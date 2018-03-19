На екатеринбургские выборы заявилось семь врагов мэрии

22:37 19 марта 2018 0

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб (слева) и его бывший заместитель Владимир Тунгусов (справа) присматриваются к формирующимся группам конкурентов и готовят собственные списки кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19 марта в Екатеринбурге дан неофициальный старт кампании по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. До этого дня большинство будущих кандидатов были вынуждены сдерживать свою активность — во время подготовки к избранию президента РФ любые политические выступления и заявления считались нежелательными. Теперь все ограничения сняты и претенденты на мандаты могут вступить в борьбу, не озираясь на вышестоящих политиков.

Не выполняла запрет лишь одна группа будущих кандидатов, сформировавшаяся вокруг Виталия Кочеткова (друг председателя совета директоров ООО «Интертехэлектро» Артема Бикова). В нее вошли действующие депутаты, бизнесмены и общественники, оппозиционно настроенные к руководителям администрации Екатеринбурга. Еще в начале года они начали продвигать себя как членов «Команды Путина» (Putin Team).

Тимофей Жуков стал одним из первых участников свердловской «Команды Путина» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Этот общефедеральный общественный проект был создан нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. За короткое время в него вступили другие известные в стране и за рубежом спортсмены, артисты и политики. На сайте организации указывается, что в ее ряды может влиться каждый гражданин, разделяющий убеждения и позицию президента РФ.

Впрочем, первым выпустил листовки под заголовком Putin TeamАлексей Вихарев — брат действующего депутата Екатеринбургской гордумы от ЛДПР Григория Вихарева, к этой группе отношения не имеющий. Но никого это не остановило, и вот уже появилась печатная продукция под этим же брендом от имени вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, депутатов екатеринбургской гордумы Ильи Лобова и Антона Швалева, члена Общественной палаты Свердловской области Валерия Черкашина, руководителя областной организации профессионального союза работников здравоохранения Олега Забродина, а также ряда других известных горожан.

Листовки и газеты в основном рассказывали об интересных фактах из биографии Владимира Путина, давали инструкции, как позвонить и написать главе государства. Однако

каждый член «Команды Путина» распространял свои издания на территории конкретного избирательного округа. Исходя из этого, эксперты сделали вывод о предвыборном характере проекта.

Свердловские политики удивлялись, как представители свердловской Putin Team смогли согласовать использование образа главы России в собственных целях. Некоторые из них пришли к выводу, что это делается при одобрении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Получить комментарий официальных представителей главы области о его достоверности не удалось.

По имеющимся у «URA.RU» данным, в «Команде Путина» собралось от 15 до 20 будущих кандидатов. И их число будет расти. Однако в ближайшем будущем проект будет серьезно трансформирован.

Ожидается, что в конце марта — начале апреля члены Putin Team выпустят последнюю газету, в которой подведут итоги президентской кампании, после чего объявят о ребрендинге. После смены названия представили проекта сделают акцент на контроле исполнения на местах поручений главы государства, будут курировать работу по благоустройству территорий, их социальное развитие.

Справедливороссы Александр Караваев и Илья Лобов имеют крепкие позиции в Октябрьском районе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представитель «Команды Путина» подчеркнул, что данный проект является межпартийным. Для того, чтобы выступить единым блоком, представители оппозиционных политических организаций — «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР — начали переговоры о разделе одномандатных округов. Если они завершатся успешно, то региональные отделения одних партий откажутся выдвигать своих кандидатов на одних территориях в пользу других. В частности, ЛДПР могут достаться округа в Кировском районе, где у либерал-демократов наиболее сильные позиции. Справедливороссы, скорее всего, заберут себе Октябрьский район, где они уже многие годы получают максимально возможные результаты.

КПРФ традиционно проявляет наибольшую активность в Чкаловском районе. По предварительной информации, одним из кандидатов в общегородском партсписке Компартии может стать экс-кандидат в губернаторы области Алексей Парфенов. Но не исключено появление в нем и местного бизнесмена, фамилия которого пока не называется.

Однако в возможность объединения усилий верят далеко не все партийцы. В частности, депутат гордумы от ЛДПР Григорий Вихарев напомнил «URA.RU», что подобные переговоры проводились и ранее, но ни к чему не приводили:

«Это чушь и ерунда. Никто округа уступать не будет. На выборах должен побеждать сильнейший, а не тот, насчет кого договорились».

Депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев, в свою очередь, уверен в победе своих единомышленников: «По итогам нашей работы в округах на протяжении последних месяцев стала очевидна слабость администрации города. Грядет ее закат в городской политике. И старт этому уже положен».

Владимир Тунгусов не всегда пожимает протянутую Андреем Альшевских руку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не исключено вхождение в кампанию группы представителей бизнесменов, контролирующей большую часть коммунальных активов в Екатеринбурге. Ранее они заявляли о претензиях на победу в большинстве округов. Однако впоследствии отказались от масштабных планов. Скорее всего, от них выдвинется лишь несколько человек.

Самостоятельную колонну из 4-5 кандидатов выставит в Железнодорожном и Верх-Исетском районах депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, также находящийся в непростых отношениях с руководителями мэрии и курирующим Екатеринбург первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым. Федеральный парламентарий уже несколько лет не прекращает работу с избирателями на этих территориях и в состоянии передать рейтинг представителям своей команды.

Обсуждается вопрос о вступлении в кампанию действующего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Переговоры о выдвижении группы его кандидатов от регионального отделения «Яблока» затягиваются. Судя по тому, что в ходе президентских выборов мэр не поддерживал лидера партии Григория Явлинского и агитировал за бойкот голосования, стороны не смогут договориться. В этом случае мэр может сформировать пул единомышленников-самовыдвиженцев, фамилии которых он не будет раскрывать до момента их регистрации екатеринбургским горизбиркомом. После этого без опасения быть снятыми с выборов они могут выступить под единым брендом «Команда Ройзмана».

Среди прочих участников кампании участвующий в ней эксперт выделяет предприятия «Реновы», находящиеся в рабочих отношениях с администрацией города. Они поддержат на выборах действующего депутата Николая Смирнягина и главного врача ОДКБ №1 Сергея Боярских.

Владимир Смирнов будет переизбираться, несмотря на решение суда о лишении его мандата Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители администрации города поведут на выборы большую часть своих кандидатов по спискам «Единой России». Источник «URA.RU» в региональном отделении партии сообщил, что в эти дни уже заканчивается их формирование. В частности, в них в Орджоникидзевском районе вошли действующий депутат Владимир Смирнов, директор ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания» Александр Найданов и гендиректор близкого к мэрии ЗАО «Архитектурно-строительный центр Правобережный» Дмитрий Естехин.

В Железнодорожном районе готовы начать кампанию близкие к группе компаний «Таганский ряд» действующие депутаты Виктор Тестов и Александр Мяконьких. В Верх-Исетском районе уже ведут агитацию думцы Олег Кагилев и Сергей Мелехин. Буквально на днях было согласовано участие в выборах в качестве промэрского кандидата действующего депутата Алексея Бородина.

В Чкаловском округе будут переизбираться Юрий Дозорец и Дмитрий Сергин. Впервые пойдет на выборы бизнесмен Сергей Зайков, считающийся протеже депутата Госдумы Льва Ковпака. До конца не понятно, вступит ли в кампанию муниципальный парламентарий Игорь Плаксин, которого в последнее время не покидают проблемы с бизнесом.

В Кировском районе в мэрский пул вошли директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, городской депутат Владимир Крицкий и глава Кировского района Александр Лошаков. В Ленинском районе вместо действующего депутата Елены Дерягиной горадминистрация поддержит действующего руководителя кинотеатра «Салют» Сергея Федякова. В Октябрьском районе — директора ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктора Карташева, главного инженера БЦ «Высоцкий» Виктора Сомикова и директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павла Пустозерова.

Источник «URA.RU» подчеркивает: «Сложившаяся конфигурация не является окончательной. До момента официального объявления выборов будут проходить политические торги, которые могут существенно изменить список фамилий будущих кандидатов».