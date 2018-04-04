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04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Югры
18:41  04 апреля 2018 0

Шувалов выгонит из команды сына друга и московского бизнесмена

Мэр Сургута делом подтвердит новый договор с элитами
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Первый международный форум
Переговоры мэрии и элит зашли в тупик. Виновных в этом лишат полномочийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте готовится череда крупных отставок. Об этом «URA.RU» сообщил источник из окружения Вадима Шувалова. В команде мэра произойдут замены на должностях заместителя по вопросам ЖКХ и заместителя по вопросам строительства. Обновленная администрация, по замыслу чиновников, должна разрешить ряд противоречий с местными элитами.

Заседание Думы города. Сургут, кривцов николай
Ответственного за коммунальный блок вопросов Николая Кривцова ждет понижение. Не спасут даже дружеские и родственные связи
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По версии источника, в отставку должны уйти вице-мэр по ЖКХ Николай Кривцов и вице-мэр по строительству Роман Меркулов. Согласно этой гипотезе, решение о кадровых перестановках принято не в Сургуте и инициировано партнерами команды Шувалова, а сам мэр якобы даже пытался отстоять заместителей, в первую очередь — Николая Кривцова, выходца из Сургутской ГРЭС-1, которой мэр некогда руководил.

«Кривцова привел Шувалов, это сын его друга. Но с задачей Кривцов не справился. По факту сектор ЖКХ приходится курировать другому заму Алексею Жердеву. Из-за этого возникает ряд проблем и конфликтов внутри команды. Но Кривцов на улице не останется, получит должность рангом ниже. Возможно, возглавит департамент городского хозяйства», — считает источник.

В похожей ситуации оказался Роман Меркулов. Предприниматель из Москвы в последние месяцы стал едва ли не главным раздражающим общественность чиновником из-за попыток мэрии вырубить Ботанический сад. Также, по версии источника, Меркулов должен был наладить контакты со строительными организациями города.

Депутатские слушания по отчету Главы города. Сургут, кривцов николай
Роман Меркулов в Сургуте не прижился, но может остаться в мэрии, например, возглавив департамент архитектуры
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«В Сургуте его не воспринимают, и даже не потому, что он приехал из Москвы, а из-за жесткой позиции и отказа идти на компромиссы. Все эти истории с банкротством „СОКа“ и „Сургутстройтреста“ тоже ему в плюс не пошли, потому что в местном сообществе видят и его вину в развале компаний», — поделился собеседник.

По неофициальным данным, кадровые рокировки должны пройти в первой половине лета, но преемники Меркулова и Кривцова приедут в Югру до конца весны, чтобы войти в курс дела. Предполагается, что это будут иногородние специалисты, возможно, из аффилированных с бизнес-проектами сына мэра Ильи Шувалова структур.

О планируемых перестановках известно и представителям местной элиты. «Меркулов и Кривцов меньшее из зол, но их отставка слабее всего отразится на администрации. Возможно, таким образом Шувалов покажет округу, что принимает критику и пытается исправить положение дел», — считает один из депутатов Сургута.

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На момент публикации получить комментарий мэра не удалось — Вадим Шувалов на звонки на сотовый телефон не ответил, в адрес градоначальника направлен официальный запрос.

Как ранее сообщало «URA.RU», по одной из версий, целью действующей команды мэрии может являться приватизация ряда прибыльных и стратегических предприятий, в основном из коммунальной сферы. Речь идет, например, о городских тепловых сетях, горводоканале, РКЦ ЖКХ. В этот список активов также включают хлебозавод и городской рынок. Действия мэрии ранее послужили причиной для критики на окружном уровне — губернатор Наталья Комарова дала поручение привлечь население Сургута к процедуре приватизации муниципального имущества.

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© Служба новостей «URA.RU»
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