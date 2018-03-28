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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:40  28 марта 2018 0

Куйвашев ищет замену своему полпреду в парламенте

Нынешнего сравнивают с Кличко. Но кто из депутатов уйдет, чтобы рокировка состоялась?
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Возложение цветов к мемориалу Чёрный тюльпан в День воздушно-десантных войск. Екатеринбург, бабенко виктор, орлов алексей, день вдв, день воздушно-десантных войск
Виктор Бабенко хорошо известен среди войнов-интернационалистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Окружение свердловского губернатора начало переговоры об отставке его представителя в Законодательном собрании Виктора Бабенко. По данным источников «URA.RU», руководство области рассчитывает перезагрузить отношения с региональными парламентариями. Ожидается, что работа с депутатами будет поручена профессиональному оратору, умеющему живо и просто донести суть любого законопроекта. По отзывам думцев, Бабенко с такими задачами будет справиться нелегко.

Опрошенные агентством депутаты отзываются о Бабенко как о дружелюбном человеке, ответственном и грамотном исполнителе. Но признают, что участие в пламенных дискуссиях — не его конек. Некоторые подчеркивают, что Бабенко прославился как бывший воин-интернационалист и до сих пор возглавляет правление Свердловской организации «Российского Союза ветеранов Афганистана». Он настолько свыкся с имиджем военного, что даже в роддом после рождения первого ребенка приезжал на БТР. В связи с этим его иногда сравнивают с физически развитым мэром Киева, известным украинским политиком Виталием Кличко.

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, бабенко виктор
Депутаты считают, что Виктор Бабенко должен вести себя на заседаниях активней
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Мы чаще всего видим Бабенко в качестве формального докладчика по предлагаемым губернатором вопросам. Бывает, что не слышим его выступления на протяжении целых заседаний. Так быть не должно, представитель губернатора — ответственная политическая фигура, отмалчиваться которой не положено», — поделился мнением известный депутат Заксобрания.

Вопросы к нему есть и у представителей исполнительной власти. В частности, они недовольны способами релаксации, которые использует представитель главы региона в парламенте.

Виктор Бабенко считается одним из лучших друзей и соратников лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. С 2004 по 2011 год он был депутатом Свердловской облдумы. Однако в 2011 году не смог переизбраться на третий срок. В 2016 году Виктор Бабенко также принимал участие в выборах депутатов Заксобрания — он занимал вторую строчку в Ревдинском территориальном списке «Единой России». Это означает, что у представителя губернатора есть возможность получить мандат. Для этого необходимо, чтобы кто-то из действующих депутатов, избравшихся по спискам «ЕР», добровольно сложил свои полномочия, а региональный политсовет партии передал освободившееся место Бабенко.

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, анисимов владимир
У единороссов появились претензии к Владимиру Анисимову летом 2017 года
Фото: Анна Майорова © URA.RU

По неофициальным данным, единороссы могут попросить уступить мандат действующего депутата, каменск-уральского врача Михаила Голованова. Еще один потенциальный кандидат на вылет — Владимир Анисимов, к которому у представителей партии власти есть давние претензии. В частности, в августе 2017 года на выборах в Серовскую гордуму он поддержал оппозиционную «Единой России» группу кандидатов. В списке возможных отставников есть и другие фамилии.

Переговоры по указанному вопросу только начинаются. По словам источников «URA.RU» в Заксобрании, они идут тяжело — пока никто из депутатов не изъявил желание написать заявление о сложении полномочий.

Фамилии потенциальных кандидатов на пост представителя губернатора в Заксобрании пока не называются. Источники «URA.RU» в областных структурах власти уверяют, что их подбор будет вестись самым серьезным образом. Получить официальные комментарии у представителей администрации губернатора и руководителей регионального отделения «Единой России» не удалось.

Виктор Бабенко заявил корреспонденту «URA.RU» следующее: «Вы же понимаете, что кто-то сначала должен уйти, чтобы о каком-то возвращении шла речь. Все [депутаты] работают на профессиональной основе, все на своих местах. У вас какая-то неверная информация».

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