20:04 20 февраля 2018 0

Российские законы очень строго охраняют персональные данные детей, особенно подвергшихся сексуальному насилию. Но «URA.RU» постаралось дать читателям наиболее полную информацию о случившемся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы шокированы педофильским скандалом в спецшколе для детей-сирот с нарушением умственного развития. Силовики арестовали 51-летнего мужчину по подозрению в растлении семерых воспитанников. По данным источников «URA.RU», есть вероятность, что число подозреваемых вырастет. На Южный Урал летят сотрудники аппарата детского омбудсмена для комплексной проверки всех таких учреждений, правительство области создало аналогичную спецгруппу. Корреспонденты «URA.RU» раньше них съездили в поселок, где расположено печально известное учреждение.

Воспитанник спецшколы-интерната докурил и шмыгнул внутрь через дыру в заборе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спецшкола расположена в небольшом селе рядом с озером и недалеко от Челябинска (по закону, который защищает информационное детство, мы не можем сообщать подробности). Рядом — масса дорогих и не очень домов, вокруг — коттеджные поселки.

Спецшколу, отдельно стоящий рядом спортзал и относящееся к ней же футбольное поле окружает забор из сетки-рабицы. Ворота на обоих въездах обмотаны цепью и заперты на замок. Однако рядом с одними из них курил молодой парень. «Вы заходите вон туда», — сказал он с нечеткой дикцией, показывая на дыру в ограде. Затем он, словно опомнившись, бросил сигарету и побежал через эту брешь внутрь территории.

Периодически в сообщениях правоохранительных органов появляется информация о побегах местных воспитанников. Теперь понятно, как это происходит, даже после ЧП.

Около здания между тем уже приметили корреспондентов. Женщина в возрасте около 50 лет накричала на пробегавшего мимо парня. Затем пригрозила журналистам, что вызовет сотрудников ЧОП, категорически отказавшись от разговора.

Одна из педагогов на условиях анонимности рассказала, что недавно завершилось собрание, которое проводили все сотрудники спецшколы, включая уволенную после скандала директора. О чем шел разговор, она не стала говорить. Но суть в том, что педагоги решали, как замять скандал.

Комментировать инцидент собеседница отказалась, сославшись на подписку о неразглашении, которую дала она и все ее коллеги после допроса в следственном комитете. «Могу только сказать, что никогда ничего подобного, в чем обвиняют школу, не было. Сейчас всех нас обливают грязью. А у нас здесь хорошие детки. Они нас называют папами и мамами. В тот блок, где они живут, учителей не пускают. Я не верю, что могло что-то произойти нехорошее», — сказала педагог.

В жилом корпусе спецшколы-интерната у детей до сих пор праздник, несмотря на последние события Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Днем в спецшколу приезжал глава местного поселения. Он в сопровождении дамы проследовал внутрь. А через полчаса вышел, также отказавшись разговаривать с журналистами. «Вы написали, что у меня в администрации прошли обыски. А я вот он, на свободе», — высказал он корреспондентам «URA.RU» обиду за перепечатанный недавно пресс-релиз правоохранительных органов. Чиновник проигнорировал предложение прокомментировать свое дело, как и дело о педофилии на его территории.

Желтый школьный автобус привез нескольких детей из «обычной» школы. Каждый ребенок, проходя мимо, поздоровался с журналистами. Сельская доброжелательность — единственное, что грело на морозе (внутрь журналистов не пускают). Спустя еще четверть часа на легковом автомобиле привезли нескольких женщин. Видимо, они тоже приехали на неформальное собрание. Увидев журналистов, женщины развернулись и прошли на территорию через дырку в заборе. Разговаривать они отказались.

Среди нескольких соседних жилых домов удалось обнаружить случайную прохожую. Местная жительница рассказала, что раньше работала в этой спецшколе. «Видела, что пишут в интернете, и я просто шокирована. Это точно не про нашу школу. У нас есть спонсоры, они приезжают, общаются с детьми, но никто никого не насилует. Всегда все было благополучно. И тем более невозможно проникнуть со стороны — сидит вахтер, который не пропустит незнакомцев. Я не верю тому, что пишут», — заключила она.

Детский омбудсмен Ирина Буторина ждет людей федеральной коллеги Анны Кузнецовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скоро в этот поселок приедут сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Они готовят комплексную проверку этой и всех остальных челябинских спецшкол. «Сейчас дата и программа визита согласовываются. Мы свои проверочные мероприятия проводим. Дополнительные визиты в школу не планируем. Более подробную информацию в интересах детей и в рамках законодательства, к сожалению, не могу дать. Когда завершатся проверочные мероприятия, мы сообщим итоги», — сообщила «URA.RU» южноуральский детский омбудсмен Ирина Буторина.

Силовики подробности расследования не разглашают. Ранее прокуратура нашла массу нарушений в этом учебном заведении. Директора спецшколы уволили, еще нескольких педагогов отстранили от работы. Специально созданная рабочая группа правительства области разбирается и с районными властями, учредителями интерната, у которых все это творилось под носом.

О сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних стало известно от самих воспитанников спецшколы-интерната, которые рассказали обо всем своим приемным матерям. По словам детей, воспитатели якобы отдавали их чужим мужчинам под предлогом прогулки. Приемные родители подали заявления в полицию. В следственном управлении СК РФ по региону сообщают о семи потерпевших мальчиках в возрасте до 14 лет. Задержан один подозреваемый, 51-летний местный житель.Ему предъявлено обвинение по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками органов соцзащиты своих служебных обязанностей. «В рамках этого дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома», — добавили в следственном управлении СКР по Челябинской области.