«Уралвагонзавод» сливает свой самый яркий социальный проект

22:48 05 апреля 2018 0

Владимир Путин пообещал Тагилу новый манеж. Все еще сомневаетесь, что спорт важен для горожан? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уралвагонзавод» подорвал статус социально ориентированной корпорации, а вместе с ним и политические позиции администрации Нижнего Тагила. Бизнес-структура внезапно решила сократить финансирование единственного тагильского клуба, играющего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — ХК «Спутник». Официально причиной этого стал провальный сезон 2017/18 — команда закончила его на предпоследнем 26-м месте с худшим результатом за последние восемь лет.

Евгению Куйвашеву и Сергею Носову эксперты советуют решить вопрос с клубом максимально полно и положительно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хоккейный клуб «Спутник» был создан в декабре 1948 года как команда «Уралвагонзавода» под названием «Дзержинец», затем был переименован в «Авангард» (1959—1961) и только в 1961 получил свое нынешнее название. В ВХЛ команда выступает с момента ее старта в 2010—2011 годах. Лучшим в истории клуба стал сезон 2012—2013 годов, когда «Спутник» занял шестое место в регулярном чемпионате.

Если все это время ХК «Спутник» играл в чемпионате ВХЛ, то теперь будет выступать только в ее первенстве — третьей (из второй) по значимости лиге в системе российского хоккея (первая — это КХЛ). До сих пор ежегодный бюджет клуба составлял примерно 100 млн рублей, которые делились между «Уралвагонзаводом», Нижним Тагилом и Свердловской областью. Неучастие в чемпионате ВХЛ для «Спутника» будет означать, что УВЗ сможет тратиться куда меньше на участие команды в дорогостоящих соревнованиях.

Куда корпорация направит высвободившиеся от недофинансирования клуба средства в хоккейном клубе уже объяснили. Оправдательная позиция для владельцев и руководства клуба была выработана на закрытом заседании правления НП «Хоккейный клуб „Спутник“».

«Принятое решение о выступлении „Спутника“ в следующем сезоне в первенстве ВХЛ позволит сосредоточиться на воспитанниках тагильской школы хоккея и усилить поддержку нашей детско-юношеской спортивной школы. Сейчас важно правильно понять, что сегодня мы делаем шаг назад, чтобы сделать завтра два шага вперед», — объяснил причины происходящего директор клуба Александр Балбашев.

Руководство «УВЗ» на закрытое мероприятие отправило главу пресс-службы Дмитрия Калениченко. Тот, как утверждается, зачитал речь гендиректора Александра Потапова, ни одной цитаты из которой на официальном сайте клуба нет — только косвенно переданные «готовность поддерживать детский и юношеский хоккей и надежда на то, что в скором времени костяк „Спутника“ будут составлять игроки тагильской школы». Тут же процитированы и слова главы госкорпорации «Ростех» (в нее входит и «УВЗ») Сергея Чемезова о том, что «корпорация согласовала необходимые объемы спонсорской помощи» на планы УВЗ «создать по-настоящему сильный коллектив на базе ХК „Спутник“».

О каких «объемах» говорил Сергей Чемезов пока неясно и на УВЗ это называют «коммерческой тайной». В ближайшее время, как пояснили здесь, «Спутник» должен будет представить свой спонсорский пакет на рассмотрение Уралвагонзаводом, городом и областью. Последняя, как заявил «URA.RU» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, свои обязательства готова сохранять в полном объеме и ждет того же от предприятия.

«Спутник — это бренд Нижнего Тагила! Клуб, имеющий славные традиции и прекрасную историю. Мы поддерживали и будем поддерживать его. Думаю, важно в городе создать некоммерческое партнерство „Фонд спорта Нижнего Тагила“ и поддерживать игровые виды спорта. Кроме того, важно — чтобы УВЗ (его новое руководство) быстрее поняли важность поддержки хоккея — это благодарный социальный проект», — поделился министр.

В каких объемах планирует участвовать город — в администрации Нижнего Тагила сказать не готовы. «Город участвует в поддержке клуба, мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы клуб жил. Но все-таки это команда предприятия и все конечные решения будут принимать они. Об исчезновении клуба речи сейчас не идет — пока это домыслы. Мы сегодня стараемся не допустить, чтобы эта проблема возникла», — пояснил «URA.RU» глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда. Председатель Нижнетагильской городской Думы Алексей Пырин сегодня не ответил на звонок на сотовый.

Сергей Носов и Александр Потапов демонстрируют товарищеские отношения. Может быть это поможет сохранить тагильский хоккей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ответ на вопрос, готов ли УВЗ к тому, что сокращение финансирования клуба не только поставит под вопрос его существование, но обострит социальную ситуации в Нижнем Тагиле и подорвет репутацию самой корпорации в пресс-службе предприятия отвечают: «Если СМИ не будут навязывать именно такой расклад, то люди узнают официальную открытую и ясную позицию, суть которой в том, что для комплектования команды важно выделять средства не на покупку легионеров, а на воспитание местных хоккейных звезд. Именно поэтому акцент сделан на развитие детско-юношеского хоккея, при этом сохраняется профессиональная хоккейная команда».

Нижний Тагил еще только отходит от потрясений марта 2017 года, когда город лишили международной выставки вооружений Russia Arms Expo, которая проходила в городе с 1999 года. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переносе RAE в Кубинку Московской области. Тем же летом УВЗ взял курс на сокращение социальных проектов — сразу после прихода на предприятие нового гендиректора Александра Потапова.

«УВЗ в последнее время резко сбрасывает с себя всю социалку. И тут вопрос: будут ли они поддерживать всю ту селекцию, которую обещают для наполнения команды своими игроками, если им социалка в принципе не близка?», — поделился скепсисом политолог Сергей Мошкин.

Потеря самого значимого после волейбольной «Уралочки» спортивного проекта, уверены эксперты, станет социальным ударом для всего Нижнего Тагила. В итоге, уверены эксперты, это скажется и на мэре Сергее Носове, который на выборах мэра в 2017 году набрал более 90% голосов.

«Если помните, последний визит президента России Владимира Путина был связан с просьбой о новом манеже, спортивной арене. И потому сбрасывание предприятием столь важного спортивного проекта будет не только острые социальные, но и политические последствия. Власти должны предпринять все усилия, чтобы сохранить клубу максимально высокий статус», — считает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Коллега Гагарина — политолог Александр Белоусов считает, что настоящей катастрофой станет полный отказ УВЗ от клуба. «Не всегда переход в нижнюю лигу — это плохо, может это передышка для изменения подхода. Но вот полный слив клуба — это плохо, в том числе и потому, что это ярче обрисовывает негативную ситуацию на самом предприятии. Ведь если у самого УВЗ вдруг баланс не сходится или, чего доброго, стоит вопрос о закрытии — то уж лучше без клуба, чем без завода».