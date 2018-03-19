{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
19 марта 2018
22:37  19 марта 2018 0

На екатеринбургские выборы заявилось семь врагов мэрии

Каждый поведет в гордуму большую команду. Расклад на старте кампании
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Открытие ТЭЦ
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб (слева) и его бывший заместитель Владимир Тунгусов (справа) присматриваются к формирующимся группам конкурентов и готовят собственные списки кандидатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
все новости сюжета

19 марта в Екатеринбурге дан неофициальный старт кампании по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. До этого дня большинство будущих кандидатов были вынуждены сдерживать свою активность — во время подготовки к избранию президента РФ любые политические выступления и заявления считались нежелательными. Теперь все ограничения сняты и претенденты на мандаты могут вступить в борьбу, не озираясь на вышестоящих политиков.

Не выполняла запрет лишь одна группа будущих кандидатов, сформировавшаяся вокруг Виталия Кочеткова (друг председателя совета директоров ООО «Интертехэлектро» Артема Бикова). В нее вошли действующие депутаты, бизнесмены и общественники, оппозиционно настроенные к руководителям администрации Екатеринбурга. Еще в начале года они начали продвигать себя как членов «Команды Путина» (Putin Team).

Интервью с Тимофеем Жуковым, вице-президентом фонда «Город без наркотиков». Екатеринбург , жуков тимофей
Тимофей Жуков стал одним из первых участников свердловской «Команды Путина»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Этот общефедеральный общественный проект был создан нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. За короткое время в него вступили другие известные в стране и за рубежом спортсмены, артисты и политики. На сайте организации указывается, что в ее ряды может влиться каждый гражданин, разделяющий убеждения и позицию президента РФ.

Впрочем, первым выпустил листовки под заголовком Putin TeamАлексей Вихарев — брат действующего депутата Екатеринбургской гордумы от ЛДПР Григория Вихарева, к этой группе отношения не имеющий. Но никого это не остановило, и вот уже появилась печатная продукция под этим же брендом от имени вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, депутатов екатеринбургской гордумы Ильи Лобова и Антона Швалева, члена Общественной палаты Свердловской области Валерия Черкашина, руководителя областной организации профессионального союза работников здравоохранения Олега Забродина, а также ряда других известных горожан.

Листовки и газеты в основном рассказывали об интересных фактах из биографии Владимира Путина, давали инструкции, как позвонить и написать главе государства. Однако

каждый член «Команды Путина» распространял свои издания на территории конкретного избирательного округа. Исходя из этого, эксперты сделали вывод о предвыборном характере проекта.

Свердловские политики удивлялись, как представители свердловской Putin Team смогли согласовать использование образа главы России в собственных целях. Некоторые из них пришли к выводу, что это делается при одобрении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Получить комментарий официальных представителей главы области о его достоверности не удалось.

По имеющимся у «URA.RU» данным, в «Команде Путина» собралось от 15 до 20 будущих кандидатов. И их число будет расти. Однако в ближайшем будущем проект будет серьезно трансформирован.

Ожидается, что в конце марта — начале апреля члены Putin Team выпустят последнюю газету, в которой подведут итоги президентской кампании, после чего объявят о ребрендинге. После смены названия представили проекта сделают акцент на контроле исполнения на местах поручений главы государства, будут курировать работу по благоустройству территорий, их социальное развитие.

13.10.22. Утверждение сити-менеджера Якоба на заседании гордумы. Екатеринбург, голосование, караваев александр, лобов илья
Справедливороссы Александр Караваев и Илья Лобов имеют крепкие позиции в Октябрьском районе
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представитель «Команды Путина» подчеркнул, что данный проект является межпартийным. Для того, чтобы выступить единым блоком, представители оппозиционных политических организаций — «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР — начали переговоры о разделе одномандатных округов. Если они завершатся успешно, то региональные отделения одних партий откажутся выдвигать своих кандидатов на одних территориях в пользу других. В частности, ЛДПР могут достаться округа в Кировском районе, где у либерал-демократов наиболее сильные позиции. Справедливороссы, скорее всего, заберут себе Октябрьский район, где они уже многие годы получают максимально возможные результаты.

КПРФ традиционно проявляет наибольшую активность в Чкаловском районе. По предварительной информации, одним из кандидатов в общегородском партсписке Компартии может стать экс-кандидат в губернаторы области Алексей Парфенов. Но не исключено появление в нем и местного бизнесмена, фамилия которого пока не называется.

Однако в возможность объединения усилий верят далеко не все партийцы. В частности, депутат гордумы от ЛДПР Григорий Вихарев напомнил «URA.RU», что подобные переговоры проводились и ранее, но ни к чему не приводили:

«Это чушь и ерунда. Никто округа уступать не будет. На выборах должен побеждать сильнейший, а не тот, насчет кого договорились».

Депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев, в свою очередь, уверен в победе своих единомышленников: «По итогам нашей работы в округах на протяжении последних месяцев стала очевидна слабость администрации города. Грядет ее закат в городской политике. И старт этому уже положен».

XXXII конференция Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия". Екатеринбург, тунгусов владимир, якимов виктор, альшевских андрей, куйвашев евгений, детченя иван
Владимир Тунгусов не всегда пожимает протянутую Андреем Альшевских руку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не исключено вхождение в кампанию группы представителей бизнесменов, контролирующей большую часть коммунальных активов в Екатеринбурге. Ранее они заявляли о претензиях на победу в большинстве округов. Однако впоследствии отказались от масштабных планов. Скорее всего, от них выдвинется лишь несколько человек.

Статья по теме
В Екатеринбурге медиаимперия умерла через год после создания

Самостоятельную колонну из 4-5 кандидатов выставит в Железнодорожном и Верх-Исетском районах депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, также находящийся в непростых отношениях с руководителями мэрии и курирующим Екатеринбург первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым. Федеральный парламентарий уже несколько лет не прекращает работу с избирателями на этих территориях и в состоянии передать рейтинг представителям своей команды.

Обсуждается вопрос о вступлении в кампанию действующего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Переговоры о выдвижении группы его кандидатов от регионального отделения «Яблока» затягиваются. Судя по тому, что в ходе президентских выборов мэр не поддерживал лидера партии Григория Явлинского и агитировал за бойкот голосования, стороны не смогут договориться. В этом случае мэр может сформировать пул единомышленников-самовыдвиженцев, фамилии которых он не будет раскрывать до момента их регистрации екатеринбургским горизбиркомом. После этого без опасения быть снятыми с выборов они могут выступить под единым брендом «Команда Ройзмана».

Среди прочих участников кампании участвующий в ней эксперт выделяет предприятия «Реновы», находящиеся в рабочих отношениях с администрацией города. Они поддержат на выборах действующего депутата Николая Смирнягина и главного врача ОДКБ №1 Сергея Боярских.

Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, смирнов владимир
Владимир Смирнов будет переизбираться, несмотря на решение суда о лишении его мандата
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители администрации города поведут на выборы большую часть своих кандидатов по спискам «Единой России». Источник «URA.RU» в региональном отделении партии сообщил, что в эти дни уже заканчивается их формирование. В частности, в них в Орджоникидзевском районе вошли действующий депутат Владимир Смирнов, директор ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания» Александр Найданов и гендиректор близкого к мэрии ЗАО «Архитектурно-строительный центр Правобережный» Дмитрий Естехин.

В Железнодорожном районе готовы начать кампанию близкие к группе компаний «Таганский ряд» действующие депутаты Виктор Тестов и Александр Мяконьких. В Верх-Исетском районе уже ведут агитацию думцы Олег Кагилев и Сергей Мелехин. Буквально на днях было согласовано участие в выборах в качестве промэрского кандидата действующего депутата Алексея Бородина.

В Чкаловском округе будут переизбираться Юрий Дозорец и Дмитрий Сергин. Впервые пойдет на выборы бизнесмен Сергей Зайков, считающийся протеже депутата Госдумы Льва Ковпака. До конца не понятно, вступит ли в кампанию муниципальный парламентарий Игорь Плаксин, которого в последнее время не покидают проблемы с бизнесом.

В Кировском районе в мэрский пул вошли директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, городской депутат Владимир Крицкий и глава Кировского района Александр Лошаков. В Ленинском районе вместо действующего депутата Елены Дерягиной горадминистрация поддержит действующего руководителя кинотеатра «Салют» Сергея Федякова. В Октябрьском районе — директора ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктора Карташева, главного инженера БЦ «Высоцкий» Виктора Сомикова и директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павла Пустозерова.

Источник «URA.RU» подчеркивает: «Сложившаяся конфигурация не является окончательной. До момента официального объявления выборов будут проходить политические торги, которые могут существенно изменить список фамилий будущих кандидатов».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров