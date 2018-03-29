В Госдуме хотят запретить россиянам любую подработку. Удастся?

19:13 29 марта 2018 0

Депутаты хотят запретить россиянам подрабатывать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Материальное положение каждого четвертого россиянина может значительно ухудшиться в ближайшее время. Связано это с тем, что людям хотят запретить подрабатывать. С соответствующей инициативой выступил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов. В частности, он предложил изъять из Трудового кодекса понятие «совместительство». Соответствующие поправки им уже подготовлены. Свою инициативу автор объяснил тем, что люди под данным понятием пытаются скрыть обычную переработку, получая не те деньги, которые им на самом деле положены.

Миллионы россиян сегодня вынуждены подрабатывать, чтобы выжить Фото: Анна Майорова © URA.RU

В интервью «Парламентской газете» Вострецов, в частности, заявил, что «в первую очередь важно защитить работника от нагрузки, сохранить его жизнь и здоровье». «Человек, работая в двух-трех местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его работы», — пояснил парламентарий.

Он также указал на то, что работодатели явно не обрадуются его инициативе, поскольку «во многих учреждениях ввиду нехватки кадров выгодно иметь и тех, кто работает по совместительству». Вострецов также привел данные Минздрава, согласно которым совместителями работает около 20 процентов от медработников всех категорий, трудоустроенных по основной должности.

Предложение депутата вызвало широкий общественный резонанс. По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, «депутат совсем запутал россиян»: «Пора уже определиться: ведь раньше премьер Дмитрий Медведев сетовал на то, что «денег нет», предлагал учителям «крутиться». А теперь получается, что подрабатывать нельзя», — заявил «URA.RU» Журавлев. — Для многих наличие нескольких работ — это единственный шанс выжить. Я понимаю аргументы депутата, идея вообще красивая, но невыполнимая».

Дмитрий Медведев ранее сам предлагал россиянам уходить в бизнес и «крутиться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Погоня за полной трудовой занятостью всего населения порождает ситуацию, в которой мотивация падает, человек лишь числится на работе, — подтверждает глава „Политической экспертной группы“ Константин Калачев. — Аргумент, что совместители отбирают работу у тех, кто находится в поиске вакансий, мне представляется несостоятельным. Как не убедительны и заявления, что отказ от совместительства будет означать рост, а не падение доходов. Не надо мешать людям зарабатывать. Инициатива депутата Вострецова представляется сомнительной. Последствия не просчитаны».

Не спешит полностью поддерживать коллегу глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «С одной стороны, проблемы, которые поднял депутат Вострецов, действительно существуют. Но решать их нужно в другом контексте, — пояснил он „URA.RU“. — Например, в регионах наблюдается дефицит рабочих специальностей. Поэтому многие сварщики работают в нескольких местах. Идти на такие запреты, конечно, нельзя. Люди не поймут».

Согласно данным аналитического центра «АльфаСтрахование», почти четверть россиян подрабатывают в дополнение к основной работе. Чаще всего дополнительный доход имеют переводчики, дизайнеры, копирайтеры, строители, юристы, event-менеджеры и инженеры. По информации рекрутинговой компании Antal Russia, 20% опрошенных работников компаний в России работают не только на основной работе, но и имеют дополнительную подработку. При этом половина имеет подработку, не связанную с основной профессией.