Сегодня стало понятно, кто из депутатов Тюмени идет на выборы

20:53 21 марта 2018 0

Городские депутаты, очевидно, наконец вспомнили о грядущих выборах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сегодня, 21 марта, можно считать стартом кампании по выборам в Гордуму Тюмени. Сразу после президентских выборов муниципальные депутаты, желающие сохранить мандаты, изменились. Сегодня они устроили настоящий допрос местным чиновникам на заседании постоянной думской комиссии по бюджету, налогам и финансам. Заседание длилось больше полутора часов. При этом на протяжении нескольких месяцев до этого народные избранники даже заседания думы проводили в быстром темпе при практически полном отсутствии вопросов.

Владимир Казанцев первым выдержал депутатский допрос с пристрастием Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Первым с докладом выступил глава городской счетной палаты Владимир Казанцев. В разосланном депутатам докладе было сказано, что проверки прошли на 78 объектах, в числе которых, в частности, МКУ «Некрополь», АО «Спецавтохозяйство по уборке города», школа №5 (в которой не первый год идет капремонт), детсад №55 и МКУ «Городское имущественное казначейство». Финансовые нарушения были выявлены на сумму в 37 миллионов рублей, из них в бюджет города потребовалось вернуть лишь 6,6 миллиона.

Первый вопрос Казанцеву задала депутат-единорос Екатерина Вешкурцева. Она поинтересовалась, стало ли в 2017 году больше нарушений по сравнению с 2016-м. Казанцев выступил в роли адвоката городских чиновников и муниципальных компаний, заверив, что тенденция положительная и грубейших нарушений, какие были раньше, уже нет.

Николай Романов пристыдил чиновников за состояние школы №62, где был избирательный участок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Затем депутат Геннадий Разницын сообщил, что, по информации из чатов, тюменские дороги стоят в два раза дороже, чем в соседних городах: «Мы, конечно, знаем, что они хорошего качества, но как можно проверять обоснованность стоимости дорог?». «Естественно, в нашем регионе дороги дороже. Может быть, это климатические условия плюс какие-то транспортные расходы», — предположил Казанцев.

После этого за главу Счетной палаты взялся коммунист Динар Абукин. «Вы очень скромно промолчали про пресечение очень крупных возможных хищений при ремонте школы №5. Это мой округ», — заявил он и поинтересовался, найден ли ответственный за нарушения и какие меры к нему приняты. — Каждый год идет капремонт в школах, и воровать у детей — это низменно». Согласно документам, представленным депутатам, завышения объемов и стоимости работ при ремонте пятой школы составили почти 4,7 миллиона рублей.

Динар Абукин потребовал найти ответственных за хищения в его округе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Казанцев долго искал в своих бумагах информацию по школе №5, заверяя при этом участников заседания, что в любом случае проверка доводится до логического завершения. «Она этого года у нас разве?» — в итоге растерянно спросил он. На помощь коллеге пришла глава городского департамента имущественных отношений Елена Уляшева, которая назвала историю «технической ошибкой» — подрядчик дважды представил к оплате одни и те же работы.

«Я понимаю, что звучит это как нарушение, но человеческий фактор иногда играет свою роль, — сообщила она, подчеркнув, что „мы не допустили до убытков бюджету“. — Никто у детей ничего не воровал и не собирался». После этого Мурат Тулебаев напомнил коллегам о присутствии в зале журналистов и попросил коллег не использовать такие выражения, которые могут нанести руководителям учреждений и компаний репутационные риски.

Со следующим докладом выступалаЕлена Уляшева — она рассказала о капремонте и строительстве школ, поликлиник, объектов культуры и спорта. И тут народные избранники забросали чиновницу вопросами — зампредседателя комиссии, думский старожил Николай Романов поинтересовался о финансировании технологических подключений школ к сетям, а его коллега по фракции Юрий Коновалов и вовсе попросил Уляшеву принять меры по улучшению работы «Городского имущественного казначейства», которое занимается приемкой работ по ремонту и строительству городского имущества. В качестве примера он привел ситуацию с поликлиникой №14.

«Вы так легко это сказали, а ведь тут был огромнейший контракт. Как происходил отбор подрядчика, кто осуществлял контроль, что объект практически завален в 2017 году, и сейчас перспектива его туманна — пока ТДСК проект согласует, я думаю, к работе приступят во второй половине года, и поликлиника для жителей Тюмени вновь не будет построена», — отметил он.

Конкурс на реконструкцию поликлиники по ул. Пермякова, 76, корпус 1 и 4, выиграло ООО «Дизайн-2000». Сумма договора составила 152,8 миллиона рублей. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Первый раз такое, что мы не смогли убедить подрядчика двигаться дальше. За четыре года моей работы такого срыва контракта еще не было», — пояснила Уляшева. Однако это объяснение Коновалова не удовлетворило. «Там столько руководства в этом казначействе, пять или четыре заместителя. Это важнейшая работа в городе, приемка таких объектов и контроль за их строительством и ремонтом. Поэтому как бы Елена Томовна ни говорила, что там все в порядке, я предлагаю посмотреть эту структуру, возможно, ее перестроить в таком направлении, чтобы можно было оперативно ею управлять. Там очень много хаоса».

Единоросс Дмитрий Осипов тоже напомнил чиновникам о проблемах жителей Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

После этого чиновникам пришлось объяснять ситуацию со школой «Лира» и школой №62, которые нуждаются в ремонте. «Школа 62 — будем ждать, когда она упадет, или все-таки будем ремонтировать? Последние выборы, которые там проходили 18 марта… не знаю, как вы терпите это. Эта школа просто изношена», — заявил Николай Романов, попросив чиновников подготовить полную информацию по этим объектам. Замглавы администрации Тюмени Вера Соловьева заверила депутата, что школа «в первой пятерке» на ремонтные работы.

Единоросс Дмитрий Осипов тоже напомнил о проблемах тюменцев — жителей района «Ямальский-2» и Плеханово. «Школу там 1 сентября люди увидят? А что касается [строительства] детсада и поликлиники? Какие прогнозы?». Соловьева пояснила, что пока разрабатывается проект детсада и говорить о сроках строительства без проекта рано. Осипов также попросил направить ему всю информацию по поликлинике и детскому саду.

В итоге на сегодняшнем заседании бюджетной комиссии «отметились» практически все ее члены: не слышно было разве что чемпионку мира по бодибилдингу Наталью Проскурякову, которая активно работала сегодня на другой думской комиссии — по соцполитике, единоросса Сергея Медведева и либерал-демократа Алексея Чиркова.