челябинске рассказывал, что земля входит в состав комплексно осваиваемой территории общей площадью 100 гектаров, где будет построен торговый центр «Мега» с магазином IKEA, а местный девелопер возведет жилые дома и социальную инфраструктуру. Строительство будет проходить в два этапа. До 2020 года планируется открыть магазин IKEA. Затем намерены завершить возведение торгового центра. Инвесторы также начали переговоры с властями по проектированию дорожных развязок и коммунальной инфраструктуры.

Таким виделась шведской компании застройка площадки в 40 гектаров под Челябинском Фото: IKEA

Заявление подавалось, как громадный успех: к тому времени IKEA уже шесть лет предпринимала безуспешные попытки зайти в Челябинск. И только по поручению нового главы региона Бориса Дубровского удалось решить вопрос, уверял тогда курирующий экономический блок вице-губернатор Руслан Гаттаров. Тем неожиданнее прозвучало заявление шведов о переносе срока строительства на 2023 год в связи с некой «необходимостью изменения концепции». «Планируем пройти весной техэкспертизу. Это позволит нам подтвердить правильность выбранных технических решений. Для такого объекта это очень важно. Мы очень заинтересованы, чтобы договоренности по всем сетевым подключениям имели возможность реактивации в ближайшем будущем. Наша цель сегодня привести проект в режим ожидания, который нам позволит незамедлительно двигаться дальше, как только у нас появится возможность», — сказали в компании. При этом так и не объяснив, почему срок сдвигается сразу на три года.

Один из подрядчиков строительства объекта на условиях анонимности сообщил корреспонденту «URA.RU», что причины временного отказа от реализации проекта больше политические, чем экономические.

«Каждый хочет заработать на IKEA, впихнуть свои интересы, особенно чиновники и близкие им коммерсанты.

Например, выгоднее присоединиться к газопроводу Бухара-Урал, построив рядом газораспределительную подстанцию. Но чиновники хотят заставить тащить газопровод из города через земли одного из депутатов, которые придется выкупать», — приводит пример ньюсмейкер.

Куратором проекта губернатор Борис Дубровский (второй справа) назначил своего «экономического» зама Руслана Гаттарова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседник полагает, что вице-губернатор Руслан Гаттаров может лоббировать интересы бизнесмена Василия Курбацких и других предпринимателей. «Курбацких собирается застроить территорию рядом с IKEA и попросил заложить дополнительные мощности в запланированную подстанцию, из-за чего стоимость ее строительства выросла в полтора раза — с 200 млн до 380 млн рублей. Причем, отставание в ее строительстве уже составляет почти год. Даже тендер на выбор подрядчика не проведен», — говорит строитель.

Ньюсмейкер увязывает проблемы проекта строительства IKEA с тем, что многие объекты не связаны с проектом планировки территории. «Рабочая группа Гаттарова отвечала за то, чтобы в Новом Кременкуле, Кременкуле и Красное поле прошли слушания и утвердили проект планировки территории. Однако в Новом Кременкуле этого до сих пор не сделали. IKEA в начале февраля должна была проводить тендеры между подрядчиками и не смогла этого сделать. Ведь если сейчас начнут строить, потом пойдут проверки и их же закошмарят. За счет якорного проекта все хотят свои вопросы порешать, и это затягивает строительство. Еще ничего не сделали, а уже удорожание в сотни миллионов идет. А что будет дальше? IKEA хотела вложить в Челябинск больше 18 млрд рублей, а сейчас будут перебрасывать средства на Краснодар и Ленинградскую область», — считает собеседник.

Евгений Ваганов убежден — местные власти все свои обязательства выполнили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за этой неразберихи ИКЕА сменила руководителя проекта строительства магазина в Челябинске, его якобы заподозрили в сговоре с местными бизнесменами. Телефон пресс-службы компании ИКЕА, указанный на официальном сайте, не отвечал: корреспонденты «URA.RU» трижды звонили.

Местные чиновники категорически отрицают связь проблем инвестора со своей деятельностью. «Все свои обязательства мы выполняем в сроки, которые были обозначены первоначально. Перенос реализации проекта зависит не от нас», — заявил глава Сосновского района, где собирается строить ИКЕА, Евгений Ваганов.

Областные власти придерживаются официальной версии. В пресс-службе вице-губернатора Руслана Гаттарова рекомендовали обратиться к руководителю Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолию Лобко, как куратору проекта. Тот не увидел ничего особенного в сдвиге строительства ИКЕА сразу на три года. «Это абсолютно рабочие моменты, связанные с новой технологией продаж — с помощью интернета. Понадобилось вносить корректировки. ИКЕА — компания международная. Новая концепция магазинов разрабатывается в Швеции. Только после этого будут вноситься изменения в проектирование строительной части. Это сдвинуло только срок проектирования, но не отразилось на проекте в целом. С документацией все в порядке. Когда закончат проектирование и пройдут экспертизы, получат разрешение на строительство», — сказал Анатолий Лобко.

Силовики не скрывают, что возбудили уголовное дело о выделении земли, но пока не раскрывают деталей Фото: Скрин ответа прокуратуры на жалобу Евгения Кротенко

Между тем, другой застройщик, попросивший не называть его, рассказал, что самые большие сомнения у инвестора возникли из-за продолжающихся прокурорской проверки и расследования уголовного дела о возможной коррупции при выделении земли. В Сосновском межрайонном следственном отделе воздержались от комментариев, попросив обратиться через пресс-секретаря Следственного управления СКР по Челябинской области Владимира Шишкова. Он обещал все выяснить, но перестал выходить на связь.

Скандал с выделением земли стал достоянием общественности после жалобы местного правозащитника Евгения Кротенко в правоохранительные органы. По его данным, администрация Кременкульского сельского поселения выделила ООО «Орион» 286 гектаров земель сельхозназначения, которые фирма оформила в собственность за 5,9 млн рублей. А затем перевела этот участок в земли поселений. При этом рыночная стоимость земли такого статуса, где разрешено строительство жилья, оценивается уже в 865 млн рублей. ООО «Орион», принадлежало структурам «Реновы» Виктора Вексельберга, затем фирму выкупил бизнесмен Василий Курбацких, ставший обладателем гигантского земельного участка рядом с ИКЕА.

Прокуратура уже проводила проверку и не нашла нарушений при заключении сделки между коммерческими фирмами. А вот факт выделения земли фирме «Орион» стал поводом для возбуждения уголовного дела в марте прошлого года. Силовики в неофициальных разговорах говорят, что это коррупционное дело, и ответственность должны понести чиновники. Фамилии пока не называются. Однако весь этот клубок проблем, помноженный на желание легкой наживы и вероятную коррупцию, может лишить Челябинскую область серьезного инвестора.