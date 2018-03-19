На екатеринбургские выборы заявилось семь врагов мэрии

19 марта в Екатеринбурге дан неофициальный старт кампании по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. До этого дня большинство будущих кандидатов были вынуждены сдерживать свою активность — во время подготовки к избранию президента РФ любые политические выступления и заявления считались нежелательными. Теперь все ограничения сняты и претенденты на мандаты могут вступить в борьбу, не озираясь на вышестоящих политиков.
Не выполняла запрет лишь одна группа будущих кандидатов, сформировавшаяся вокруг Виталия Кочеткова (друг председателя совета директоров ООО «Интертехэлектро» Артема Бикова). В нее вошли действующие депутаты, бизнесмены и общественники, оппозиционно настроенные к руководителям администрации Екатеринбурга. Еще в начале года они начали продвигать себя как членов «Команды Путина» (Putin Team).
Этот общефедеральный общественный проект был создан нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. За короткое время в него вступили другие известные в стране и за рубежом спортсмены, артисты и политики. На сайте организации указывается, что в ее ряды может влиться каждый гражданин, разделяющий убеждения и позицию президента РФ.
Впрочем, первым выпустил листовки под заголовком Putin TeamАлексей Вихарев — брат действующего депутата Екатеринбургской гордумы от ЛДПР Григория Вихарева, к этой группе отношения не имеющий. Но никого это не остановило, и вот уже появилась печатная продукция под этим же брендом от имени вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, депутатов екатеринбургской гордумы Ильи Лобова и Антона Швалева, члена Общественной палаты Свердловской области Валерия Черкашина, руководителя областной организации профессионального союза работников здравоохранения Олега Забродина, а также ряда других известных горожан.
Листовки и газеты в основном рассказывали об интересных фактах из биографии Владимира Путина, давали инструкции, как позвонить и написать главе государства. Однако
каждый член «Команды Путина» распространял свои издания на территории конкретного избирательного округа. Исходя из этого, эксперты сделали вывод о предвыборном характере проекта.
Свердловские политики удивлялись, как представители свердловской Putin Team смогли согласовать использование образа главы России в собственных целях. Некоторые из них пришли к выводу, что это делается при одобрении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Получить комментарий официальных представителей главы области о его достоверности не удалось.
По имеющимся у «URA.RU» данным, в «Команде Путина» собралось от 15 до 20 будущих кандидатов. И их число будет расти. Однако в ближайшем будущем проект будет серьезно трансформирован.
Ожидается, что в конце марта — начале апреля члены Putin Team выпустят последнюю газету, в которой подведут итоги президентской кампании, после чего объявят о ребрендинге. После смены названия представили проекта сделают акцент на контроле исполнения на местах поручений главы государства, будут курировать работу по благоустройству территорий, их социальное развитие.
Представитель «Команды Путина» подчеркнул, что данный проект является межпартийным. Для того, чтобы выступить единым блоком, представители оппозиционных политических организаций — «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР — начали переговоры о разделе одномандатных округов. Если они завершатся успешно, то региональные отделения одних партий откажутся выдвигать своих кандидатов на одних территориях в пользу других. В частности, ЛДПР могут достаться округа в Кировском районе, где у либерал-демократов наиболее сильные позиции. Справедливороссы, скорее всего, заберут себе Октябрьский район, где они уже многие годы получают максимально возможные результаты.
КПРФ традиционно проявляет наибольшую активность в Чкаловском районе. По предварительной информации, одним из кандидатов в общегородском партсписке Компартии может стать экс-кандидат в губернаторы области Алексей Парфенов. Но не исключено появление в нем и местного бизнесмена, фамилия которого пока не называется.
Однако в возможность объединения усилий верят далеко не все партийцы. В частности, депутат гордумы от ЛДПР Григорий Вихарев напомнил «URA.RU», что подобные переговоры проводились и ранее, но ни к чему не приводили:
«Это чушь и ерунда. Никто округа уступать не будет. На выборах должен побеждать сильнейший, а не тот, насчет кого договорились».
Депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев, в свою очередь, уверен в победе своих единомышленников: «По итогам нашей работы в округах на протяжении последних месяцев стала очевидна слабость администрации города. Грядет ее закат в городской политике. И старт этому уже положен».
Не исключено вхождение в кампанию группы представителей бизнесменов, контролирующей большую часть коммунальных активов в Екатеринбурге. Ранее они заявляли о претензиях на победу в большинстве округов. Однако впоследствии отказались от масштабных планов. Скорее всего, от них выдвинется лишь несколько человек.
Самостоятельную колонну из 4-5 кандидатов выставит в Железнодорожном и Верх-Исетском районах депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, также находящийся в непростых отношениях с руководителями мэрии и курирующим Екатеринбург первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым. Федеральный парламентарий уже несколько лет не прекращает работу с избирателями на этих территориях и в состоянии передать рейтинг представителям своей команды.
Обсуждается вопрос о вступлении в кампанию действующего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Переговоры о выдвижении группы его кандидатов от регионального отделения «Яблока» затягиваются. Судя по тому, что в ходе президентских выборов мэр не поддерживал лидера партии Григория Явлинского и агитировал за бойкот голосования, стороны не смогут договориться. В этом случае мэр может сформировать пул единомышленников-самовыдвиженцев, фамилии которых он не будет раскрывать до момента их регистрации екатеринбургским горизбиркомом. После этого без опасения быть снятыми с выборов они могут выступить под единым брендом «Команда Ройзмана».
Среди прочих участников кампании участвующий в ней эксперт выделяет предприятия «Реновы», находящиеся в рабочих отношениях с администрацией города. Они поддержат на выборах действующего депутата Николая Смирнягина и главного врача ОДКБ №1 Сергея Боярских.
Руководители администрации города поведут на выборы большую часть своих кандидатов по спискам «Единой России». Источник «URA.RU» в региональном отделении партии сообщил, что в эти дни уже заканчивается их формирование. В частности, в них в Орджоникидзевском районе вошли действующий депутат Владимир Смирнов, директор ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания» Александр Найданов и гендиректор близкого к мэрии ЗАО «Архитектурно-строительный центр Правобережный» Дмитрий Естехин.
В Железнодорожном районе готовы начать кампанию близкие к группе компаний «Таганский ряд» действующие депутаты Виктор Тестов и Александр Мяконьких. В Верх-Исетском районе уже ведут агитацию думцы Олег Кагилев и Сергей Мелехин. Буквально на днях было согласовано участие в выборах в качестве промэрского кандидата действующего депутата Алексея Бородина.
В Чкаловском округе будут переизбираться Юрий Дозорец и Дмитрий Сергин. Впервые пойдет на выборы бизнесмен Сергей Зайков, считающийся протеже депутата Госдумы Льва Ковпака. До конца не понятно, вступит ли в кампанию муниципальный парламентарий Игорь Плаксин, которого в последнее время не покидают проблемы с бизнесом.
В Кировском районе в мэрский пул вошли директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, городской депутат Владимир Крицкий и глава Кировского района Александр Лошаков. В Ленинском районе вместо действующего депутата Елены Дерягиной горадминистрация поддержит действующего руководителя кинотеатра «Салют» Сергея Федякова. В Октябрьском районе — директора ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктора Карташева, главного инженера БЦ «Высоцкий» Виктора Сомикова и директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павла Пустозерова.
Источник «URA.RU» подчеркивает: «Сложившаяся конфигурация не является окончательной. До момента официального объявления выборов будут проходить политические торги, которые могут существенно изменить список фамилий будущих кандидатов».