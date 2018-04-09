«В Кургане телевидение будет востребовано еще 50 лет»

08:32 09 апреля 2018 5

Татьяна Хильчук не слушает сплетни о себе Фото Анны Макаровой

Татьяна Хильчук — известная в Зауралье телеведущая. Однако в один из прекрасных дней она решилась начать с нуля — создала информационный портал «Область 45», а затем одноименную телекомпанию (вещает на РЕН-ТВ). Ее красота, ум и бескомпромиссность многих раздражают. Корреспондент «URA.RU» собрал многочисленные слухи о журналистке и выяснил, имеют ли они под собой основание.

— У вас уже год работает полноценное телевидение, которое стало дополнением к другим проектам медиахолдинга. Вы достигли всего, что задумывали? Что дальше?

Татьяна начала журналистскую карьеру с «ГТРК-Курган» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— За этот год мы делали упор на становление, сейчас мы хотим создавать более интеллектуальный, аналитический контент, который позволит не только получать новости, но и осмыслять ситуацию в политике и экономике региона. Кроме того, мы хотим увеличить число наших зрителей. Также будем развивать техническую сторону, надеюсь, уже скоро мы начнем вещание в цифровом формате. В планах — новые проекты.

— Вам пришлось расширяться — были ли проблемы с поиском журналистов? По себе знаю, что найти их в Кургане не так просто.

— Мы потратили время на то, чтобы обучить наших пишущих журналистов работать в кадре. Я безумно рада, что мы ни с кем не расстались, девчонки смогли развиться за этот год и показать впечатляющие результаты. Сделали они это, конечно, под руководством профи, с которыми мы работали ранее и которые, к моей радости, подержали меня и в этом проекте.

— А оно вам надо? Ведь сейчас бытует мнение, что телевидение себя изжило, что сейчас гораздо востребованными оказываются видеоблогеры.

— Абсолютно так не считаю, телевидение пока прочно занимает свою нишу даже в Москве, а тем более у нас. Недавно мы обсуждали этот вопрос со студентами и школьниками — сели и посчитали, что еще примерно 50 лет телевидение будет востребовано.

— Как ни крути, появление и развитие вашего холдинга связывают с именем промышленника Сергея Муратова. Нет у тебя фобии, что когда-то он перестанет интересоваться СМИ и лишит вас поддержки и финансирования?

Сергей Муратов стал инициатором создания портала «Область 45» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— У нас всего несколько сотрудников, которые числятся в пресс-службе «Курганприбора» и получают там зарплату — в том числе выполняя свои прямые обязанности по освещению деятельности завода. В течение этого года у меня стоит задача перевести их на зарплату в нашем холдинге.

Конечно, мне бы не хотелось, чтобы наше СМИ (именно как источник получения информации) перестало быть интересно Сергею Николаевичу. Его мнение для меня важно, меня это безусловно расстроит — именно в том плане, что я потеряла интеллектуально развитого зрителя и читателя. Это было бы действительно ударом. А в плане финансов, это не будет не так уж трагично. Уверена, что мы выживем.

— Вы запускаете второй сезон проекта «Музыкальный ипподром», и это уже опровергает слухи о том, что этот конкурс ты организовала специально для своей дочери Дианы, которая стала одним из победителей в прошлом году.

— Мне совершенно некогда и неинтересно обращать внимания на слухи. Мои близкие знакомые знают, насколько я люблю музыку. И тут Стас Савичев (отец певицы Юлии Савичевой), конечно, попал в точку, когда пришел со своим предложением. Однозначно, это один из моих любимых проектов. Я не хочу говорить громких слов о патриотизме, о необходимости привлекать молодежь. Но когда появляются такие проекты, это очень вдохновляет. Это же не только музыка, мы встречались, общались, пели в караоке, катались на лошадях. Конечно, хотелось бы продолжать такую насыщенную жизнь.

Стас Савичев, отец известной певицы, помогает создавать курганскую «фабрику звезд» Фото из «ВКонтакте» Стаса Савичева

— Если говорить о патриотизме, тут я вижу такое противоречие: чтобы стать по-настоящему знаменитыми, получить развитие своему таланту — участники в итоге должны покинуть нашу область?

— Во-первых весь этот год (цикл проекта длится почти девять месяцев) участники проведут на экранах курганских телевизоров, на курганских сценах, будут радовать своим талантом зауральцев. Финалисты первого сезона сейчас активно гастролируют внутри региона — они выступили в Кургане, были в Петухово, сейчас планируется концерт в Шадринске. Мы будоражим именно Зауралье. Нам очень хочется, чтобы люди не скрывали свои таланты, не писали песни в стол, не пели в форточку, как говорят вокалисты, а радовали зрителей. Ведь на это смотрят люди с другими талантами: кто-то умеет танцевать, кто-то хорошо знает математику. Мы хотим подтолкнуть людей активнее себя проявлять. Это лишь первая ласточка, возможно, будут проекты с другой направленностью.

— Как вы решаете финансовую сторону вопроса. Ведь это, наверно, недешево?

— Все, что касается записей в студии, Стас Савичев делает для участников все по максимально доступной цене, они сами это оплачивают. Это около пяти тысяч в месяц, но это посильно, взамен они получают качественные записи. А для создания телевизионной части проекта мы ищем партнеров, слава Богу, у нас в городе есть энтузиасты, которым интересна имиджевая реклама, которые готовы поддержать талантливых людей. Конечно, мы не набрали столько рекламы, чтобы получить прибыль. Но по крайней мере в прошлом году проект окупился, и мы надеемся, что в этом году мы также сможем найти достаточное количество партнеров.

Хильчук успевает находить время на общественную деятельность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Мы с тобой уже в том возрасте, когда начинаешь ворчать на молодежь: «Мы такими не были». Как ты относишься к подрастающему поколению?

— Да, есть мнение, что у нового поколения есть проблемы со знаниями и вообще много пробелов в образовании. У меня дети-подростки, в редакции постоянно торчат студенты, мне с ними всегда очень интересно. Они обладают свежим взглядом на мир, который не замутнен желанием прибыли, выгоды, условностями. Они намного честнее смотрят вокруг себя, у них больше идей. Да, они меньше читают, но свой потенциал они развивают иначе. Смотрят фильмы, слушают музыку. Вы попробуйте с ними непредвзято поговорить и поймете, что в чем-то и сами глуповаты.

— На днях на своем сайте вы публиковали результаты опроса — оказалось, что больше половины курганцев ищут повод отсюда уехать.

— Мы, конечно, не претендуем на социологическое исследование. И даже сама формулировка — «ждут повода» — уже говорит о пассивности этих людей. То есть не значит, что они уедут. Я сама после нескольких дней, проведенных в Москве, была на днях так счастлива, что вернулась в Курган… Но этот вопрос в любом случае — повод задуматься. Конечно, здесь сложно реализовать себя. Чуть громче скажешь — начнется такое эхо…

— Зная твою привязанность к детям — если они захотят переехать, ты не будешь против?

— Конечно, нет! Это все настолько надуманное, границы, страны. Есть человечество, есть планета, все остальное — выдумки. Если у человека есть способности и таланты, которые его ведут, их подавление выльется только в болячки или психические расстройства. Нужно обязательно дать человеку себя реализовать.