Путин побил собственные политические рекорды. Что дальше?

03:59 19 марта 2018 0

Владимир Путин пришел к четвертому сроку с триумфальной победой kremlin.ru

Владимир Путин превосходит собственные результаты 2012 года. По предварительным данным ЦИК (на 01.50 мск, после обработки 88,2% бюллетеней) он набирает 76,3%. В то время как шесть лет назад в 2012 году Путин получил 63,60%. Если тенденция сохранится, то Путин побьет и результат 2004 года, который составил 71%. В абсолютных цифрах он претендует более, чем на 50 млн голосов (в 2012-м было 45,6 млн).

«На этих выборах мы увидели, что путинское большинство не только не уменьшилось, а наоборот увеличилось. Оно сплотилось. Стало очевидно, что надежды наших оппозиционеров на бойкот, на внешнеполитическое давление не оправдались», — резюмирует политолог Глеб Кузнецов.

Надежды оппозиции не оправдались: Путин только увеличил свое большинство

Более того, как стало известно «URA.RU», закрытые опросы во время избирательной кампании показали, что россияне связывают с президентом внешние успехи страны. Победа российской хоккейной сборной на Олимпиаде сразу же подняла рейтинг Путина на 6%, знает источник агентства. Социологи подтверждают, что разразившийся на прошлой неделе дипломатический скандал с Британией, также усилил поддержку Путина.

Такая победа дает президенту карт-бланш на масштабные экономические перемены внутри страны и обновление власти. Это сейчас главные вызовы: запрос россиян на улучшение качества жизни и опасность возникновения у элиты ожидания перехода в статус «хромой утки» (по Конституции, это последний срок, когда Путин может быть президентом). Эксперты отмечают, что

избиратель по-прежнему ждет от Путина подтверждения, что мы действительно мощная держава и можем показать Западу, что он с нами не справится.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов говорит, что население будет надеяться на экономическое чудо уже через 2-3 года. Глава АПЭК Дмитрий Орлов замечает, что новый срок президента будет иметь ряд обязывающих социальных индикаторов: «На повестке дня остаются решение вопроса с балансировкой пенсионного фонда, вопроса экономического роста. Это, кстати, ключевой вызов и главная проблема. Для того, чтобы обеспечить социальные достижения, перечисленные в послании [Федеральному собранию], нужны темпы роста выше среднего. А это очень серьезный уровень».

Эксперты прогнозируют серьезное обновление правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Аббас Галлямов считает, что Путину предстоит перестроить режим таким образом, чтобы он, не потеряв контроль над политической системой, децентрализовал экономическую систему.

Для решения этих задач необходимо будет продолжить курс на обновление власти, на борьбу с коррупцией, говорят эксперты. Политолог Дмитрий Орлов считает, что будет серьезно переформатировано правительство: «Его достаточно серьезно обновят. Думаю, что в правительство войдет помощник президента Андрей Белоусов, будет усилен экономический блок. Полагаю более значительную роль будет играть министр экономического развития Максим Орешкин». Эксперт также прогнозирует новую волну губернаторских отставок.

Политолог Вячеслав Смирнов считает, что обновление и очищение системы также будет происходить и за счет новых уголовных дел: «Люди хотят справедливости, и Путин будет сажать тех, кто незаконно обогатился».

Почти за год до президентской кампании — после мартовских протестов 2017 года — в политической тусовке стали распространяться слухи о том, что Владимир Путин под давлением протестных настроений, может впоследствии покинуть свой пост раньше срока. Сейчас этот вопрос закрыт, считает большинство опрошенных экспертов.

Руководитель фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов замечает, что в ближайшее время та усталость, которая неизбежно накапливается у любого человека в любых отношениях, не будет в обществе персонифицирована с отсылкой на Путина. Этот риск в ближайшей перспективе профилактирован».

Еще один вызов нового срока: остановить преждевременные поиски преемника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кулуарах марафона «Ночь выборов», куда были приглашены ведущие политологи страны и участники предвыборной кампании говорили о том, насколько результат Путина решает проблему «хромой утки». Ведь уже в середине срока элиты начнут искать преемника. На условиях анонимности собеседники агентства, близкие к Кремлю отмечали, что это еще один вызов: остановить элиты в попытках педалировать этот вопрос.

Политолог Аббас Галлямов считает, что, возможно, «Путин организует парламентскую республику, станет премьер-министром, тогда он не будет „хромой уткой“». «Но этот вопрос просто переместится на более поздний срок», — полагает эксперт.

Политолог Евгений Минченко говорит, что проблемы «хромой утки» просто быть не может, если у тебя результат больше 70%: «На этих выборах мы увидели рост поддерживающих его голосов в процентных и абсолютных показателях. Кроме того, сейчас вокруг него полностью консолидирована элита». По словам эксперта, один из приемов Путина — это бесконечное тестирование преемника: «У нас много раз были „гонки преемников“, а Путин все равно остается национальным лидером», заметил Минченко.

Но в высоком результате Путины некоторые эксперты также видят и высокие риски. Среди них — успокоение от «цифр победы».