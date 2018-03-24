Кто проиграет в «войне послов», объявленной России

23:57 24 марта 2018 0

Британия уже выслала российских дипломатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число стран, которые вслед за Великобританией могут демонстративно выслать российских дипломатов, продолжает увеличиваться. С изначально заявленных пяти государств Евросоюза их количество, если верить The Times, возросло уже до двадцати. Подобное намерение приписывают и президенту США Дональду Трампу. «Отмашка» на эти действия ожидается уже в понедельник, 26 марта — сигналом должен стать отзыв из Москвы посла ЕС. Хотя представители Европейского Союза пока опровергают данную информацию, напряжение растет. Почему нынешняя ситуация не имеет аналогов в мире, какую цель преследуют страны Запада, чем ответит на их действия Россия и по кому ударит «дипломатическая война»? На эти вопросы отвечают эксперты «URA.RU».

«Прежде всего, нужно дождаться, чтобы угрозу, которую озвучили пока лишь две газеты, пусть и весьма солидные, воплотили в жизнь», — заметил корреспонденту «URA.RU» бывший посол в Великобритании, почетный президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества Анатолий Адамишин. Впрочем, по его мнению, прогноз The Times скорее всего сбудется.

«Коллективные санкции получили всеобщее распространение, но вот коллективная высылка дипломатов — это уже новое слово в дипломатической практике. Это уже чисто английское ноу-хау.

Тереза Мэй явно примеряет на себя роль «железной леди», второй Маргарет Тэтчер», — заметил эксперт.

Времена Маргарет Тэтчер вспомнил и заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. «Я почти 50 лет провел на дипломатической работе. И помню, как английское правительство последовательно проводило в жизнь, не побоюсь этого слова, имперские интересы, противоречащие нашим. Подчас очень жестко. Маргарет Тэтчер любила нас не больше Терезы Мэй. Но никогда она не позволила бы себе такого детского лепета, который мы сейчас слышим. Никогда она не выступила бы так смешно и пошло. В данном случае основа для принятия столь резких решений у ЕС отсутствует практически полностью, доказательств какой-то вины РФ в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей нет — повод глупейший», — считает Бакланов. Очевидно «заказным» назвал «URA.RU» дело Скрипаля и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, указав на «стремительность» выводов расследования.

Однако при этом действия Англии весьма практичны. «Цель происходящего проста — при полном отсутствии доказательств максимально убедительно продемонстрировать вину России. Англичане ведь большие законники, у них все должно быть подкреплено либо решением суда, либо доказательствами. А тут этого нет, да и мы заявляем о готовности активно содействовать расследованию», — замечает Анатолий Адамишин.

Англичане «прорубают» дорогу на рынки Европы американскому газу Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Россию не хотят видеть в качестве равного партнера, да и вообще партнера. Нас хотят видеть лишь в качестве бесконечно оправдывающейся стороны. Неважно по какому поводу, независимо от наличия доказательств вины Россия должна оправдываться», — согласен с этим директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Подобная стратегия преследует не только и не столько политические цели. «Если РФ удастся превратить в страну-изгоя, это даст Великобритании дополнительные возможности разобраться с деньгами и недвижимостью россиян на территории Соединенного королевства. Кроме того, англичане максимально стараются осложнить положение российских поставщиков углеводородов и прокладывают дорогу на рынок Европы сжиженного газа (СПГ) своего старшего партнера — США», — говорит Анатолий Адамишин.

При этом, указывает эксперт, происходящее «бьет» по Германии и Франции. Интересы этих стран, зависящих от российского топлива, расходятся как с британскими, так и с американскими.

Участие в коллективном демарше, даже вынужденном, объективно ослабляет позиции этих европейских держав. А заодно и позиции их политиков, которые выступают за нормализацию отношений с РФ. «Мы ждали, что в этом году с РФ могут быть сняты санкции — но после дела Скрипалей эта перспектива откладывается на два-три года», — говорит Павел Данилин.

Эксперты советуют Кремлю реагировать на давление «гибко и избирательно» Фото: Илья Московец © URA.RU

Но «дипломатическая война» не обойдет стороной и обычных людей. Последствием сокращения дипломатического персонала станут проблемы с визами для путешественников. «Очень уважаю нашего посла в Лондоне Александра Яковенко, который пообещал, что высылка 23 сотрудников никак не скажется на выдаче виз. От англичан я такого не услышал», — указывает Адамишин. А ведь обмен заявлений о персонах нон-грата сразу с 20 государствами спровоцирует целый вал подобных проблем.

Но лишь в том случае, если Россия зеркально ответит всем европейским партнерам. А это не факт. «Ответная реакция, думаю, должна быть более гибкой и избирательной. По отношению к странам, которые особенно рьяно включатся в кампанию, есть такой проверенный способ, как ограничение импорта их товаров», — напоминает Данилин.

И он не одинок в своем мнении. «Больше всего меня беспокоит волна оценок различных наших экспертов, призывающих ответить зеркально, симметрично и так далее. И это получает поддержку россиян, среди которых растет естественное чувство возмущения и протеста. Но стоит ли зеркально отвечать на глупость? — задается вопросом Андрей Бакланов. — Как минимум, это относится к странам второго и третьего ряда, которые готовы присоединиться к общему хору. Ведь именно этого от нас и добиваются: чтобы мы начали играть на искусственно приготовленном для нас поле и по искусственно разработанному для нас сюжету».