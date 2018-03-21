Педофила «дядю Сережу» назвали импотентом

12:06 21 марта 2018 0

Друг Сергея К. считает, что его подставили с помощью детей Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Челябинская область прогремела на всю страну после педофильского скандала в одной из спецшкол-интернатов для детей с отклонениями умственного развития. Возбуждено уголовное дело, по обвинению в растлении несовершеннолетних задержан некий 51-летний Сергей К. Корреспонденту «URA.RU» удалось связаться с другом обвиняемого, Сергеем Никитиным, который рассказал, кто мог подставить его приятеля и почему тот не может быть педофилом.

— Как Сергей оказался в спецшколе-интернате?

— Он получал второе высшее образование. И проходил практику в интернате. То есть был не посторонним, как пишут. Сергей готовил дипломную работу, он получал второе высшее образование — педагогическое. Директор интерната официально подписал ему эту практику. Хотя женщина врала, что не знает Сергея.

— Вы утверждаете, что Сергея подставили.

— Мы нашли его обращение на имя директора интерната о массовых нарушениях. Например, старшие избивают младших, детей ужина лишают, используются непедагогические методы воспитания, не хватает игрушек и одежды, в 40-градусный мороз детям разрешали без одежды на улицу выходить, никакого контроля нет. Мы нашли только черновик заявления. Не знаем, писал ли он чистовой вариант и отправлял ли его куда-то. Но, скорее всего, он это проговаривал директору. А та сразу поняла, что он человек неудобный. Ведь на каждого ребенка выделяются деньги, помогают попечительский совет и благотворители. Сергей не мог написать задним числом, потому что мы нашли бумагу уже после его ареста.

— Так вы считаете, что директор интерната подставил Сергея?

Сергей Никитин согласился встретиться у СИЗО-1, где содержат его друга Сергея К., но фотографировать себя разрешил только со спины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— У директора есть подруга — начальник районного управления соцзащиты, у которой, насколько мне известно, есть родня в прокуратуре и в полиции. Поэтому, когда родители изначально пришли к директору, чтобы разобраться, та сначала все отрицала, называла детей фантазерами, психами. Затем пытались все это замять. Сама начальница управления соцзащиты угрожала, что заберет детей из семей. А родители пришли по-доброму, потому что не поверили, что там такое происходит. Считали, что их дети там могли, как говорится, заниматься «этим» друг с другом. Но чтобы воспитатели их… Когда директор с руководителем соцзащиты начали угрожать, родители пошли в прокуратуру, все завертелось.

— Сергей никогда не проявлял признаков педофилии или гомосексуализма?

— Мы много лет знакомы. Он со мной, моим сыном и его друзьями в футбол гонял. Если бы Сергей был педофилом, то мог бы 20 лет свободно этим заниматься с пацанами. Незачем было ждать какого-то интерната. Или именно там стало невтерпеж? Я в это не верю.

— Как узнали об аресте?

— От сына. Он как раз оказался неподалеку во время ареста 2 февраля, был свидетелем. Причем Сергей ни от кого не скрывался. Следователи пришли к нему домой. После обыска он на своей машине довез их до Следственного комитета Челябинской области. Машина там до сих пор в аресте стоит. А я, как узнал про задержание, позвонил своему другу-юристу, попросил помочь. Как оказалось, Сергею назначили бесплатного адвоката, женщину, которая даже не опротестовывала арест. Она ни разу в СИЗО к нему не ходила. Мы с другом-юристом пошли к этому назначенному адвокату. И первое, о чем она говорит, так это про квартиры, которые записаны на Сергея.

— О каких квартирах идет речь?

Когда корреспонденты «URA.RU» приезжали в интернат, один из воспитанников курил за углом, бросил сигарету и забежал вовнутрь через дыру в заборе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Сергей работает риелтором, у него несколько квартир. По финансам он человек обеспеченный. И адвокат, как я понял, ничего не хотела делать для защиты его интересов, зато женщина намекала на «распил» денег от продажи жилья. Мой друг-юрист стал спрашивать про материалы дела. А адвокат на любой вопрос отвечает: «Тайна следствия». Друг спрашивает: «Вы вообще на стороне следствия или подзащитного?» То есть, похоже, она изначально была заинтересована в том, чтобы не оправдать человека, а посадить. Получается, заодно со следователем.

— У Сергея до сих пор бесплатный адвокат?

— Нет, конечно. Сейчас уже третий. Второго нашел Игорь, родной брат Сергея. А тот тоже ни рыба ни мясо, хотя бывший прокурор. Все скрывал от меня, только брату что-то говорил. Два раза за все время был у Сергея. Есть подозрение, что их больше беспокоит судьба оставшихся квартир.

— Третий адвокат встречался с Сергеем?

— Да, они уже начали работать. Говорит, нужно комиссионное обследование детей, переопрашивать их. Дети говорили, что мужик приезжал, «Серега с Миасского». И он увозил детей с собой. А мой друг Серега — челябинский. Но это еще не все нестыковки. Одна из бывших сотрудниц интерната рассказывала, что там взрослые воспитанники, 18-20-летние парни, ночевали постоянно. Днем тусовались где-нибудь, а на ночь приходили. Директор в курсе был.

— И Сергей об этом тоже знал?

Руководство интерната угрожало родителям, что заберет детей, если те будут раздувать скандал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Знал. Поэтому, видимо, директор сманипулировал детьми. Если бы Сергей пожаловался, что у детей нет одежды, финансы непонятно как тратятся, пошли бы проверки. Нашлись бы недостачи, растраты. То же видеонаблюдение отсутствует, а по документам должно быть. Деньги же из бюджета выделяются. Директор построил себе огромный дом и коттедж для дочери. И к ней возникли бы вопросы, откуда деньги. Поэтому, когда родители пошли в прокуратуру, директор тут же заявление накатал. Детей-то можно легко запугать, заставить подписать любую бумагу. Но даже после «обработки» дети все равно путались в показаниях. Например, не помнят, то ли все было весной, то ли осенью. Зато машину наизусть помнят, прямо модель и номер. Есть ощущение, что какие-то детали их заставили заучить. Этим удалось отвести угрозы от себя и убрать неудобного свидетеля финансовых нарушений. А дальше все просто. Стоить кого-то назвать педофилом — и все, все сразу пальцем тычут, даже разбираться никто не хочет.

— Но среди пострадавших называют сразу семерых детей, всех удалось подговорить?

— Так только двое показывают на Сергея. А все остальные показывают на воспитателей. Но воспитателей всех вернули на место работы. Почему их на полиграфе не проверили, почему Сергея на полиграфе не проверяют? Может, невыгодно это следствию?

— А Сергей готов пройти полиграф?

— Конечно!

Он даже сам адвоката просил устроить проверку на мужскую состоятельность. Сергей вообще-то еще и не способный на «это дело».

— Это зафиксировано в медицинских документах?

— Дело в том, что мы пошли на квартиру после обысков и не нашли медицинскую карту.

— Как житель Челябинска Сергей оказался в поселке, в 30 километрах от города, и устроился на практику в эту спецшколу-интернат?

— Несколько лет назад он приезжал с большой компанией на соседнюю базу на шашлыки. Там и мой сын был тоже. Интернатовские, как попрошайки, ходили у магазинов, стреляли сигареты, деньги. После этого Сергей еще несколько раз приезжал. Интернатовские помогали дрова принести, еще как-то, а их за это угощали. Одного пацана Сергей вообще хотел усыновить.

— Из воспитанников этого интерната?

— Да, у Сергея во «ВКонтакте» есть фотография, где он стоит с этим пацаном. Они даже похожи немножко друг на друга. Правда, корреспонденты на телевидении лицо замазали этому пацану и сказали, что Сергей его насиловал. Понимаешь, уже все, уже вынесли приговор — без суда и следствия! А на самом деле у Сергея есть документы о прохождении курсов усыновителей, о постоянной работе, жилищных условиях. Ему не дали взять пацана на воспитание, только потому, что он официально не женат. Сергей хотел уже расписаться с гражданской супругой Ольгой, но не успел. Она, кстати, тоже педагог.

— Вы говорили, что дети указывают на «Серегу из Миасского». Что-нибудь про него известно?

— Там и среди старшаков, которые приходят ночевать, пол-интерната Сереж. Не говоря уже про жителей Миасского. Для маленького ребенка, которому семь лет, 20-летний парень — это уже дядя. А если есть давление администрации… уж как администрация может манипулировать своими подчиненными в закрытых учреждениях, всем известно. Могли заранее сунуть детям фотографию и велеть на него пальцем показывать. Тем более что во время практики они уже видели Сергея.

— Получается, Сергей в безвыходной ситуации?

— Я отправил на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина заявление о том, что бесплатный адвокат взял и не передал Сергею черновик его жалобы на директора интерната. И второе заявление — об отсутствии состава преступления в действиях Сергея и о заведомо ложном доносе со стороны директора интерната. Надеюсь, оба документа дойдут по назначению и будут проверены.