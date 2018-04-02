В ХМАО требуются 750 новых политиков

21:52 02 апреля 2018 0

В Югре стартовала подготовка к выборам сентября 2018 года — это будет уникальная по многим параметрам кампания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре официально дан старт кампании по самым масштабным муниципальным выборам за последние несколько лет. Жителям ХМАО предстоит выбрать 45 глав городов и поселков и больше 700 депутатов. По размаху эта кампанию уступит 2016-му году, когда избирались депутаты Госдумы, окружного парламента и дум крупнейших городов, но по количеству потенциальных новых людей, которые придут во власть — сентябрь 2018 года станет рекордным, тем более, что во многих населенных пунктах сменятся одновременно и мэры, и депутаты. Причем, предполагается, серьезное обновление органов власти.

По прогнозу источников в окружном отделении «Единой России», самыми простыми будут выборы в Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Березовском районах, где традиционно самые лояльные к действующей власти избиратели, показывающие, так называемый, «кадыровский» процент не только по явке, но и по итогам голосования за действующую власть.

Праймериз станет первой проверкой действующей власти и «Единой России» — еще ни разу это голосование не обходилось без скандалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Белоярском и Советском районах, по версии собеседника из «партии власти», также не предполагается особых проблем, но уже по другой причине — считается, что там оппозиция представлена слабо, а возможных сильных и узнаваемых самовыдвиженцев «ЕР» планирует забрать себе через праймериз.

Одной из возможных горячих точек источники «URA.RU» не только в «ЕР», но и в оппозиционных партиях называют Кондинский район. Позиции местного мэра Анатолия Дубовика считаются шаткими. «Дубовик настроил против себя местные элиты, местный бизнес, у него конфликты с бюджетниками. Если вдруг получится так, что он останется на этих выборах без поддержки округа, без ресурсов, то уровень протестного голосования там может оказаться выше, чем где-либо и когда-либо. Плюс рядом Урай, где очень активно отделение ЛДПР. Они уже заходили в Кондинский район, пытаясь выиграть выборы, поэтому их там знают», — комментирует инсайдер, знакомый с ситуацией.

Подобное противостояние, но по другой причине, ожидается в Сургутском районе — на этой территории еще во время президентской кампании шла целенаправленная атака на местную власть с подключением экспертов ОНФ. Либерал-демократы в публикациях «фронтовиков» позиционировались, как общественники, а реальной задачей, если верить источникам «URA.RU», являлась попытка раскрутить несколько новых имен на политической арене района.

В Сургуте будут искать замену депутату Евгению Барсову — он и сам может пойти на выборы, но уже не от «ЕР» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сургутский район — территория „Сургутнефтегаза“ со всеми вытекающими. С одной стороны, нефтяники привыкли сами собой управлять, и заберут большинство мандатов. С другой — оппозиция будет пытаться получить контроль над районом, провокации и вбросы начались еще осенью, а дальше будет только хуже. Но мы мониторим ситуацию, выборы в Сургутском районе будут курировать депутаты-нефтяники из окружной Думы», — говорит собеседник из регионального отделения «Единой России».

По оценке политолога Надежды Ушаковой, серьезной борьбы стоит ожидать на довыборах в думы Сургута, Нефтеюганска и, возможно, Березовского района — эти кампании уровнем выше, поэтому и внимания к ним будет больше, но и за поселками стоит следить.

«Исходя из уровня выборов и их территориальной привязки, а также количества — можно спрогнозировать борьбу в стратегических и важных муниципалитетах, например, Сургуте. Хотя, стратегически, партиям нужны представители и в поселковых советах, поэтому возможно появление новых персон на политической арене», — считает политолог Надежда Ушакова.

Самое главное отличие этой кампании от большинства предыдущих — все будет зависеть не столько от партий, сколько от кандидатов. «Выборы поселенческого уровня — это выборы не политических сил, а выборы личностей. Тут главным фактом является наличие таких личностей на определенных территориях. Все индивидуально нельзя сказать, что выборы пройдут одинаково, где-то будут более громкие, где-то более тусклые», — прокомментировал начинающуюся кампанию руководитель окружного избиркома Денис Корнеев.

Поиск кандидатов — то чем сейчас заняты все партии. И в этом плане югорский губернатор сумела переиграть всех, собрав личный пул лидеров общественных мнений с каждой территории, и пообщавшись с ними во время своего турне в начале года. Ранее «URA.RU» сообщало, что поиск ЛОМов был одной из целей Натальи Комаровой. По неподтвержденным пока данным, найденные общественники (те, кто потенциально может уйти в политику) в ближайшее время станут героями цикла публикаций и видеосюжетов в провластных СМИ. Добавим, в «Единой России» в понедельник, 2 апреля стартовал прием заявок на праймериз, по итогам которых определятся кандидаты от партии. Не исключено, что именно ЛОМы губернатора станут главными лицами предстоящей избирательной кампании. «URA.RU» будет следить за развитием событий.