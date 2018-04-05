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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:48  05 апреля 2018 0

«Уралвагонзавод» сливает свой самый яркий социальный проект

Корпорация на пороге кризиса, а политическое будущее власти Нижнего Тагила — под вопросом
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин пообещал Тагилу новый манеж. Все еще сомневаетесь, что спорт важен для горожан?Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уралвагонзавод» подорвал статус социально ориентированной корпорации, а вместе с ним и политические позиции администрации Нижнего Тагила. Бизнес-структура внезапно решила сократить финансирование единственного тагильского клуба, играющего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — ХК «Спутник». Официально причиной этого стал провальный сезон 2017/18 — команда закончила его на предпоследнем 26-м месте с худшим результатом за последние восемь лет.

Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, носов сергей, куйвашев евгений, кушнарев алексей
Евгению Куйвашеву и Сергею Носову эксперты советуют решить вопрос с клубом максимально полно и положительно
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хоккейный клуб «Спутник» был создан в декабре 1948 года как команда «Уралвагонзавода» под названием «Дзержинец», затем был переименован в «Авангард» (1959—1961) и только в 1961 получил свое нынешнее название. В ВХЛ команда выступает с момента ее старта в 2010—2011 годах. Лучшим в истории клуба стал сезон 2012—2013 годов, когда «Спутник» занял шестое место в регулярном чемпионате.

Если все это время ХК «Спутник» играл в чемпионате ВХЛ, то теперь будет выступать только в ее первенстве — третьей (из второй) по значимости лиге в системе российского хоккея (первая — это КХЛ). До сих пор ежегодный бюджет клуба составлял примерно 100 млн рублей, которые делились между «Уралвагонзаводом», Нижним Тагилом и Свердловской областью. Неучастие в чемпионате ВХЛ для «Спутника» будет означать, что УВЗ сможет тратиться куда меньше на участие команды в дорогостоящих соревнованиях.

Куда корпорация направит высвободившиеся от недофинансирования клуба средства в хоккейном клубе уже объяснили. Оправдательная позиция для владельцев и руководства клуба была выработана на закрытом заседании правления НП «Хоккейный клуб „Спутник“».

«Принятое решение о выступлении „Спутника“ в следующем сезоне в первенстве ВХЛ позволит сосредоточиться на воспитанниках тагильской школы хоккея и усилить поддержку нашей детско-юношеской спортивной школы. Сейчас важно правильно понять, что сегодня мы делаем шаг назад, чтобы сделать завтра два шага вперед», — объяснил причины происходящего директор клуба Александр Балбашев.

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Руководство «УВЗ» на закрытое мероприятие отправило главу пресс-службы Дмитрия Калениченко. Тот, как утверждается, зачитал речь гендиректора Александра Потапова, ни одной цитаты из которой на официальном сайте клуба нет — только косвенно переданные «готовность поддерживать детский и юношеский хоккей и надежда на то, что в скором времени костяк „Спутника“ будут составлять игроки тагильской школы». Тут же процитированы и слова главы госкорпорации «Ростех» (в нее входит и «УВЗ») Сергея Чемезова о том, что «корпорация согласовала необходимые объемы спонсорской помощи» на планы УВЗ «создать по-настоящему сильный коллектив на базе ХК „Спутник“».

О каких «объемах» говорил Сергей Чемезов пока неясно и на УВЗ это называют «коммерческой тайной». В ближайшее время, как пояснили здесь, «Спутник» должен будет представить свой спонсорский пакет на рассмотрение Уралвагонзаводом, городом и областью. Последняя, как заявил «URA.RU» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, свои обязательства готова сохранять в полном объеме и ждет того же от предприятия.

«Спутник — это бренд Нижнего Тагила! Клуб, имеющий славные традиции и прекрасную историю. Мы поддерживали и будем поддерживать его. Думаю, важно в городе создать некоммерческое партнерство „Фонд спорта Нижнего Тагила“ и поддерживать игровые виды спорта. Кроме того, важно — чтобы УВЗ (его новое руководство) быстрее поняли важность поддержки хоккея — это благодарный социальный проект», — поделился министр.

В каких объемах планирует участвовать город — в администрации Нижнего Тагила сказать не готовы. «Город участвует в поддержке клуба, мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы клуб жил. Но все-таки это команда предприятия и все конечные решения будут принимать они. Об исчезновении клуба речи сейчас не идет — пока это домыслы. Мы сегодня стараемся не допустить, чтобы эта проблема возникла», — пояснил «URA.RU» глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда. Председатель Нижнетагильской городской Думы Алексей Пырин сегодня не ответил на звонок на сотовый.

Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, носов сергей, орлов алексей, потапов александр, косолапов андрей
Сергей Носов и Александр Потапов демонстрируют товарищеские отношения. Может быть это поможет сохранить тагильский хоккей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ответ на вопрос, готов ли УВЗ к тому, что сокращение финансирования клуба не только поставит под вопрос его существование, но обострит социальную ситуации в Нижнем Тагиле и подорвет репутацию самой корпорации в пресс-службе предприятия отвечают: «Если СМИ не будут навязывать именно такой расклад, то люди узнают официальную открытую и ясную позицию, суть которой в том, что для комплектования команды важно выделять средства не на покупку легионеров, а на воспитание местных хоккейных звезд. Именно поэтому акцент сделан на развитие детско-юношеского хоккея, при этом сохраняется профессиональная хоккейная команда».

Нижний Тагил еще только отходит от потрясений марта 2017 года, когда город лишили международной выставки вооружений Russia Arms Expo, которая проходила в городе с 1999 года. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переносе RAE в Кубинку Московской области. Тем же летом УВЗ взял курс на сокращение социальных проектов — сразу после прихода на предприятие нового гендиректора Александра Потапова.

«УВЗ в последнее время резко сбрасывает с себя всю социалку. И тут вопрос: будут ли они поддерживать всю ту селекцию, которую обещают для наполнения команды своими игроками, если им социалка в принципе не близка?», — поделился скепсисом политолог Сергей Мошкин.

Потеря самого значимого после волейбольной «Уралочки» спортивного проекта, уверены эксперты, станет социальным ударом для всего Нижнего Тагила. В итоге, уверены эксперты, это скажется и на мэре Сергее Носове, который на выборах мэра в 2017 году набрал более 90% голосов.

«Если помните, последний визит президента России Владимира Путина был связан с просьбой о новом манеже, спортивной арене. И потому сбрасывание предприятием столь важного спортивного проекта будет не только острые социальные, но и политические последствия. Власти должны предпринять все усилия, чтобы сохранить клубу максимально высокий статус», — считает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Коллега Гагарина — политолог Александр Белоусов считает, что настоящей катастрофой станет полный отказ УВЗ от клуба. «Не всегда переход в нижнюю лигу — это плохо, может это передышка для изменения подхода. Но вот полный слив клуба — это плохо, в том числе и потому, что это ярче обрисовывает негативную ситуацию на самом предприятии. Ведь если у самого УВЗ вдруг баланс не сходится или, чего доброго, стоит вопрос о закрытии — то уж лучше без клуба, чем без завода».

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