Преемник Шойгу стал новой жертвой кулуарных интриг

19:18 26 марта 2018 0

Элиты атакуют губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в кулуарах, а он им «помогает» на публике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вторую неделю не утихают страсти вокруг вотчины губернатора Московской области Андрея Воробьева. В политических кругах обсуждаются главные бенефициары «мусорного скандала», в котором «утопает» глава Подмосковья. По версии источников агентства, в преддверии формирования нового правительства в неудачах Воробьева заинтересовано сразу несколько элитных групп: одни хотят занять его место в губернаторском корпусе, другие — не допустить его назначения на пост вице-премьера.

Мусорные полигоны — давняя головная боль жителей Подмосковья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 26 марта, исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев пообещал оштрафовать владельца полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», сообщает telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Это новый виток скандала, стартовавшего на прошлой неделе, когда в СМИ появились сообщения о 60 школьниках, которые отравились выбросами с этой свалки. Стихийный митинг у больницы, куда доставили потерпевших, посетил губернатор: там его закидали снежками, а по соцсетям разлетелось видео с десятилетней девочкой, которая показала угрожающий жест Воробьеву. Последующая отставка главы Волоколамского района не разрешила конфликт, а приказ губернатора сократить поставки мусора в «Ядрово» вызвал новые очаги протеста. В минувшие выходные жители Подмосковья заблокировали въезд на ТБО «Воловичи»: они непрерывно переходили дорогу по зебре, чтобы грузовики не смогли заехать на свалку. Обостряет ситуацию вокруг Воробьева и новость о том, что он попросил главу Минкульта Владимира Мединского отменить обязательную историко-культурную экспертизу земель, выделяемых под строительство.

Негативный информационный фон в первую очередь играет против повышения Воробьева по службе. Кроме того, он стал частью общей атаки на группу главы Минобороны Сергея Шойгу, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты. Как рассказал собеседник агентства в правительстве, именно Шойгу лоббирует Воробьева на пост вице-премьера.

«Ситуация в Подмосковье — это скорее битва за место в будущем кабмине», — пояснил источник.

Отец губернатора, Юрий Воробьев, 13 лет был замглавы МЧС, а Воробьев-младший стал преемником Шойгу на посту главы Московской области в 2012 году. Он тогда же признался, что считает Шойгу своим «крестным отцом» в политике.

Министра обороны Сергея Шойгу Воробьев называет своим «крестным отцом в политике» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Воробьев действительно рассматривался на работу в правительстве, подтверждает глава «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко: «Он давно входит в кадровый резерв Путина и наряду с другими молодыми губернаторами является претендентом на повышение до федерального уровня».

Есть только один пост, на который может лоббировать Воробьева глава Минобороны: это место вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу, который сейчас занимает Дмитрий Рогозин. На это обращает внимание директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

«Скорее всего, кабмин покинет Рогозин из-за всего шлейфа негатива, который за ним тянется. Это сфера интересов не только Шойгу, который в этом блоке представляет чисто военную линию, но и оборонно-промышленного лобби, которую представляет Ростех во главе с Сергеем Чемезовым. Уверен, что они хотели бы увидеть на этом посту своего претендента», — отметил эксперт.

Ростех делает ставку на строительство мусоросжигательных заводов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник в подмосковном кабмине включил Ростех в список бенефициаров «мусорного скандала». Кроме Чемезова, он также назвал имена Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина и братьев Ротенбергов. «Всем им выгодно ослабление Воробьева и группы Шойгу. У них есть свои претенденты на пост главы Подмосковья, в общей сложности человек пятнадцать кандидатов».

Мусорная тема, которая послужила причиной атаки на Воробьева, напрямую связана со сферой интересов Ростеха, напоминает Салин. «Логика такова: если не свалки, то мусоросжигательные заводы. Здесь есть приоритетные интересы у группы Ростеха, которая ставит на развитие этой отрасли с многомиллиардным финансированием. Целью атаки также может быть желание получить более сговорчивого губернатора, который примет программу по строительству мусоросжигательных заводов, потеснив мусорное лобби в Подмосковье».

В окружении губернатора уверены, что основная «работа» по дискредитации Воробьева ведется все-таки не в публичном поле.

«У Воробьева подходит срок окончания полномочий, и на его место претендуют ставленники разных финансово-промышленных групп. Но нельзя сказать, что это заказная кампания против него. Если она и идет, то в кулуарах. В публичном пространстве Воробьев сам делает ошибки, которые лишь помогают донести сигнал до общественности, что губернатор неэффективен, неадекватно реагирует на вызовы и проблемы», — рассказал источник в кабмине МО.

Этой осенью пройдут губернаторские выборы в Подмосковье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава АПЭК Дмитрий Орлов также сомневается, что протестные акции изначально были организованы кем-то извне, поскольку имели стихийный характер. «Отравление детей вследствие развития ситуации ТБО „Ядрово“ — следствие системных проблем, которые долго накапливались. Регулировать этот бизнес и следить за безопасностью должна была областная администрация, поэтому вне зависимости от того, кто воспользовался этим кейсом, электоральные позиции Воробьева существенно ухудшились», — заявил «URA.RU» политолог. Орлов отметил, что губернатору Подмосковья нужно применить большой комплекс мер, чтобы улучшить свою ситуацию. Особенно актуально вопрос стоит в преддверии губернаторских выборов — в сентябре этого года они пройдут в Московской области.

«Федеральная власть не будет действовать в логике примитивного реагирования, — добавляет Орлов. — Воробьева не снимут с поста губернатора. Но развитие ситуации с мусорными полигонами в Московской области станет существенным фактором при принятии решения относительно политических и электоральных перспектив Воробьева».

Тема подмосковных мусорных полигонов впервые вошла в повестку прошлым летом. Во время прямой линии с Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались на невозможный запах, который исходит от местной свалки. В тот же день губернатор области закрыл свалку.